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ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ສ່ວນຫຼາຍ ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ ມີ​ເຂົ້າ​ກິນບໍ່​ພຽງ​ພໍ ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ຊາວ​ນາ ເກັບ​ກ່ຽວ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ.

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ສ່ວນຫຼາຍ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ມີ​ເຂົ້າ​ກິນບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ປູກ​ພຶດ​ສົ່ງ​ຂາຍ​ໃນ​ຈີນ ແຕ່​ກໍ​ຖືກ​ກົດ​ລາ​ຄາ​ຮັບ​ຊື້​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ພໍ່​ຄ້າ​ຄົນ​ກາງ​ທັງ​ລາວ ແລະ ຈີນ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ສ່ວນຫຼາຍ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ ມີ​ເຂົ້າ​ກິນບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ 3.8 ກວ່າ​ລ້ານ​ໂຕນ​ໃນ​ປີ 2023 ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ 3.2 ລ້ານ​ໂຕນ, ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ 440,000 ໂຕນ ແລະ ເຂົ້າ​ໄຮ່ 170,000 ໂຕນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ 260 ກິ​ໂລກ​ຣາມ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ອ​ອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລ​ວມ 1.8 ລ້ານ​ໂຕນ​ໃນ​ປີ 2023 ອີກ​ດ້ວຍ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກ​ເພາະ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຕ່ຳ​ໂດຍ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ເພີ່ມ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ພື້ນ​ທີ່​ປູກ​ເປັນ​ດ້ານຫຼັກ ແລະ ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ທັງ​ເງິນ​ທຶນ ແລະ ເທັກ​ນິກທັນ​ສະ​ໄໝ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ກໍ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ທີ່​ມີ​ດິນ​ນາ​ປູກ​ເຂົ້າ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຄິດເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ 5 ເດືອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ການ​ປູກ​ພືດ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ເຮົາ​ນີ້​ຖ້າ​ອີງ​ໃສ່​ເນື້ອ​ທີ່​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ກະ​ຖື​ວ່າ​ກະ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດພຽງ​ພໍ​ໄດ້ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍມີ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ​ກໍ​ສິ​ກຳ​ອື່ນໆ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ການ​ປູກ​ພືດເປັນ​ສິນ​ຄ້າຢາງ​ພາ​ລາ, ມັນ​ຕົ້ນແລ້ວ​ກະ​ສາ​ລີ. ແລະ​ການ​ປູກ​ພືດ​ອື່ນໆ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າອັນ​ດັບ 1 ກໍຍັງ​ແມ່ນ​ການ​ປູກ​ສາ​ລີ​ຢູ່, ອັນ​ດັບ 2 ກໍ​ແມ່ນ​ຢາງ​ພາ​ລາ ແລ້ວ​ກໍ​ອັນ​ດັບ 3 ກໍແມ່ນ​ເລື່ອງ​ການ​ປູກ​ອ້ອຍບໍ່, ປູກ​ພືດ​ລົ້ມ​ລຸກ​ເນາະ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ແມ່ນ​ໝາກ​ໂມ, ໝາກ​ແຕງ, ໝາກ​ຖົ້ວ​ອັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ກະ​ແມ່ນ​ສົ່ງ​ອອ​ກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.”

ສ່ວນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອົງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ການ​ເຜົາ​ປ່າ​ໄມ້​ເພື່ອ​ບຸກ​ເບີກ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ປູກ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ລາວ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຍັງ​ຖື​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວສູນ​ເສຍ​ພື້ນ​ທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ບໍ່​ມີ​ທັງ​ເງິນ​ທຶນ ແລະ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈີນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່​ປູກໃຫ້​ກວ້າງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເຜົາ​ປ່າ​ໄມ້​ຄິດ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ສະ​ເລ່ຍກວ້າງ​ກວ່າ 210,000 ເຮັກ​ຕາ​ຕໍ່​ປີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ເຂດ 8 ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ ຊຶ່ງ​ພື້ນ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈາກ​ຈີນ ກໍ​ຄື​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເຜົາ​ປ່າ​ເພື່ອ​ບຸກ​ເບີກ​ພື້ນ​ທີ່​ປູກ​ພື້ນຫຼາ​ຍ​ທີ່​ສຸດ​ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເຜົາ​ປ່າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ. ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ໂດຍ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ 2 ບວກ 3 ກໍ​ຄື​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ເປັນ​ແຮງ​ງານ ແລະ ທີ່​ດິນ ສ່ວນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ​ກໍ​ເປັນ​ເງິນ​ທຶນ-ເທັກ​ນິກ​ການ​ຜະ​ລິດ ແລະ ຕະຫຼອດ​ຮອງ​ຮັບ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ນັ້ນ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ ເພາະ​ວ່າ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ຕື່ນ​ຕົວ​ກັບ​ຮູບ​ແບບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈຶ່ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ພຽງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ເພັດ ພົມ​ພິ​ພັກ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ໄຂ່, ຊີ້ນ, ປາ​ເຮັດ​ໄດ້​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ສະ​ເລ່ຍ 68.2 ກິ​ໂລກ​ຣາມ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ. ສັງ​ລວມ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ສະ​ເລ່ຍ​ໄດ້ 7.46 ລ້ານ​ໂຕນ​ຕໍ່​ປີ. ໄດ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ປູກ​ໄມ້​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ 65,600 ເຮັກ​ຕາ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ພື​ດ-ສັດ​ເພື່ອ​ເປີດ​ຕະຫຼາດ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຄ້າ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ 48 ລາຍ​ການ.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1,200 ກວ່າ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2023 ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພືດ​ຕ່າງໆ​ມູນ​ຄ່າ 1,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ສັດ​ປີກ, ງົວ, ຄວາຍ ໄດ້​ໃນ​ມູ​ນ​ຄ່າ 200 ກວ່າ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າອອ​ກ​ໄປ​ຈີນ​ເຖິງ 80 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ເປັນ​ໂຄ​ຕ້າ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ລາວ 18 ຊະ​ນິດ.

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