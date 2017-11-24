ມຽນມາ ແລະບັງກລາແດັສ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນຶ່ງໃຫ້ຊາວໂຣຮິງຢາຫລາຍຮ້ອຍ
ພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ຂອງມຽນມາ ເຂົ້າໄປ
ບັງກລາແດັສນັ້ນກັບຄືນບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທັງສອງປະເທດ.
ທ່ານມິນ ແຢັງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງກະຊວງແຮງງານມຽນມາ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະປະຊາກອນຂອງມຽນມາ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັດທຶກຄວາມເຈົ້າໃຈ ໃນວັນ
ພະຫັດວານນີີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ. ມີຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 600,000
ຄົນ ຫລົບໜີຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນສູນຕ່າງໆທີ່ບັງກລາແດັສຊຶ່ງກ່າວກັນວ່າ ການ
ສົ່ງກັບຄືນບ້ານຈະເລີ້ມຂຶ້ນພາຍໃນສອງເດືອນ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ໄດ້ເຊັນຢູ່ນະຄອນເນປີຕໍ ນະຄອນຫລວງຂອງມຽນມ
ຫລັງຈາກການສົນທະນາກັນລະຫວ່າງ ທີ່ປຶກສາລັດຖະບານທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ
ຈີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດບັງກລາແດັສ ທ່ານ ອາບຸນ ຮັສຊານ ມາມູດ
ອາລີ. ອົງການຂ່່າວຝຣັ່ງ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າທ່ານອາລີທີ່ກ່າວວ່າ “ນີ້ເປັນບາດກ້າວທຳອິດ
ເຂົາເຈົ້າຈະຮັບເອົາຊາວໂຣຮິງຢາຄືນ. ບັດນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກແລ້ວ."
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ
ເຣັກສ໌ ທີລເລິເຊິນ ກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ທີ່ແນໃສ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງ
ຢານັ້ນ ຖືເປັນເປັນການລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.
ການປະກາດໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເປັນຂີດໜາຍເທື່ອທຳອິດ ຂອງກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດ ທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ເປັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ. ພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວຊາບວ່າ ການລະບຸດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການກ່າວເຖິງເຫດ
ການ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ້ນ ທ່ານທີລເລີເຊິນກ່າວວ່າ “ຫລັງຈາກ
ການວິເຄາະຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ເປັນທີ່ຈະ
ແຈ້ງວ່າ ສະພາບການຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ ເປັນການລ້າງ
ເຜົ່າພັນຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ.”
ທ່ານທີລເລີເຊິນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຢູໃນຖະແຫລງການຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານໄດ້ຢ້ຽມ
ຢາມມຽນມາໃນວັນທີ 15 ເດືອນພະຈິກ ແລະໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ
ແລະຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ນາຍພົນອາວຸໂສ ທ່ານມິນ ອອງ ຮແລງ. ໃນການກ່າວເຖິງມຽນມານັ້ນ ທ່ານທີລເລີເຊິນເວົ້າວ່າທ່ານໄດ້ “ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຢ່າງແຮງກ້າຂອງສະຫະລັດຕໍ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕມຽນມາ
ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດ ໃນນາມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຢາກໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດການປະຕິຮູບ ນຳເອົາສັນຕິພາບ ແລະການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດມາສູ່ປະເທດ
ຊາດແລະແກ້ໄຂວິກິດການອັນ ໃຫຍ່ຫລວງຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌.
ທ່ານທີລເລີເຊິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ໂທດກຳຕ້ອງຖືກ ນຳມາ
ລົງໂທດ.
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