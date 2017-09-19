ທ່ານນາງ ອອງຊານ ຊູຈີ ປະນາມ ການລະເມີດ ສິດທິມະນຸດ ໃນລັດຣາໄຄນ໌

ຜູ້ນຳ ທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ປະນາມການ ລະເມີດ
ສິດທິມະນຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດ Rakhine ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ມຽນມາ ບ່ອນທີ່
ກຳລັງເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວມຸສລິມ Rohginya ຫລາຍກວ່າ 400,000
ຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ຫລົບໜີເຂົ້າໄປຢູ່ Bangladeshທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າ
ໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມຄາດໝາຍອັນສູງ ຢູ່ຄrຳປາໄສແຫ່ງຊາດ ຈາກນະຄອນຫລວງ Naypy-
itaw ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບນສັນຕິບາບ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຖິ້ມ
ໂທດໃສ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງມຽນມາ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ພົວພັນໃນ
"ການກວດລ້າງ” ຊາວ Rohingya.
ທ່ານນາງ Aung Saan Suu Kyi ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິຕຽນຈາກສາກົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ປະນາມ ອອກມາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບສະພາບການ. ທ່ານນາງໄດ້ຍົກເລີກການໄປປາກົດ
ໂຕຢຸູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ອາທິດນີ້ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນ
ການຖະແຫລງເຖິງວິກິດການທີ່ດຳເນີນຢູ່່ໃນປະເທດ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກການທູດຕ່າງປະເທດກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ປະເທດຂອງ
ທ່ານນາງບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ການກວດສອບຖາມຂອງສາກົນ ແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ
ຂອງທ່ານນາງວ່າ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃດໆ ຫລື “ການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມ
ທຸ່ນທ່ຽງແລະຢູ່ຮ່ວມກັນ” ຈະຖືກພົວພັນກັບ “ອີງຕາມກົດລະບຽບຍຸຕິທຳທີ່ເຄັ່ງຄັດ.”
ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ “ການກ່າວຫາທັງໝົດ ຕ້ອງອີງຕາມຫລັກຖານທີ່ແນ່ນອນ
ກ່ອນພວກເຮົາຈະເອົາບາດກ້າວໄດ້."
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລັດຖະບານມຽນທາ ທີ່ຮັບເອົາການຕິຕຽນ
ບາງສ່ວນ ຫລືປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ນັກວິເຄາະອິດສະຫຼະ ທ່ານ Richard Horsey ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ທ່ານນາງ Aung
Saan Suu Kyi ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ກໍ້າເກິ່ງຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບການຫຼົບ
ໜີຂອງຊາວ Rohingya ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ສຶກຊາດນິຍົມ ໃນໝູ່ພວກຊາວພຸດທີ່ເປັນ
ຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງປະເທດ.
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