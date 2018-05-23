ປ. ທຣຳ ຂົ່ມຂູ່ ເທື່ອໃໝ່ ຈະຍົກເລີກ ການພົບປະ ສຸດຍອດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ຈະເກີດມີຂຶ້ນ,
ແຕ່ວ່າ ແຜນກຳໜົດການ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນຈະດຳເນີນສືບຕໍ່ໄປ ສຳລັບການພົບປະ
ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຽງຢາງຈະໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະຍົກເລີກການ
ພົບປະສຸດຍອດນັ້ນ ກໍຕາມ. ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ຊຶ່ງ ນັກຂ່າວວີໂອເອ
Bill Gallo ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ວັນນະສອນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການພົບປະກັນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງເກົາຫຼີ
ໃຕ້ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ການພົບປະສຸດຍອດກັບ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຍັງເປັນ
ຄຳຖາມຢູ່.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ມັນມີບາງເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້
ຕາມທີ່ພວກເຮົາມັກ ມັນກໍຈະບໍ່ມີການພົບປະກັນ. ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ມັນກໍ
ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນຳຫຼັງ. ບາງທີ ມັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລາອື່ນ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເລີ່ມມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບການພົບປະກັນດັ່ງກ່າວ...ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະ
ລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເລີ່ມຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານແລ້ວ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ໂບລເຕິນ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້
ຕົວຢ່າງແບບ “ລີເບຍ” ໃນການເຮັດໃຫ້ປອດນິວເຄລຍ.
ນັ້ນເປັນການອ້າງອີງໃສ່ ຜູ້ນຳລີເບຍ ມົວມາ ກາດາຟີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກອາວຸດນິວເຄລຍ
ຂອງເຂົາ ໃນປີ 2003 ນັ້ນ.
ອີກ 8 ປີ ຕໍ່ມາ ເຂົາກໍໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ....ຖືກຂຸດອອກມາຈາກຂຸມ ແລະຖືກຍິງໃສ່ຫົວ
ໃນຂະນະທີ່ມີການລຸກຮືຂຶ້ນ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າກິມ ບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງໄດ້ກັງວົນ ຖ້າຫາກວ່າ
ເພິ່ນຍົກເລີກໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເພິ່ນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເພິ່ນ.
ແລະພວກເຮົາ ກໍເຄີຍໄດ້ໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນມາ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນພຸ້ນແລ້ວ.
ເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ. ເພິ່ນຈະມີຄວາມສຸກ, ປະເທດຂອງເພິ່ນ ກໍຈະຮັ່ງມີຂຶ້ນ,
ປະເທດຂອງເພິ່ນ ກໍຈະປະກອບກິດຈະການຢ່າງແຂງຂັນ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.”
ແຕ່ ໃນຂະດຽວກັນ ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ ກ່າວຕຳໜິການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ
ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ຢູ່...ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົນກຳລັງຕຽມການທີ່ຈະທຳລາຍ
ສະຖານທີ່ທົດລອງນິວເຄລຍທາງຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຢູ່ ກໍຕາມ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານພາກັນກ່າວວ່າ ສັນຍານທີ່ສັບສົນປົນກັນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກ
ຫຼາຍໆທົດສະວັດ ໃນການເປັນປໍລະປັກກັນນັ້ນ ບໍ່ເປັນການງ່າຍທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້.
ທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ແມນນິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຈາກສະພາອັດແລນຕິກ ກ່າວວ່າ “ມັນມີ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອໃຈກັນ ຈາກທັງສອງຝ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຄວາມຄິດທີ່ເອີ້ນວ່າ
ການເອົາບົດບາດ ຕ້ານບົດບາດ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດແນວນຶ່ງ
ພວກເຮົາ ກໍຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແລ້ວໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາ ກໍຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໃຈກັນ ເທື່ອລະນ້ອຍ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ບາງທີ ນັ້ນອາດຈະເປັນການ
ເອົາບາດກ້າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູນ ໄປສູ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ.”
ທັງນີ້ ມັນຈະສຳເລັດ ຫຼືບໍ່ ກໍໃຫ້ທຸກຄົນລອງເດົາເບິ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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