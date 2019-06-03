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​ຂ. ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ ​ວາງ​ແຜນ​ ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຍາກຈົນ ທີ່​​ສ​ູງກວ່າ 70 ເປີ​ເຊັນ ຢູ່ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ ຂ. ຜົ້ງ​ສາ​ລີ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ຈົນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
ຍັງກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະລົບລ້າງ
ບັນຫາຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020. ຊົງ​ລິດ ໂພ​ນເງິນ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ
ສະເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຈົນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ ຂ. ຜົ້ງ​ສາ​ລີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ຄຳ​ພອຍ ວັນ​ນະ​ສານ ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ຈົນ​ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃນປັດຈຸບັນຍັງກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງຈຳ
ນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກນັ້ນກໍຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ເກີນ
ກວ່າ 27 ເປີເຊັນ ສ່ວນຈຳນວນເມືອງທີ່ທຸກຍາກຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຕ່ຖ້າຫາກອີງຕາມຂໍ້ມູນເມື່ອປີ 2015 ກໍປາກົດວ່າຍັງບໍ່ມີເມືອງໃດໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ
ທີ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຫາຍາກຈົນໄດ້ເລີຍ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທາງ​ການ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ 23 ຈຸດ​ສຸມ​ເພື່ອ
ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຈຸດພິເສດ
ຂອງແຂວງທີ່ມີເຂດທີ່ຕັ້ງທີ່ຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນປະ
ໂຫຍດຕໍ່ການເພີ່ມມູນຄ່າການສົ່ງສິນຄ້າໄປ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່
ທ່ານ ຄຳພອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

"ກຳ​ນົດ​ຫັ້ນ​ມີ 23 ຈຸດ​ສຸມ​ຢູ່​ໃນ 3 ວຽກ​ໃຫຍ່​ຫັ້ນ ວຽກ​ໃຫຍ່​ທີ 1 ກໍ​ແມ່ນ​ຈັດ​ສັນ​ພູມ​ລຳ​
ເນົາຕິດພັນກັບອາຊີບໝັ້ນຄົງຖາວອນ, ວຽກໃຫຍ່ທີ 2 ນີ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນ
ຄ້າ, ວຽກໃຫຍ່ທີ 3 ກະສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃນຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼາຍເປັນຕົວເມືອງ
ນ້ອຍຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ທ່າແຮງເວົ້າເລື່ອງທີ່ຕັ້ງຂອງແຂວງນີ້ ພວກເຮົາຕິດກັບ ສປ ຈີນ
ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຫັ້ນ ປະຊາຊົນເຮົາກະມີມູນເຊື້ອ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ໂຕໃດທີ່ເຂົາໄດ້ເງິນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຜະລິດ ພວກເຮົາໄດ້ມີ
ແຜນການໂຄງການທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວ."

​ແຜນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ເມືອງ​ຕ່າງ​ໆ ໃນ ຂ. ຜົ້ງ​ສາ​ລີ
​ແຜນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ເມືອງ​ຕ່າງ​ໆ ໃນ ຂ. ຜົ້ງ​ສາ​ລີ

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍົກຍ້າຍເທດສະບານແຂວງຈາກເມືອງ
ຜົ້ງສາລີ ມາຕັ້ງໃໝ່ຢູ່ເຂດເມືອງ ບຸນເໜືອ ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດຕາມການ
ອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນກໍຍັງມີ
ບັນຫາຄົງຄ້າງ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ເລີຍ ກໍຄືການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ
ຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 60
ຕື້ກີບ ແຕ່ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີງົບປະມານພຽງ 3 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ເລີຍ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.

ບັນ​ຫາ​ດຽວ​ກັນ​ຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ
ທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 4 ແລະ 7 ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າພວກ
ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ທຳກິນຈາກກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການ
ແລ້ວກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດ
ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການຜະລິດໃນທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດ
ສັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍ່ມີຖະໜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປເຖິງຕະຫຼາດນັ້ນ.

ສ່ວນ​ທ່ານ ຄຳ​ມະ​ນີ ອິນ​ທິ​ລາດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່
ຍອມຮັບວ່າ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ
ເຂື່ອນນ້ຳອູ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເມີນຄ່າ
ເສຍຫາຍທີ່ຕັ້ງຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງນັ້ນ ຍັງຈະ
ຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເພາະຍັງມີຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນທີ່ຖືກ
ກະທົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ເປັນທຳ ຊຶ່ງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະຕ້ອງປະເມີນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ໄປ.

ບໍ​ລິ​ສັດ Power China ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ 10,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ 28 ບ້ານ​
ທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູທັງ 7 ໂຄງການຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້
ກັບປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳອູ 2, 5 ແລະ 6 ແລ້ວ ແຕ່ວ່າ
ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ ພົບວ່າມີປະຊາຊົນ ລາວ ຢູ່ເຂດ 89
ບ້ານທັງໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການເຂື່ອນນ້ຳອູ ຂອງກຸ່ມລົງທຶນຈາກ ຈີນ ນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງ
ເປັນທຳແຕ່ຢ່າງໃດ.

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