ຈາກແຄມຝັ່ງທະເລເບື້ອງນຶ່ງໄປຫາຝັ່ງທະເລອີກເບື້ອງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດແມ່ນມີໄລຍະທາງປະມານ 4,800 ກິໂລແມັດ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຫຼາຍຄົນແລ້ວ ການເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດ ແມ່ນເປັນການເດີນທາງຜ່ານພິທີກຳທາງສາສະໜາ. ນີ້ຄືເລື້ອງລາວງຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຕັດສິນໃຈເດີນທາງຍ້ອນເຫດຜົນ ທີ່ແຕກຕ່າງໄປອີກ. ວາຣັງການາ ຈອມເຈີນ (Warangkana Chomchuen) ແລະ ພິນິດການ ຕຸລາຈອມ (Pinitkarn Tulachom) ນັກຂ່າວວີໂອເອໄດ້ນຳເອົາເລື້ອງລາວຂອງເພິ່ນມາເລົ່າສູ່ຟັງ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພະສົງຈາກໄທກຳລັງຢູ່ໃນການເດີນທາງເພື່ອບຳເພັນພຽນກິດຈະວັດຂອງເພິ່ນຢູ່. ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາ 4 ເດືອນເພື່ອເດີນທາງຂ້າມແຜ່ນດິນສະຫະລັດດ້ວຍການຍ່າງເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ມີການສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ.
ພະອາຈານສຸທຳ ນາທີທອງ (Sutham Nateetong), ພະສົງໄທໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ການເດີນທຸດົງແມ່ນວິທີບໍາເພັນພຽນສະມາທິ ທີ່ອາດຕະມາມັກ. ຖ້າຫາກອາດຕະມາເດີນທຸດົງເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິພາບໄດ້, ມັນກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນອີກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນບຸນກຸສົນຈາກການເຮັດແນວນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນການເດີນທຸດົງຈະເຮັດໃຫ້ອາດຕະມາໄດ້ໄປເຖິງທີ່ບ່ອນທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ຄົນບໍ່ເຄີຍເຫັນພະສົງຈັກເທື່ອ. ການເຮັດແນວນັ້ນ ກໍຍັງເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກສາສະໜາພຸດເພີ້ມຂຶ້ນອີກ."
ພະສຸທຳ ນາທີທອງໄດ້ເລືອກເອົາການບວດເປັນພະເພື່ອເປັນເສັ້ນທາງນຳໄປສູ່ສັນຕິ
ພາບ ແລະວິປັສສະນາ ຫລືຄວາມຮູ້ແຈ້ງໃນທຳມະ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນນັກ
ການເມືອງຢູ່ໃນໄທເປັນເວລາດົນນານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈເລີຍ.
ການຕັດສິນໃຈເດີນທຸດົງຜ່ານດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ເປັນພຽງບາດກ້າວຕໍ່ໄປອັນນຶ່ງ ຢູ່ໃນການເດີນທາງດ້ານ
ສາສະໜາຂອງເພິ່ນ.
ເພິ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຍ່າງໃນເດືອນມີນາຈາກເມືອງ ແຊນຕາ ໂມນິກາ (Santa Monica), ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະເລືອກເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 66 ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດ, ເສັ້ນທາງສຳຄັນທີ່ຕັດຜ່ານ 8 ລັດນັ້ນ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບການເດີນທຸດົງຂອງເພິ່ນໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນໃນນັ້ນ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບເຫັນພະສົງໃນສາສະໜາພຸດຈັກເທື່ອ ເຊັ່ນ ທ່ານ ສເປັນເຊີ ໂຈແອນສັນ (Spencer Johansen), ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ເລັກຊິງຕັນ (Lexington), ລັດອີລີນອຍ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
"ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກເດີນທາງ… ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 66 ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈື່ໄດ້ວ່າ ເຄີຍມີໃຜແດ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກບັນດານໃຈຫລາຍເທົ່າກັບການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມຂອງເພິ່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ທຳການຄົ້ນຄວ້າໂດຍຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ "ເຮົາຄວນຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບແກ່ພະສົງແບບໃດ?" ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບເຫັນພະສົງຄົນໃດມາກ່ອນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ແລະເມື່ອເພິ່ນຍ່າງເຂົ້າມາຫາຂ້າພະເຈົ້າທຳອິດ ເພິ່ນກໍໂອບກອດດ້ວຍຄວາມຮັກແພງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດອອກເລີຍວ່າ "ໂອ້ຍຈັ່ງແມ່ນມັນງ່າຍ." ມັນເປັນເລື້ອງງ່າຍຫລາຍ."
ນາງ ແຄເຣັນ ວິງໂກ (Karen Wingo), ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເກົ່າ ຫລື thrift shop ຢູ່ໃນເມືອງ ເລັກຊິງຕັນ (Lexington) ເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ປິດຮ້ານຂອງຕົນໄວກວ່າປົກກະຕິ ເພື່ອວ່າລາວຈະໄປຍ່າງ ແລະເວົ້າລົມກັບພະສຸທຳໄດ້. ນາງວິງໂກ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
"ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າ ເພິ່ນຍ່າງເພື່ອສັນຕິພາບໄດ້ແນວໃດ. ເຮົາສົ່ງເສີມການເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍເວົ້າວ່າ "ຖ້າຫາກເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ຢູ່ໃນໃຈ, ແລ້ວເຈົ້າກໍມີ, ຜູ້ຄົນສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສະຫງົບສຸກຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າໄດ້."
ພະສຸທຳໃຫ້ຄວາມເຫັນເພີ້ມອີກວ່າ:
"ເຮົາຍ່າງເພື່ອສັນຕິພາບນີ້ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງເຮັດອັນໃດຫລາຍດອກ. ອາດຕະມາກໍມີແຕ່ສຸມຈິດໃຈບຳເພັນພຽນແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ສຶກວ່າຕົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມເມດຕາ, ແລະອາດຕະມາຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງສິ່ງນັ້ນໄດ້ ເພາະວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງເຮົາແມ່ນສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້.”
ທ້າວຄຣິດສຕຽນ ໂຄແບລ (Christian Kobel) ແລະ ນາງແຄຣິສຊາ ກັນຕີ (Carissa Gunty), ຄູ່ສາມີພັນລະຍາຊາວອາເມຣິກັນຄູ່ນຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງດໄວທ໌ (Dwight), ລັດອີລີນອຍ ໄດ້ນິມົນພະສຸທຳໃຫ້ໄປນອນພັກຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດສະມາທິ ແລະອື່ນໆອີກຈາກພະສົງໄທ...
ທ້າວ ຄຣິດສຕຽນ ໂຄແບລ (Christian Kobel) ບອກວ່າ,
"ມີອີກຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມເປັນມະນຸດຕໍ່ກັນ ແລະກັນໄດ້. ແລະເພິ່ນໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ການເຮັດແນວນັ້ນ. ແລະການເຮັດຈັ່ງຊັ້ນກໍເປັນວິທີ ທີ່ດີຫລາຍ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ນັ້ນຄືເນື້ອໃນໃຈຄວາມທີ່ຜູ້ຄົນພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກເພິ່ນ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ພົບເພິ່ນ, ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຫາໂອກາດໄປພົບເພິ່ນ."
ນາງແຄເຣັນ ວິງໂກ (Karen Wingo) ເລົ່າສູ່ຟັງອີກວ່າ:
"ທີ່ຈິງແລ້ວເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເຮັດເຊັ່ນນີ້ ໄປທົ່ວສະຫະລັດ, ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ….ຂ້ອຍຄິດວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ຄົນຈາກວັດທະນະທຳອື່ນ ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈຫວ່ງໃຍຕໍ່ກັນແລະກັນ."
ພະສຸທຳໄດ້ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເພິ່ນຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ວາງແຜນການປຸກລະດົມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເພິ່ນແລ້ວ. ໃນຕອນທ້າຍປີນີ້ ເພິ່ນຈະຍ່າງທຸດົງຈາກປະເທດໄທ ໄປຫາຝຣັ່ງ, ຊຶ່ງເປັນການເດີນທາງໃນໄລຍະໄກທີ່ສຸດຂອງເພິ່ນອີກ ໃນໄລຍະທາງປະມານ 15,000 ກິໂລແມັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ຊຶ່ງເປັນການເຮັດເປັນຂັ້ນໆໄປ.
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Monk Walked Across America
From coast to coast the United States measures about 48-hundred kilometers. For many visitors a cross country trip is something of a rite of passage. Here's the story of one man, who decided to make the trip for a different reason. VOA's Warangkana Chomchuen and Pinitkarn Tulachom tell his story.
This Buddhist monk from Thailandis on a mission. Hespent the past four months making his way across America on foot, in a campaign to promote peace.
Sutham Nateetong, Thai Monk:
"A pilgrimage walk is my preferred way of meditation. If I take my pilgrimage walk to promote peace, it will benefit even more people. At the same time, it will take me to places where people don't usually see a monk. That's also an opportunity to spread awareness of Buddhism."
PraSuthamNateetongchose monkhood as a path to peace and enlightenment, afteralong political career in Thailand left him unfulfilled. Deciding to walk across American was just the next step in his spiritual journey.
He begin in March from Santa Monica, California...and chose to travel along historic Route 66, an iconic road that cuts acrosseight states.
Word of his walk attracted attention from Americans, many of whom hadnever met a Buddhist monk before, likeSpencer Johansen, Mayor of Lexington, Illinois.
Spencer Johansen, Mayor, Lexington, Il:
"Usually we get the travelers...they're traveling the historic Route 66, and I don't recall anybody that inspired me as much as his visit did. I researched, "How do you greet a monk?" because I've never met one before. And I was concerned about that. And when he first approached me, he gave me a hug and I thought, "Man, this is easy." It's pretty simple."
Karen Wingo, owner of a thrift shop in Lexington, said sheclosed her shop early so she could walk and have a conversation withPraSutham.
Karen Wingo, Lexington, Il:
"I wanted to know howhe was doing a walk for peace. Howdo you promote that? And then he said, "if you're happy inside,then you just,people can feel your peace."
Sutham Nateetong, Thai Monk:
"Walking for peace doesn't require much. I focus on sharing with people a sense of peace, showingthemkindness and I think they can feel it because our minds can touch."
Christian Kobel and CarissaGunty, an American couplein Dwight, Illinois, invitedPraSuthamto spend a night in their house. They learned from the Thai monk how to meditate, and more...
Christian Kobel, Dwight, Il:
"There's so much more that we can be human to each other. And he represents that. And that's just great. I hope that that's the message that our people receive from him when they have the chance to meet him,if they take the chance to meet him."
Karen Wingo, Lexington, Il:
"The fact that he even bothered to do this through the United States, that means he cares about us too...I think that shows me that people from other cultures care about one another."
PraSutham reached his destination in New York City in late June. He's already planning his next campaign. Later this year he will walk from Thailand to France, his longest distance yet at about 15,000 kilometers, promoting peace, one step at a time.
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