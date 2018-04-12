ຊະຕາກຳ ຂອງນັກໂທດ ການເມືອງ ສອງຄົນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຂອງມຽນມາ

ນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ 2 ຄົນ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ ທີ່ປະເທດມຽນມາ
ຫລັງຈາກສານໄດ້ປະຕິເສດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຈະຍົກເລີກຂໍ້ຫາຈາລະກຳ ຕໍ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າທັງສອງ. ທ່ານວາ ໂລນ ແລະ ທ່ານຈໍ ໂຊ ອູ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ມາແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີ
ກາຍ ຊຶ່ງຕ່າງກໍອາດຈະມີໂອກາດຕິດຄຸກເຖິງ 14 ປີ ນອກຈາກວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ຄົນໃໝ່ ຂອງມຽນມາ ທ່ານວິນ ມິນ ທົບທວນຄືນເບິ່ງການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ຕາມ
ປະເພນີ ຕໍ່ພວກນັກໂທດການເມືອງ ແລະພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼັງຈາກບຸນສະຫລອງວັນ
ຂຶ້ນປີໃໝ່ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ ແລະຈະດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນອັງຄານຈະມາ.
ທ່ານມິນ ຕຸນ ຊູ ໂຄສົກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງນັກໂທດ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງກະຊວງ
ກິດຈະການພາຍໃນ ຊຶ່ງພວກທະຫານເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ໃນ
ປັດຈຸບັນ “ຍັງບໍ່ມີແຜນການໃດໆ” ທີ່ຈະໃຫ້ການອະໄພຍະໂທດຄັ້ງໃຫຍ່ ທ່ານກ່າວຕື່ມ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ເວລາໃດຈຶ່ງຈະມີຂຶ້ນ.” ກົມດັ່ງກ່າວ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນມີ
ໜ້າທີ່ ໃນການລະບຸຕົວພວກນັກໂທດ ທີ່ເໝາະສຳລັບໄດ້ຮັບ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ
ກ່ອນທີ່ລາຍຊື່ເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ. ການຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນ
ຈາກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ.
ສະມາຄົມໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ພວກນັກໂທດການເມືອງ ຫຼື AAPP ຊຶ່ງເປັນອົງການ
ສະໜັບສະໜຸນພວກນັກໂທດການເມືອງ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ຄຳນວນແລ້ວວ່າ ມີ
ນັກໂທດການເມືອງທັງໝົດ 248 ຄົນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ ໃນຈຳນວນນັ້ນ ມີ
ນັກໂທດການເມືອງ 54 ຄົນ ກຳລັງຮັບໃຊ້ໂທດຢູ່ 74 ຄົນ ແມ່ນຖືກຄຸມຂັງກ່ອນຂຶ້ນສານ
ແລະ 120 ຄົນກຳລັງປະເຊີນຂໍ້ຫາ ແຕ່ກໍຖືກປະກັນໂຕອອກໄປ.
ທັງທ່ານວາ ໂລນ ແລະທ່ານຈໍ ໂຊ ອູ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍສະໄໝ
ອານານິຄົມ ວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທາງການ ຍ້ອນມີເອກກະສານທີ່ພົວພັນ ກັບ
ການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່ມີບັນຫາຂອງມຽນມາ.
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