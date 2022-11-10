ບັນດາຜູ້ນຳເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫລວງກຳປູເຈຍ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ ການເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນມຽນມາ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທະຫານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍໃດໆ ຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມແຜນສັນຕິພາບຂອງກຸ່ມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລື ASEAN ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ ພວມຊອກສະແຫວງຫາອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນໃນຂົງເຂດເອເຊຍປາຊິຟິກ. ເພື່ອເປັນການກະກຽມ
ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈີ 20 ຢູ່ໃນທີ່ເກາະບາຫລີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ຕິດຕາມມາຫລັງຈາກນັ້ນ ແລະຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມທັງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດໃນເອເຊຍປາຊິຟິກ ຫຼື APEC ທີ່ບາງກອກ.
ນອກຈາກມຽນມາແລ້ວ ກອງປະຊຸມສີ່ມື້ຄາດວ່າຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ການຟື້ນໂຕຄືນຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ ການຄ້າໃນຂົງເຂດ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທັງທ່ານສີ ແລະທ່ານປູຕິນ ຄາດວ່າ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ຂອງ ASEAN ຫລືພົວພັນກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແຕ່ຄິດວ່າ ທັງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ຈະສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າລະດັບສູງ
ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຫລີ ເກີ້ຈຽງ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຊີເກ ຣາວຣອຟ.
ສິ່ງທີ່ກຳລັງປາກົດໂຕ ສຳລັບກອງປະຊຸມ ASEAN ກອງປະຊຸມກຸ່ມ G-20 ແລະ APEC ກໍແມ່ນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູ ເຄຣນ ແລະຕິດຕາມມາດ້ວຍການຊອກຫາຕະຫລາດໃໝ່ສຳລັບແຫລ່ງພະລັງງານຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ ແລະບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ໃນການເພີ້ມການກໍ່ກວນຂອງຈີນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະການເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕືງຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫລີ.
ໂດຍການເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ASEAN ດ້ວຍຕົນເອງ ທ່ານໄບເດັນ ຈະມີຄວາມສາມາດຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການທົບທວນຄວາມໝັ້ນໝາຍໃໝ່ຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ຂົງເຂດ ທີ່ທ່ານໂທມັສ ດານຽລ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ສະຖາບັນຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາສາກົນຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ກ່າວ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຫລັງຈາກປີ 2017 ແລະໄດ້ອອກຈາກກອງປະຊຸມປີ 2017 ແຕ່ຕອນຕົ້ນ ກ່ອນການເລີ້ມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກທີ່ເປັນກະແຈຍຸດທະສາດໃນການສົນທະນາທີ່ສຳຄັນຂອງຂົງເຂດ ປ່ອຍໃຫ້ເວລານັ້ນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຣັກ ທິລເລິສັນ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າທ່ານ.
Southeast Asian leaders convene in the Cambodian capital Thursday, faced with the challenge of trying to curtail escalating violence in Myanmar while the country's military-led government shows no signs of complying with the group's peace plan.
U.S. President Joe Biden will be on hand for the Phnom Penh summit of the Association of Southeast Asian Nations, which comes as Washington and Beijing are increasingly jockeying for influence in the Asia-Pacific region. It sets the stage for the Group of 20 meetings in Bali, Indonesia, that immediately follow and are expected to include Chinese President Xi Jinping and possibly Russian President Vladimir Putin, then the Asia Pacific Economic Cooperation forum in Bangkok.
In addition to Myanmar, the four-day meetings are expected to focus on ongoing disputes in the South China Sea, pandemic recovery issues, regional trade and climate change.
Neither Xi nor Putin is expected to attend the ASEAN talks or the parallel East Asia Summit, though both China and Russia are thought to be sending high-level delegations headed by Prime Minister Li Keqiang and possibly Foreign Minister Sergey Lavrov.
Looming large over ASEAN, the G-20 and APEC are the Russian invasion of Ukraine, and Russia's consequent search for new markets for its energy resources, as well as resulting supply chain and food security issues, China's increasingly aggressive saber-rattling over Taiwan, and rising tension in the Korean Peninsula.
By attending the ASEAN summit in person, Biden will be able to push American interests and also visibly demonstrate Washington's renewed commitment to the region, said Thomas Daniel, an expert with Malaysia's Institute of Strategic and International Studies.
Former U.S. President Donald Trump skipped the summits after 2017 and left the 2017 meetings early, before the plenary session of the East Asia Summit, a key regional strategic dialogue, leaving then-Secretary of State Rex Tillerson to stand in for him.