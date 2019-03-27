ສານສູງສຸດຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະທຳການຕັດສິນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວ
ກັບ ການຂໍອຸທອນໂດຍນັກຂ່າວຣອຍເຕີ ສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກ 7 ປີສຳລັບ
ການອອກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຄຸກຄາມຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ໂດຍ
ມຽນມາ.
ຜູ້ພິພາກສາ ໂຊ ແນງ ໄດ້ເລື່ອນຄະດີອອກໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດວັນເວລາສຳລັບການ
ຕັດສິນ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈໃນວັນອັງວານຄານນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງ
ພວກນັກຂ່າວ ແລະ ຜູ້ພິພາສານັ້ນ ຈະພົບປະກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ຜູ້ພິພາກສາອາດເຫັນພ້ອມກັບການຂໍອຸທອນ ຖ້າທ່ານພິຈາລະນາວ່າ ຂັ້ນຕອນທາງ
ກົດໝາຍໄດ້ຖືກລະເມີດໂດຍສານຊັ້ນຕົ້ນ. ຖ້າການລະເມີດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນແທ້, ການ
ຕັດສິນຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນກໍຈະຍົກເລີກ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກນັກຂ່າວ
ນັ້ນ ຈະຖືກປ່ອຍເປັນອິດສະຫຼະ, ຫຼຸດເວລາການຂັງຄຸກຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ, ຫຼື ປະເຊີນ
ກັບການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍຄັ້ງໃໝ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທະນາຍຄວາມນັກ
ຂ່າວ, ທ່ານ ຄິນ ໂມງ ຊໍ. ທ່ານໄດ້ອ້າງ 13 ເຫດຜົນ ເຊິ່ງທ່ານເຊື່ອວ່າ ຂັ້ນຕອນທາງ
ກົດໝາຍ ໄດ້ຖືກລະເມີດ.
ນັກຂ່າວທັງສອງນັ້ນ ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມ
ລັບທາງການຂອງ ມຽນມາ. ການຕັດສິນໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກກ່າວປະນາມໂດຍ
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍ, ລັດຖະບານປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ອົງການຂ່າວ
ສາກົນ. ນັກຂ່າວທັງສອງ ຖືກຂັງຄຸກນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບກຸມໃນເດືອນທັນວາປີ
2017, ໃນຂະນະທີ່ທຳການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່ຊາວມຸສລິມ
ໂຣຮິງຢາ ໂດຍທະຫານ ມຽນມາ. ໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນໃສ່ຜູ້ນຳ
ມຽນມາ ແລະ ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນແບລ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳ
ນາດໃນປີ 2016 ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນການປົກຄອງຈາກທະຫານ.
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