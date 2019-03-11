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​ສະ​ຕີໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ​ ແລະ ລມ​ຕ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ​ໃຫ້ກຽດເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມງານ ມອບ​ລາງວັນ ​ແມ່​ຍິງທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ຖ່າຍ​ຮູບຮ່ວມ​ກັບ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ແມ່​ຍິງ​​​ທີ່​ກ້າ​ຫານສ​າ​ກົນ (IWOC), ວັນ​ທີ 7 ມີ​ນາ, 2019

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ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ (Melania Trump) ແລະ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ (Mike Pompeo), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ສັນ​ລະ​ເສີນແມ່​ຍິງ 10 ຄົນ ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກຢູ່​ໃນ​ງານມອບ​ລາງວັນ​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ​ປີນີ້. ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ຄົນ​ນຶ່ງຄື ທ່ານນາງ ນໍ ຄິນ​ຍາ ພໍ (Naw K'nyaw Paw) ຈາກ​ມຽນ​ມາ ຊຶ່ງເອີ້ນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງວ່າ ພະ​ມ້າ ​ໄດ້​ພັນ​ລະ​ນາເຖິງ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງເອງ ໃນ ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນຈຳ​ນວນ​ຫລາຍໆ​ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ນາງຕ້ອງ​ໄດ້ທົນ​ທຸກ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມືຂອງກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ. Cindy Saine, ນັກ​ຂ່າວ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລ​າຍ​ງານ​ມາ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ, ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການມອບ​ລາງວັນ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ​ໂດຍ​ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ສ​ຫລ ແລະ ທ. ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ຖືກ​ຄຳ​ນັບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຢືນມອ​ບ​ລາງວັນ ມ​ຫ້​ແກ່​ຕຳ​ຫລວດ​ຍິງ ຊ່າວ​ຈໍ​ແດນ, ພັນ​ໂທ Khalida Khalaf Hanna al-Twal ໃນ​ງານມອບ​ລາງວັນ​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ (IWOC) ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ, 7 ມີ​ນາ, 2019
ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ຖືກ​ຄຳ​ນັບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຢືນມອ​ບ​ລາງວັນ ມ​ຫ້​ແກ່​ຕຳ​ຫລວດ​ຍິງ ຊ່າວ​ຈໍ​ແດນ, ພັນ​ໂທ Khalida Khalaf Hanna al-Twal ໃນ​ງານມອບ​ລາງວັນ​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ (IWOC) ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ, 7 ມີ​ນາ, 2019

ແມ່​ຍິງ 10 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນຢ່າງ​ສົມ​ກຽດຢູ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຂອບ​ອົກ ຂອບ​ໃຈ​ຈາກສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ (Melania Trum) ຊຶ່ງທ່ານ​ນາງກ່າວດັ່ງ​ນີ້
"ພວກ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ກຽດຢູ່​ໃນ​ມື້ນີ້, ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຜູ້​ສະ​ແຫວງ​ຫາທາງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ຢູ່​ໃນ​ພາກພື້ນທີ່​ກັນ​ດານ​ໃນ​ບາງ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ໂລກ. ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພັກ​ດັນ ​ມ້າງເພ​ຄວາມ​ຄິດດັ້ງ​ເດີມກ່ຽວ​ກັບ​ແມ່​ຍິງ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ລວມ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ກວ່າ."

ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ (Mike Pompeo) ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ​ໄດ້ກ່າວ​ຄຳສັນ​ລະ​ເສີນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ແມ່​ຍິງ​ຫລາຍ​ຄົນ​ອີກ ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ຊ​ະ​ນະ​ລາງ​ວັນ​ນີ້ ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ຍ້ອນຄວາມ​ກ້າ​ຫານຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້
"ແມ່​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍເປັນ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເຊັ່​ນກັນ ແລະ​ເພິ່ນ​ເກີດ​ຢູ່​ເຂດ ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລັດ​ເຄນ​ຊັ​ສ. ເພິ່ນ​ຊ່ວຍຫາ​ເງິນ​ມາ​ລ້ຽງ​ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ລ້ຽງ​ລູກສາມຄົນຢູ່. ເພິ່ນບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ໄປເຂົ້າ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແຕ່​ເພິ່ນ​ກໍຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໂອ​ກາດ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ."

ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ຄົນ​ນຶ່ງໄດ້​ອຸ​ທິດ​ຊີ​ວິດຂອງຕົນເຮັດ​ວຽກເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ປະ​ຊາ​ຄົມຕ່າງໆ​ ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າສ່ວນ​ນ້ອຍທີ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຫລົບ​ໄພຢູ່ ຍ້ອນ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງໃນ​ພະ​ມ້າ ຊຶ່ງ​ດຽວນີ້​ແມ່ນ​ມຽນ​ມາ, ​ທີ່ດຳ​ເນີນ​ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ.​

ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ເກີດ​ມາ​ກັບ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຫລົບ​ໄພ ແລະ​ຕອນ​ຍັງ​ເຍົາ​ໄວ ກໍດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ກັບ​ການ​ຫລົບໜີ ຫລືບໍ່​ ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ.

ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ມອບ​ລາ​ງວ​ກັນ​ແກ່ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຊາວ​ແທນ​ຊາ​ເນຍ ໃນ​ງານມອບ​ລາງວັນ​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ (IWOC), 7 ມີ​ນາ, 2019
ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ມອບ​ລາ​ງວ​ກັນ​ແກ່ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຊາວ​ແທນ​ຊາ​ເນຍ ໃນ​ງານມອບ​ລາງວັນ​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ (IWOC), 7 ມີ​ນາ, 2019

ທ່ານນາງ ນໍ ຄິນ​ຍາ ພໍ (Naw K'nyaw Paw) ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້

"ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ວາດ​ພາບ​ເບິ່ງວ່າ ການສົ່ງ​ລູກ​ສາວ ອາ​ຍຸ 6 ປີ​ຂອງ​ຕົນ ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ໄທ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຢູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ບໍ່​ມີ​ຄວາ​ມ​ປອດ​ໄພ. ຈົ່ງ​ວາດ​ພາບ​ເບິ່ງ​ເດັກ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 11 ປີ ກັບ​ມາ​ບ້ານ​ເຫັນ​ແຕ່​ບ້ານ​ເປົ່າແປນ, ບໍ່​ເຫັນຄອບ​ຄົວຢູ່ຫັ້ນ​ແລ້ວ, ຫລົບ​ໜີ​ໄປແລ້ວ. ແລະ​ຈາກນັ້ນ ກໍ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຕັ້ງ ຫລາຍມື້ ​ເລ້​ລ້ອນ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນຖານ ຈາກ​ບ່ອນນີ້ ​ແລ້ວກໍ​ໄປຫາ​ບ່ອນນັ້ນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ 6 ປີ​ຄົນ​ນັ້ນ ແລະ​ກໍ​ແມ່ນ​ເດັກ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 11 ປີ​ຄົນ​ນັ້ນ ເຊັ່ນ​ກັນ. ຕອນນັ້ນ ທ​ະ​ຫານ​ພະ​ມ້າ​ໄດ້ຈູດ​ເຜົາ ແລະ​ທຳ​ລາຍ​ບ້ານ​ຢູ່​ອາ​ໄສ ຫລາຍກວ່າ 3,500 ແຫ່ງ​ຢູ່ ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ພະ​ມ້າ ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ເຂັ່ນ​ຂ້າ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ."

ທ່ານນາງ ຄິນ​ຍາ ພໍ (Naw K'nyaw Paw) ເວົ້າ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ມຽນ​ມາ ຍັງ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ອັນ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ແລະຊົນ​ເຜົ່າ​ອື່ນໆ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ພາ​ກັນ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການໃສ່​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ບໍ່ໃຫ້​ລືມ​ເລື້ອງນີ້ໄປ.

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