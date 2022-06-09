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ວັນພະຫັດ, 09 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ໄຂ້ລີງ ກຳລັງລະບາດ ໂດຍມີກໍລະນີ ສູງເຖິງ 1,000 ຄົນແລ້ວ ຊຶ່ງອົງການ WHO ເຕືອນເຖິງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ "ແທ້ຈິງ"

ແຟ້ມພາບ - ຊາຍຄົນນຶ່ງ ພວມຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໄຂ້ລີງ ຢູ່ທີ່ຄລີນິກ ແຫ່ງນຶ່ງດຳເນີນການໂດຍອົງການ CIUSSS ຈາກເຈົ້າໜ໊າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໃນນະຄອນມອນເຣອານ ແຂວງເກແບັກ, ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2022.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ຄວາມສ່ຽງ​ໄຂ້​ລີງ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ໂຣກ​ປະ​ຈຳ​ທ້ອງ​ຖິ່ນນີ້ແມ່ນ​ ເປັນເລື້ອງຈິງ, ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນແລ້ວ ໃນຫຼາຍໆປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ຫົວໜ້າອົງການ WHO ທ່ານເຕໂດຣສ ອາດານົມ ເກເບຣເຢຊຸສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າບໍ່ມີການເສຍຊີວິດໄດ້ຖືກລາຍງານຈາກການລະບາດຂອງໂຣກດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານເຕໂດຣສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວວ່າ “ຄວາມສ່ຽງຂອງໄຂ້ລີງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີການລະບາດທັງຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນເປັນຈິງ.”

ພະຍາດທີ່ຕິດແປດງ່າຍຈາກສັດສູ່ມະນຸດນີ້ ແມ່ນເຊື້ອພະຍາດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນມະນຸດໂດຍທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນເກົ້າປະເທດເຂດທະວີບອາຟຣິກາ ແຕ່ການລະບາດໄດ້ຖືກລາຍງານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຢູ່ປະເທດອື່ນໆ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະໃນອັງກິດ ສະເປນແລະ ປອກຕຸຍການ.

ທ່ານເຕໂດຣສ ເວົ້າວ່າ “ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ກໍລະນີຂອງໄຂ້ລີງທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນ ບັດນີ້ໄດ້ຖືກລາຍງານໄປໃຫ້ອົງການ WHO ຈາກ 29 ປະເທດ ທີ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນພະຍາດນີ້ຢູ່ໃນມະນຸດ.”

ມາເຖິງເວລານີ້ ບໍ່ມີລາຍງານຂອງການເສຍຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕົ້ນຕໍແລ້ວ ກໍລະນີຕ່າງໆໄດ້ຖືກລາຍງານບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນພວກກຸ່ມຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ມີເພດສຳພັນກັບພວກຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ບາງປະເທດບັດນີ້ ແມ່ນເລີ້ມທີ່ຈະລາຍງານກໍລະນີຕ່າງໆຂອງການຕິດແປດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ລວມທັງບາງກໍລະນີໃນພວກແມ່ຍິງນຳດ້ວຍ.”

ປະ​ເທດ ກຣີສ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນມີກໍລະນີທຳອິດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ມັນພົວພັນກັບຊາຍຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ເດີນທາງໄປປະເທດປອກຕຸຍການ ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັກສາຢູ່ໃນໂຮງໝໍໃນອາການທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ.

ອາການຕ່າງໆໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໄຂ້​ລີງລວມມີ ໄຂ້ສູງ, ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງບວມ ແລະມີຕຸ່ມຄ້າຍຄືກັບອີສຸກອີໃສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການຄັນ.

ທ່ານເຕໂດທສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມກັງວົນໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄວຣັສນີ້ມີຕໍ່ພວກກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ລວມມີພວກແມ່ຍິງຖືພາ ແລະພວກເດັກນ້ອຍ.

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