ທ້າວກົງກາໂລ ຣາໂມສ ໄດ້ທຳຄະແນນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຢ່າງງົດງາມໃຫ້ແກ່ທີມປອກຕຸຍການ ໃນການເອົາຊະນະສວິດເຊີແລນ 6 ປະຕູຕໍ່ 1 ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປມີຊື່ ຢູ່ໃນຮອບກ່ອນຮອງຊະນະເລີດ ຫຼືຮອບ 8 ທີມ ຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ເປັນເທື່ອອຳອິດນັບແຕ່ ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຄູເຝິກຂອງປອກຕຸຍການ ທ່ານເຟິນັນໂດ ຊັນໂຕສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງກ້າຫານໄປຫາຕັ່ງແປ້ນມ້າ ຄຣິສຕີອາໂນ ໂຣນານໂດ ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນດ້ວຍສິນລະປະການສະແດງຈາກຝ່າຍຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກະກຽມການປະທະກັນສຸດທ້າຍເທື່ອທີແປດກັບໂມຣົກໂກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະສະເປນ ໃນການເຕະລູກໂທດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ້າວອາສຣາຟ ຣາກິມີ ໄດ້ຍິງລູກໂທດຢ່າງງຽບໆ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ໂມຣົກໂກເຂົ້າໄປມີໜ້າໃນຮອບກ່ອນຮອງຊະນະເລີດຫຼືຮອບ 8 ທີມເປັນເທື່ອທຳອິດດ້ວຍຄະແນນ 3 ປະຕູຕໍ່ 0 ທີ່ໄດ້ຊະນະອະດິດແຊມສະເປນ ຫລັງຈາກຄວາມລັ່ງເລໃຈ ໃນການປະທະກັນຢູ່ໃນຮອບ 16 ສຸດທ້າຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄະແນນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຜູ້ເຝົ້າປະຕູໂມຣົກໂກ ທ້າວຢາຊີນ ບູນູ ໄດ້ປ້ອງກັນລູກຍິງ ຈາກ ທ້າວຄາໂລສ ໂຊເລ ແລະທ້າວເຊີກິໂອ ບັສເກັດ ຫລັງຈາກ ທ້າວປາໂບລ ຊາຣາເບຍ ໄດ້ຍິງຕຳເສົາ ແລະ ທ້າວຮາກິມີ ທີ່ເກີດຢູ່ສະເປນ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາກຽດຂອງລາວເພື່ອໃຫ້ທີມຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າຮອບກ່ອນຮອງຊະນະເລີດ.
ໂມຣົກໂກ ໄດ້ກາຍມາເປັນປະເທດອາຟຣິກາທີສີ່ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປຫຼິ້ນໃນຮອບແປດທີມ ຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ 12 ປີ ຫຼັງຈາກການາໄດ້ເຮັດແບບດຽວກັນຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້.
ນີ້ເປັນເທື່ອທີສີ່ຂອງສະເປນ ທີ່ໄດ້ຖືກເຂ່ຍອອກຈາກການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ດ້ວຍການຍິງລູກໂທດ ແລະເປັນເທື່ອທີສອງລຽນຕິດ.
Goncalo Ramos scored a stunning hat-trick as a slick Portugal thrashed Switzerland, 6-1, on Tuesday to storm into the quarterfinals of the World Cup for the first time since 2006.
Portugal coach Fernando Santos made the brave call to bench Cristiano Ronaldo and was rewarded with an artful display from his side as they set up a last-eight clash with Morocco, who stunned Spain in a penalty shootout earlier on Tuesday.
Achraf Hakimi calmly converted a penalty to send Morocco through to the World Cup quarterfinals for the first time with a 3-0 shootout win over former champions Spain after a cagey last-16 clash ended goalless on Tuesday.
Morocco goalkeeper Yassine Bounou saved spot-kicks from Carlos Soler and Sergio Busquets after Pablo Sarabia had hit the post and Spanish-born Hakimi held his nerve to earn his team a quarter-final against either Portugal or Switzerland.
Morocco became only the fourth African nation to reach the last eight of the tournaments, 12 years after Ghana did so in South Africa.