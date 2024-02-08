ມີຄວາມຢ້ານກົວເພີ້ມຂຶ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນບັງກລາແດັສ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມກາງເມືອງຢູ່ໃນມຽນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຍັບໃກ້ມາສູ່ຊາຍແດນຂອງຕົນຕື່ມຂຶ້ນ ເວລາມີລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ເວລາລູກປືນໃຫຍ່ຈາກມຽນມາທີ່ພາດເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຕົກໃສ່ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດພູດອຍບັນດາບານ.
ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ບັງກລາແດັສໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຕົນ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນທີ່ຍາວ 270 ໄມລ໌ ຕິດກັບລັດຣາໄຄນ໌ທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງມຽນມາ ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມລະດັບສູງ ໂດຍແນໃສ່ແມ່ນ້ຳ ນາຟ ທີ່ເປັນເສັ້ນຊາຍແດນຕາມທຳມະຊາດນັ້ນ ເປັນຫຼັກ.
ລັດຣາໄຄນ໌ຂອງມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນທາງປະຫວັດສາດວ່າ ອາຣາຄານນັ້ນ ເປັນບ່ອນທີ່ມີການປາບປາມທາງທະຫານຢ່າງໂຫດຫ້ຽມໃນປີ 2017 ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສ. ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກໍໄດ້ມີການອ້າແຂນຕ້ອນຢ່າງເປີດກວ້າງ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນບັງກລາແດັສກໍຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍດີໃຈປານໃດ ຍ້ອນການມີໜ້າແບບແກ່ຍາວ.
“ບັງກລາແດັສມີຊາຍແດນຕິດກັນນ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ມີບັນຫາໃຫຍ່ກັບມຽນມາ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທູຮີດ ຮອສເຊນ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງບັງກລາແດັສ ກ່າວເຖິງບັນຫາທ້າທາຍໃນການສົ່ງອົບພະຍົບກັບຄືນປະເທດ.
ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາກັບຄືນປະເທດກໍຕາມ ແຕ່ມຽນມາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຊາດແກ່ພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ຊາວໂຣຮິງຢາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ພາກັນປະຕິເສດທີ່ຈະກັບຄືນໄປ ເອດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄວ້ໃຈນັ້ນ.
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