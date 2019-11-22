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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ເພີ່ມຂຶ້ນ​ອີກ ເພາະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ເມືອງ​ສະ​ໜາ​ມ​ໄຊ​ແຂວງ ອັດ​ຕະ​ປື ຫຼັງ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ.

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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ເພີ່ມຂຶ້ນ​ອີກ ເພາະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ປີ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ໄພ​ແລ້ງ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ເພີ່ມຂຶ້ນ​ອີກ ເພາະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ຄຳ​ວອນ ວຸ​ດ​ທະ​ວົງ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈາກ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ການ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ປະ​ເຊີ​ນ​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ປີ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ໄພ​ແລ້ງ​ທີ່​ມີ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ທີ່​ຍາກ​ຈົນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ສ​ຳ​ລັບ​ໃນ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ​ທີ່ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລ້ວ ກໍ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ໄພ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ອີກ​ດ້ວຍ ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ອັດ​ຕາຄວາມ​ຍາກ​ຈົນ​ໃນ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ​ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເກີນກວ່າ 14 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ​ແລ້ວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ຄຳ​ວອນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຍັງ 14 ເປີ​ເຊັນ​ກວ່າ ແຕ່ບໍ່​ທັນ​ລວ​ມ​ປີ 2019 ນີ້​ມັນ​ຈະ​ທຸກ​ຕື່ມ​ເທົ່າ​ໃດ ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ຍັງ​ມີຫຼາຍ​ເຫດ​ການ​ເກີດ​ຂຶ້ນຫວ່າງ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ​້​ກະ 30 ປ​າຍ​ຄອບ​ຄົວ​ຢູ່ບ​້ານ​ບຸກ​ເບື​້ອງ​ຫັ້ນ​ກໍ​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ໝົດ ກໍ​ໝາຍ​ວ່າ 30 ປາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ນີ້​ກະ​ເປັນ 30 ປາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ທຸກ​ຕື່ມ."

ສ່ວນ​ທ່ານ ຈະ​ເລີນ ເຢຍ​ປາວ​ເຮີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2019 ທີ່​ມີ​ທັງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ລົມ​ພາ​ຍຸ, ຟ້າ​ຜ່າ, ດິນ​ເຈື່ອນ, ໄຟ​ປ່າ ແລະ ສັດ​ຕູ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກ​ະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 579,000 ຄົ​ນ​ໃນ​ເຂດ 2,072 ບ້ານ​ຂອງ 112 ເມືອງ​ໃນ 13 ແຂວງ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ຫົວ​ພັນ, ຊຽງ​ຂວາງ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ, ອັດ​ຕະ​ປື, ຈຳ​ປາ​ສັກ, ແລະ ເຊກອງ ໂດຍ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 28 ຄົນ ແລະ ສູນ​ຫາຍ​ໄປ 7 ຄົນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທາງ​ດ້ານ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງກອງ​ທຶນຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາ​ມ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2003-2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນ​ຄົນ​ຈາກ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ທີ່​ຍາກ​ຈົນ​ທັງ​ໝົດ 853,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ​ເຂດ 1,820 ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຊົມ​ໃຊ້​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ ຂົວ​ທາງ, ໂຮງ​ຮຽນ, ສຸກ​ສາ​ລາ ແລະ ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ ເປັນ​ຕົ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ລຽນ​ ທິ​ແກ້ວ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ກອງ​ທຶນຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ກະ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຢູ່​ໃນ 1,820 ບ້ານ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໂດຍ​ກົງຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄົນ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທຸກ​ຍາກ 853,000 ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຊົມ​ໃຊ້​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້ອງ​ແປງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຄື ຂົວ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 35 ແຫ່ງ, ເສັ້ນ​ທາງ 154 ເສັ້ນ ຍາວ 852.37 ກິ​ໂລ​ແມັດ ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ທາງ​ລັດ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພ້ອມ​ກັນ​ເຮັດ ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ 318 ແຫ່ງ, ສຸກ​ສາ​ລາ 14, ນ້ຳ​ລິນ 236 ແຫ່ງ​."

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ກ່ອງທຶນຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມຍາກຈົນໃນລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃນມູນຄ່າເຖິງ 54 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດຊົນນະບົດໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ໂດຍສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ 12,011 ຄອບຄົວ ລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນ 200 ບ້ານ ສ້າງຕັ້ງບ້ານ ພັດທະນາໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 4,138 ບ້ານ ​ແລະ ພັດທະນາບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ໃນຊົນ ນະບົດເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 45 ເປັນ 56 ເມືອງ ແຕ່ກໍຍັງມີປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຍາກຈົນອີກຫຼາຍກວ່າ
65,000 ຄອບຄົວ ຫຼື 5.34 ເປີເຊັນຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທັງ​ໝົດ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງລົບລ້າງໃຫ້ ໄດ້ຕາມແຜນການ.

ສ່ວນຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຖະແຫລງການວ່າ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ອັນເປັນເກນມາດຕະຖານຂອງການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍ ພັດທະນາ ຄືເກນມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ຳຂອງຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ (GNI) ແລະ ດັດຊະນີຊັບ ສິນມະນຸດ (HAI) ທີ່ລັດຖະບານລາວ ປະຕິບັດໄດ້ ເມື່ອປີ 2015 ຈຶ່ງເຫຼືອພຽງດັດຊະນີຄວາມ ອ່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ (EVI) ເຊິ່ງຄາດວ່າ ລາວຈະຫລຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໄດ້ໃນປີ 2024.

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