ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ
ລາວ ຍັງຄົງບໍ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2020 ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກງານລັດ
ຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳໃນທຸກໆດ້ານ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຍົກລະດັບປະສິດ
ທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຄືເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່
ລັດຖະບານຕ້ອງການ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໂດຍຄາດຫວັງ
ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວໄດ້ຮັບການຈັດອັນ
ດັບທີ່ດີຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນລາວໄດ້
ເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2020 ແຕ່ກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໂລກໄດ້ຈັດໃຫ້
ລາວຢູ່ໃນອັນດັບ 154 ຈາກ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍເປັນອັນດັບດຽວກັນກັບໃນ
ປີ 2019 ເພາະເຫັນວ່າລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການລົງທຶນ ການດຳ
ເນີນທຸລະກິດ ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນທາງດ້ານນິຕິກຳ ແຕ່ທາງດ້ານ
ພຶດຕິກຳນັ້ນ ບໍ່ໄປຕາມກັນ ຍັງມີຫຼາຍໂຕຊີ້ວັດ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບປະເທດອື່ນ
ຈຶ່ງພາໃຫ້ອັນດັບໂຕຊີ້ວັດການຍາກ ງ່າຍ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2020 ຢູ່
ໃນລະດັບ 154 ສອງໂຕຊີ້ວັດມີຄວາມກ້າວໜ້າດີຂຶ້ນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຫົກໂຕຊິວັດຜັດ
ຖອຍຫຼັງ.”
ທັງນີ້ໂດຍການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວ ທະນາຄານໂລກໄດ້ພິຈາລະນາຈາກ 10 ດ້ານ
ດ້ວຍກັນກໍຄືຄວາມຍາກງ່າຍຂອງການເລີ້ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ການຂໍອະນຸ
ຍາດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ ແລະສິ່ງປູກສ້າງ ການຕອບສະໜອງດ້ານພະລັງ
ໄຟຟ້າ ການແຈ້ງທະບຽນສິນຊັບ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສິນເຊື່ອ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນ
ລາຍຍ່ອຍ ມາດຕະຖານການຊຳລະພາສີອາ ກອນ ການຄ້າຂ້າມແດນທີ່ສະດວກວ່ອງ
ໄວ ການບັງຄັບຕາມສັນຍາລົງທຶນ ແລະການຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ ຊຶ່ງປາກົດ
ວ່າ ລາວໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 50.8 ຈາກ 100 ຄະແນນ ສ່ວນ 2 ດ້ານ ທີ່ມີການປັບປຸງ
ດີຂຶ້ນກໍຄືການເລີ້ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດກັບການຕອບສະໜອງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຂະນະທີ່ການຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ ແລະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍນັ້ນ
ຈະຕ້ອງປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວ
ຢືນຢັນວ່າສະພາບການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວລາວຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍເຫັນ
ໄດ້ຈາກໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ
1,266 ໂຄງການ ຄຶດເປັນມູນຄ່າລວມ 3,644 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ກໍມີການນຳ
ເງິນທຶນໂຕຈິງເຂົ້າມາໃນລາວພຽງ 1,091 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼືຄຶດເປັນ 30 ເປີ
ເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ທັງຍັງຄິດເປັນພຽງ 40 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນ
ການຕະຫຼອດປີ 2019 ນີ້ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານນາງຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າສະພາບໂດຍລວມຂອງພາກທຸລະກິດເອກກະຊົນລາວໃນປີ 2018
ຫາ 2019 ຖືເປັນສະພາບການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ ເພາະວ່າມີຫົວໜ່ວຍທຸ
ລະກິດເອກກະຊົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ປະສົບບັນຫາຂາດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ທີ່ກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກທະ
ນາຄານນັ້ນຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກ
ຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດເປັນສຳຄັນ.
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ລາຍງານການສຳຫຼວດ ທີ່ກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າ
ແລະບໍລິການຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 124,830 ລາຍໃນທົ່ວປະເທດລາວວ່າ 94 ເປີ
ເຊັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການເພື່ອຕອບສະໜອງພາຍ
ໃນເປັນດ້ານຫລັກ ຈຶ່ງມີພຽງ 630 ລາຍ ຫຼື 0.5 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການຜະລິດສິນ
ຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າລາຍ ຫຼື 1.4 ເປີເຊັນ ທີ່ເນັ້ນທາງການສົ່ງອອກ ແລະ
ຕອບສະໜອງພາຍໃນ ແຕ່ ວ່າມີພຽງ 119 ລາຍທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍນຶ່ງເມືອງ-ນຶ່ງຜະ
ລິດຕະພັນ (ODOP) ສ່ວນທະນາຄາໂລກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ SMEs ໃນລາວ
20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2014 ຫາ 2019 ໃນນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ເທັກນິກ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະເງິນກູ້ສຳລັບ SMEs ມູນຄ່າ 10 ລ້ານ ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແຕ່ກໍໄດ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ SMEs ພຽງ 42 ລາຍຄຶດ ເປັນມູນຄ່າລວມ
4.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນໃນປັດຈຸບັນ.
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