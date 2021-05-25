ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ປາກົດຕົວຕໍ່ສານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ

ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ສານຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງໃນວັນຈັນວານນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກການເປັນຜູ້ນຳພົນ ລະເຮືອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ມຽນມາ ໃນການເຂົ້າຍຶດອຳນາດຂອງທະຫານເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ເນປີດໍ ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພົບກັບທ່ານນາງ ຊູ ຈີ 30 ນາທີກ່ອນການໃຫ້ການເພື່ອປຶກສາຫາລືຄະດີ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ອາຍຸ 75 ປີດັ່ງກ່າວເບິ່ງມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ມຽນມາ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ຍັງໄດ້ປະກາດຂໍ້ຄວາມຄັດຄ້ານ ກ່ຽວກັບ ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະ ໄຕ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກປະຊາຊົນ ສະນັ້ນມັນຈະຄົງມີຢູ່ຕາບໃດທີ່ປະຊາຊົນຍັງສະໜັບສະໜູນມັນ.”
ບັນດາທະນາຄວາມຍັງໄດ້ພົບປະເປັນເວລາສັ້ນໆກັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳ ແໜ່ງທ່ານ ວິນ ມິນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານທີ່ນຳພາ ໂດຍທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ເປັນທີ່ປຶກ ສາລັດ.
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ. ທ່ານນາງ ໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວທາງອາຍາຫຼາຍກະທົງ, ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນການກ່າວຫາວ່າທ່ານນາງໄດ້ຮັບເງິນຜິດກົດ ໝາຍ 600,000 ໂດລາ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຄອບຄອງເຄື່ອງສົ່ງຮັບວິທະຍຸທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ລະເມີດການຫ້າມ COVID-19, ລະເມີດກົດໝາຍການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຍຸ ແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນສາທາລະນະ.
ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມເກືອບ 3 ເດືອນແລ້ວ ຫລັງຈາກພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ. ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ອ້າງເຖິງການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກປີກາຍນີ້ວ່າເປັນເຫດ ຜົນສຳລັບການກໍ່ ລັດຖະປະຫານ, ເຊິ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງພົນລະ ເຮືອນໄດ້ປະຕິເສດ. ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍຸບພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິ ປະໄຕຍ້ອນການກ່າວຫານັ້ນ.
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດວິກິດການໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ ແລະ ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕິດອາວຸດຫຼາຍກຸ່ມກັບລັດຖະບານທະຫານ.
ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢືນເບິ່ງຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ການເຂົ້າຍຶດອຳນາດ, ອີງຕາມສະມາຄົມການຊ່ວຍເຫຼືອນັກໂທດການເມືອງ, ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕາມຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ແລະ ການຈັບກຸມຕ່າງໆ.