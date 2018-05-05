ການຕໍ່ອາຍຸ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຂຸດຄຳ ພາໃຫ້ເກີດ ການປະທ້ວງ ຢູ່ເອທິໂອເປຍ

ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນ ຢ່າງໜ້ອຍສິບກວ່າຫົວເມືອງ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ເອທິໂອເປຍ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງ ລັດຖະບານກາງ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸ ໃບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ການປະທ້ວງຢູ່ໃນເຂດໂອໂຣເມຍ ທີ່ວຸ້ນວາຍ ແມ່ນຕໍ່ຕ້ານການຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດ
10ປີ ໃຫ້ແກ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ໂມຮຳເມັດ ຫຼື MIDROC
ເພື່ອສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳຢູ່ສະຖານທີ່ໃກ້ກັບເມືອງຊາກກີໂຊ ແລະແມ່ນໍ້າເລກາ
ເດັມບີ.
ການປະທ້ວງໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີລາຍງານໃນວັນສຸກ ທີ 27 ເມສາຜ່ານມາວ່າມີການ
ຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ອົງການ MIDROC ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳມາ
ແຕ່ທ້າຍປີ 1990. ບໍລິສັດນີ້ ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນອາຟຣິ
ກາ ຊິກ ໂມຮໍາເມັດ ຮຸສເຊນ ອາລ-ອາມູດີທີ່ໄດ້ຖືກຈັບແຕ່ ເດືອນພະຈິກ ປີກາຍ ໃນອັນ
ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວຫາວ່າ ຂັດຂວາງການປາບປາມ ຕໍ່ຕ້ານການກວດລ້າງສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ.
“ພວກປະທ້ວງພາກັນໂກດແຄ້ນທີ່ສຸດ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນຕັນຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ” ທີ່ທ່ານດູລາຈາ ລາຟ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ໂກໂຣ ໂດລາ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເວລາການ
ປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ “ເຂົ້າໃຈ ແລະເຫັນພ້ອມກັບ
ຄວາມເປັນຫ່ວງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກເຮົາບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ. ລັດຖະບານເຂດໂອໂຣເມຍ ແລະລັດຖະບານກາງຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃບອະນຸ
ຍາດບໍ່ຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸ.”
ພວກນັກຮຽນທັດທະຍົມຈຳນວນນຶ່ງພາກັນຂາດໂຮງຮຽນໃນອາທິດນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນລະຍະໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ປະຊາຊົນຊາກິໂຊຄົນນຶ່ງທີ່ຂໍໃຫ້ວິໂອເອບໍ່ອອກຊື່ຂອງລາວເພາະຢ້ານຖືກແກ້ແຄ້ນ
ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່ານັກຮຽນຈຳນວນນຶ່ງ “ໄດ້ຖືກຕີເພາະປະທ້ວງ ແລະຮຽກຮ້ອງ
ເອົາສິດທິຕາມກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນຂອງເຂົາເຈົ້າ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ