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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລາວ ຕ້ອງ​ການ ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ

ແຜນ​ທີ່​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວຄວາມ​ແຮງ 6.1 ​ໃນ ​ລາວ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລາວ ຕ້ອງ​ການ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ລວມ​ເຖິງ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ນັ້ນ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ຄຳ​ແພງ ໄຊ​ສົມ​ແພງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ​ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ ລາວ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ທີ່ບໍ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຈຶ່ງບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຕືອນ​ໄພ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕຽມ​ພ້ອມ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ທັງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ຊັບ​ສິນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໃນ​ທຸກ​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ໃນ ລາວ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ທ່ານ ຄຳ​ແພງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ຖື​ວ່າ​ວຽກ​ງານ​ຮີບ​ດ່ວນ​ນຶ່ງ​ກະ​ແມ່ນ​ວ່າ ວຽກ​ງານ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວ​ສານ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ໃຫ້​ມັນ​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ກໍ​ຄື​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຄື​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ເຮົາ​ກະ​ເຕືອນ​ຢູ່ ແຕ່​ວ່າ​ມາດ​ຕາ​ບັງ​ຄັບ​ແທ້​ຜັດ​ບໍ່​ມີ ຄັນ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼື​ວ່າ​ພະ​ນັກ​ງານ, ທະ​ຫານ, ຕຳຫຼວດ, ເຮົາ​ກະ​ທຳ​ມະ​ດາ, ກະ​ຄື​ເລື່ອງ​ທຳ​ມະ​ດາ, ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ບາດ​ມັນ​ເກີດ​ມາ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ແນວ​ນັ້ນ​ແທ້ ສະ​ນັ້ນ​ວິ​ທີ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຕ້ອງ​ມີ​ເຄື່ອງ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ອີກ ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນບໍ່ ຫຼື​ວ່າ ຢູ່​ຈຸດ​ໃດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ເຄື່ອງ​ເຕືອນ​ໄພ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ."

ທ່ານ ຄຳ​ແພງ ຍອມ​ຮັບ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ການ​ທີ່​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ໃນ ລາວ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຕ່ຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2019 ທີ່​ມີ​ທັງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ລົມ​ພາ​ຍຸ, ຟ້າ​ຜ່າ, ດິນ​ເຈື່ອນ, ໄຟ​ປ່າ ແລະ ສັດ​ຕູ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 579,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ​ເຂດ 2,072 ບ້ານ, 112 ເມືອງ ໃນ 13 ແຂວງ​ກໍ​ຄື, ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ຫົວ​ພັນ, ຊຽງ​ຂວາງ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ, ອັດ​ຕະ​ປື, ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ ເຊກອງ ທັງ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 28 ຄົນ ແລະ ສູນ​ຫາຍ​ໄປ 7 ຄົນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ-ຕົ້ນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 546,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ​ເຂດ 1,655 ບ້ານ 47 ເມືອງ​ໃນ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ, ຈຳ​ປາ​ສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດ​ຕະ​ປື ຖື​ເປັນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບກວ່າ 40 ປີ​ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ທັງ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ, ຊັບ​ສິນ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ພື້ນ​ຖານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ແລະ ຍາກ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ.

ທັງ​ນີ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ປະ​ຈຳ​ລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ 6 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສາ​ມາດ​ທຽບ​ໄດ້​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2018 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່ໆ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2019 ຈະ​ບໍ່​ເທົ່າ​ກັບ​ໃນ​ປີ 2018 ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ເຂດ 6 ແຂວງ​ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2019 ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນອາ​ໄສ​ຢູ່​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ ທັງ​ຍັງ​ເປັນ​ເຂດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ລາວ ດ້ວຍ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ 6 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ທຽບ​ໄດ້​ກັບ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ລາວ ໃນ​ປີ 2018 ນັ້ນ​ເອງ.

ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ ລາວ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ-ກັນ​ຍາ 2018 ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສ​ຍ​ຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້​ກີບ​ເພາະ​ວ່າ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ 616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ເຂດ 2,382 ບ້ານ, 124 ເມືອງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 500 ຕື້​ກີບ ຫຼື 11 ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່​າ​ນັ້ນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ກໍ​ໄດ້​ເພິ່ງ​ພາ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ລະ​ດັບ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຈາກ​ສູນ​ເຕືອນ​ໄພ​ຂອງ ໄທ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ລາວ ແລະ ໄທ ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັນ ເພາະ​ເປັນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຮອຍ​ເລື່ອນ​ຂອງ​ເປືອກ​ໂລກ​ໃນ​ເຂດ​ດຽວ​ກັນ ໂດຍ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ຂ​ະ​ໜາດ 6.4 ຣິກ​ເຕີ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ແຂວງ​ໄຊ​ຍ​ຍະ​ບູ​ລີ ເມື່ອ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2019 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

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