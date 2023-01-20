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ວັນສຸກ, 20 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ໂດຍ​ທີ່ມີ​ການປິດ​ປາກປິດ​ສຽງ​ໄວ້​ ຢູ່ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ພວກນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ໄດ້ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

(ພາບ​ໃນ​ແຟມ) ຜູ້​ຄົນ​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບຂາວ ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ, 2023 ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມຂອງ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​​ຕາ​ລີ​ບານໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທີ່ບໍ່​ໃຫ້​ແມ່​ຍິງ​ຮຽນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ທີ່ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ

ນັບ​ແຕ່ສວນສາທາລະນະ ລາ​ຟາ​ແຢັດ (Lafayette) ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບຂາວໄປຈົນຮອດ ຖະໜົນຫົນທາງສາຍ​ຕ່າງໆ ໃນລອນດອນ, ໂຕຣອນໂຕ ແລະອີກຫຼາຍໆ ຕົວເມືອງ ໃນທົ່ວໂລກ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ດຳເນີນການປະທ້ວງຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອປະ ນາມນະໂຍບາຍກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນອັຟການິສຖານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ​ໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຂອງສາ​ກົນທີ່ແຮງ​ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເຖິງ​ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າດຶງດູດເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຂ້ອນ​ຂ້າງຫນ້ອຍ ແຕ່ ການປະ ທ້ວງໄດ້ເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍ​ມາແຕ່ປີກາຍ​ນີ້, ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແມ່ນເພື່ອຕອບໂຕ້​ຕໍ່ຂໍ້ຈໍາກັດ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານຕໍ່ແມ່ຍິງໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ນັບ​ມື້ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ.

ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ (ວັນ​ທີ 14 ມັງກອນ), ມີຜູ້ປະທ້ວງໜ້ອຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ໄປ​ໂຮມ​ກັນຢູ່ສວນສາທາລະນະຈະ​ຕຸ​ລັດຟາ​ຣາ​ກັດ (Farragut) ໃນນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຮ້ອງຄຳຂວັນ ຕໍ່ຕ້ານຄຳສັ່ງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາ ໄລ ແລະເຮັດວຽກ ສຳລັບເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງຊາວອັຟການິສຖານ. ໃນມື້​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ປະມານ 30 ​ຄົນ​ກໍໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ທ່າມ​ກາງ​ຝົນຕົກ​ໜັກ​ຢູ່​ນະຄອນລອ​ສ ແອນ​ເຈ​ລີ​ສ ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້.

ທ່ານນາງແອ​ຣັ​ສ ອາ​ຊີ​ຊາ​ດາ (Arash Azizada), ຜູ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ-​ອາ​ເມຣິ​ກັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ໃນ​ນະ​ຄອນລອ​ສແອນ​ເຈ​ລີ​ສນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍຸ​ຕິ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ທາງ​ເພດ​ ທີ່​ຖືກ​ປູກ​ຝັງ ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.”

ການ​ປະ​ທ້ວງໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ແມ່​ຍິງ ແລະ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ມິດ​ງຽບ ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.

ບັນດາ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຕາ​ລີ​ບານ​ວ່າ ບັງ​ຄັບ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ, ທຳ​ການກັກ​ຂັງ ​ແລະ ທໍລະມານ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະສິ້ງ​ຊອມ ກວດກາ​ສື່​ມວນ​ຊົນ. ພວກຕາລີບານປະຕິເສດຢ່າງແຮງຕໍ່ການກ່າວຫາດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ກົງ​ກັນ​ຂ້າມກັບ​ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍປະເທດອອກຈາກການບຸກ​ລຸກຂອງສະຫະລັດ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ນອກ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສະ​ແດງ​ຄວາມເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ ໃຈ​ດຽວ​ກັນ ​ກັບ​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ຜູ້ທີ່​ສິດທິ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​ແບບ​ບໍ່​ມີປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.

"ພວກເຮົາຢາກເປັນປາກ​ເປັນສຽງແທນພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຢາກເປັນຂົວຕໍ່ຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ໂລກ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານນາງອາ​ຊີ​ລາ ວາ​ດັກ (Asila Wardak), ອະດີດນັກການທູດອັຟການິສຖານທີ່ປັດຈຸບັນ ເປັນນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຢູ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລ ຮາ​ຫວາດ (Harvard) ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງຫຼາຍໆຄັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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