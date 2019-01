ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ກະ​ກຽມສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ລັດຖະ​ບານ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ ໄປຫາ​ທ່ານ ກິມ ນຳ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຢົງ ໂຊລ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ໄດ້​ພົບປະ​ກັບ​ທ່າ​ນ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

"ທ່ານ​ ກິມ ກ່າວ​ຍ້ອງ​ຍໍປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຢ່າງ​ສູງ ທີ່ເພິ່ນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ອັນ​ເດັດ​ດ່ຽວ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ດີ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຢູ່ລາຍ​ງານຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ພຽງ​ຢາງຈະ "ລໍ​ຄອຍ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຈົດ​ຈໍ່ ແລະ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ ແລະ​ ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ຈະກ້າວໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ​ສູ່ເປົ້າ​ໝາຍ ທີ່​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ ຈະ​ບັນ​ລຸ​ນຳ​ກັນ."

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເຈະ​ຈົງ​ວ່າ ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ກັນ​ແທ້. ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ ທ​ຣຳ​ຢາກ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອລົບ​ລ້າງອາ​ວຸດ​ນີວ ​ເຄ​ລຍ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ກິມ ຢາກ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສາ​ກົນຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຕົນ​ເສຍ​ກ່ອນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດປັບ​ປຸງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ຊຸດ​ໂຊມ​ຢ່າງ​ແຮງຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອນັ້ນ.

ທ່ານ ກິມ ແລະ​ທ່ານ ທ​ຣຳ​ໃຫ້​ສັນ​ຍາ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເພື່ອກ້າວ​ໄປ​ເຮັດ​ໃຫ້ "ແຫລມ​ເກົາ​ຫລີ​ປອດ​ອາ​ວຸດ​ນີວ​ເຄ​ລຍ" ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຢູ່​ສິງ​ກະ​ໂປ ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ. ແຕ່​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເຈ​າ​ະຈົງ​ເລີຍ​ວ່າ ເປົ້າ​ໝາຍນັ້ນ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ແບບ​ໃດ ແລະເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ​ແຕ່​ພຽງ​ເລັກໜ້ອຍ ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງ​ຈຸດນັ້ນ.

ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ອຳ​ນາດ​ດ້ານ​ອາ​ວຸດ​ນີວ​ເຄ​ລຍຢູ່ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຜ່ອນ​ຜັນ ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃດໆ​ເທື່ອ.

ສ່ວນ​ເວ​ລາ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຄັ້ງທີ​ສອງ​ນີ້ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຮູ້​ເທື່ອ ແຕ່​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະມີຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

