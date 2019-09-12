ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ່້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານໂຣແລນ ເດຣກ ຊຶ່ງເປັນຊາວການາ
ດາ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຂວງໂຕຣອນໂຕ. ທ່ານເປັນອາສາສະໝັກ ຈາກ ອົງການເອກກະ
ຊົນນ້ອຍໆຊື່ວ່າ “ໂຄງການດູແລໝູ່ບ້ານໃນລາວ” ຫຼື Adopted Village in Laos” ທີ່ມີ
ຈຸດປະສົງແຈກຢາຍ ແລະຊ່ວຍຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ ຢູ່
ເຂດຊົນນະບົດ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດມີນ້ຳສະອາດດື່ມ.
ຄວາມ ມີຈິດໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ໃນດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງທ່ານເດຣກເປັນຢ່າງໃດ
ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານໂຣແລນ ເດຣກ ແມ່ນຊາວການາດາ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ ບໍ່ເຄີຍເຫັນປະເທດລາວມາກ່ອນ
ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຢູ່ໃສ. ທ່ານເດຣກ ໄດ້ຖືກແນະນຳຈາກໝູ່ທີ່ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະໄດ້ໄປ
ຢ້ຽມຢາມເຂດຊົນນະບົດ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເວລາ ນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເຫັນ ສະ
ພາບຄວາມທຸກຈົນ ແລະການໃຊ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດປະຈຳວັນຂອງພວກຊາວບ້ານ. ພາບ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລີ້ມຫາວິທີຍື່ນມືເຂົ້າໄປ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກ
ຊາວບ້ານ ໂດຍການຂົນຂວາຍຊອກຫາເງິນຈາກບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກ ເຊັ່ນວ່າເພື່ອນຝູງ
ແລະຜູ້ໃຈບຸນຕ່າງໆ. ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ນັ້ນໄດ້ນຳໄປປຸກໂຮງຮຽນ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການ
ເງິນໃຫ້ແກ່ພວກນາຍຄູ ແລະນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະຊື້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບ
ຄົວຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ໄດ້ໃຊ້ໄດ້ ດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ. ທ່ານເດຣກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກອາສາສະໝັກໃຫ້ແກ່ອົງການ “ດູແລໝູ່ບ້ານໃນປະເທດລາວ” ຊຶ່ງ
ພາສາອັງກິດມີຊື່ວ່າ “Adopted Village in Laos.” ໂຄງການນີ້ ເລີ້ມມາໄດ້ 10 ປີ
ແລ້ວ ແລະຄວາມຈິງ ປີນີ້ເປັນປີທີ 10. ເປັນໂຄງການຊອກຫາເງິນທຶນຈາກແຫຼ່ງ
ຕ່າງໆທີ່ມາຈາກສະໂມສອນຕ່າງໆ ແລະຈາກບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະເພາະສະ
ນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາເງິນທຶນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເອົາ “ການດູແລໝູ່ບ້ານຢູ່ໃນປະເທດລາວ” ໂດຍ
ມີຈຸດປະສົງອັນສຳຄັນ ກໍຄືຊອກຫາເງິນ ມາຊື້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳ ສ້າງສາໂຮງຮຽນ
ແລະອຸ້ມຊູພວກນາຍຄູ ແລະນັກຮຽນຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ໂດຍສະເພາະຊື້ເຄື່ອງ
ຕອງນ້ຳ ທີຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ໂດຍບໍລິສັດ ເທຣາ ເຄລຍ “Terra Clear”
ຊຶ່ງເຄື່ອງຕອງນ້ຳແຕ່ລະອັນມີລາຄາຢູ່ປະມານ 100 ໂດລາສະຫະລັດ. ປີນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ແລະທິມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສີ່ໝູ່ບ້ານ. ພວກເຮົາໄດ້ແຈກຢາຍ
ເຄື່ອງຕອງນ້ຳຫຼາຍຮ້ອຍໜ່ວຍຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານ. ເຄື່ອງຕອງນ້ຳດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດ
ເຄື່ອນຍ້າຍຫີ້ວໄປມາໄປຫາບ່ອນທີ່ມີນ້ຳ ເຊັ່ນວ່ານ້ຳສ້າງ ນ້ຳຫ້ວຍ ແລະນ້ຳຝົນ
ເພື່ອຕອງເອົາສິ່ງໂສໂຄກນັ້ນອອກ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງຕອງນ້ຳດັ່ງກ່າວນີ້ຄື
ກັນກັບເຕົ້າດອກໄມ້ ທີ່ມີຫຼາຍໆຮ້ອຍພັນຮູ ຕັ້ງເອົາໄວ້ຢູ່ເທິງຮ້ານໄມ້ໃຜ່ ຕັກເອົາ
ນ້ຳເທລົງໃສ່ເພື່ອຕອງນ້ຳໃຫ້ຄ່ອຍໆໄຫຼອອກມາ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ປະມານສອງ
ຊົ່ວ. ແຕ່ລະຄອບຄົວຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ເຄື່ອງຕອງ
ນ້ຳດັ່ງກ່າວກ່ອນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ.”
ທ່ານເດຣກ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດລາວເປັນໄລຍະໆ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອ
ແກ່ຊາວບ້ານ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ຕື່ມອີກວ່າ:
“ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນໄປປະເທດລາວສີ່ເທື່ອ ໝູ່ບ້ານທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ໄປຊ່ວຍຫຼືອນັ້ນມີຊື່ວ່າ ບ້ານທອງລົມ ບ້ານມາກັອກ ແລະບ້ານຫ້ວຍຜົງ
ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ແຕ່ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງນັ້ນ ກໍເພາະວ່າແມ່ນເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນແລະບໍ່ຢາກຂະຫຍາຍ
ໃຫ້ກວ້າງອອກໄປໂພດ. ເພາະວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາເຮັດໄດ້ ເພາະມີເງິນທຶນຈຳກັດສຳລັບໄວ້ໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ດີວ່າຍັງມີຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຫວັງວ່າຈະສາມາດ
ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ.”
ທ່ານໂຣແລນ ເດຣກ ແມ່ນອະດີດນັກທຸລະກິດຂາຍຍອ່ຍ ແລະໄດ້ບຳນານໄປເມື່ອ
ສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເພາະສະນັ້ນທ່ານຈຶ່ງມີເວລາ ແລະສາມາດເດີນທາງໄປປະ
ເທດລາວໄດ້ໃນເວລາຕ້ອງການ. ທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວຍທ້າຍກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງ
“ອົງການດູແລໝູ່ບ້ານໃນປະເທດລາວ” ວ່າ:
“ສີ່ປີຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຫັນປະເທດລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮັກສາຄວາມຄິດ
ຮອດຄິດເຖິງນັ້ນໄວ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຟສບຸກ (facebook) ຂຶ້ນມາໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ
“ໂຄງການຮັກເມືອງລາວ” ເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເອົາຮູບພາບ ຕ່າງໆ ແລະ
ອົງການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວ ເຊັ່ນວ່າ ອົງການ Legacy of War. ໂຄງ
ການດູແລໝູ່ບ້ານໃນປະເທດລາວ ຫຼື “Adopted Village in Laos” ຈະວາງສະ
ແດງ ຮູບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ລາວ ໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນ ໃນວັນຈັນທີ 16 ກັນຍາຈະມານີ້. ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະນຳເອົາຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບເມືອງລາວໄປວາງສະແດງທໍ່ນັ້ນ ແຕ່
ຈະບອກໃຫ້ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດການາດາຮູ້ວ່າ ເມືອງລາວນັ້ນຢູ່ໃສ ເພະວ່າຫຼາຍໆ
ຄົນຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄທ ຢູ່ໃສ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າປະເທດລາວຢູ່ໃສ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍ.”
ທ່ານໂຣແລນ ເດຣກ ມີຝ້າຍຜູກແຂນ ທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ມັດໃຫ້ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ ທີ່
ຜ່ານມາ ແລະບໍ່ຍອມແກ້ອອກ. ເມື່ອຖາມວ່າ ປານໃດທ່ານຈະແກ້ຝ້າຍຜູກແຂນອອກ
ທ່ານເດຣກ ຕອບວ່າ ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ແຕ່ລະເສັ້ນຂາດອອກເອງ
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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