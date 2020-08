ຜູ້ນຳໂບດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຊາວເມັກຊິໂກ ຍັງຖືກຂັງຄຸກ

ການປະກັນໂຕຂອງຜູ້ນຳໂບດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຊາວແມັກຊິໂກນັ້ນ ໄດ້ຕົກເປັນ ເງິນຈຳນວນ

90 ລ້ານໂດລາ ເກືອບເຖິງສອງເທົ່າ ຫຼັງຈາກບັນດາໄອຍະການ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂໍ້ກ່າວ

ຫາຕື່ມອີກ ຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວທີ່ຮວມທັງ ການຂົ່ມຂືນເດັກນ້ອຍ ແລະການມີຮູບໂປ້ຂອງເດັກນ້ອຍ

ຢູ່ໃນຄອບຄອງ.

ການຕັດສິນສຳລັບຄ່າປະກັນໂຕ ໂດຍ ຜູ້ພິພາກສາສານນະຄອນລອສ ແອລເຈີລິສ

ຄໍ້າປະກັນວ່າ ທ່ານນາວສັນ ຮົວຄີນ ກາຣເຊຍ (Naason Joaquin Garcia) ຂອງ

ໂບດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຂຶ້ນກັບໂບດ La Luz del Mundo ຊຶ່ງແປວ່າ ໂບດແຫ່ງແສງສະຫວ່າງ

ຂອງໂລກ ໂດຍມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນ ເມືອງ ກົວດາລາຮາຣາ (Guadalajara) ໃນນະ

ຄອນຫຼວງ ເມັກຊິໂກ ນັ້ນ ຈະຖືກກັກ ຂັງໄວ້ຢູ່ ຈົນກວ່າການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານ.

ທ່່ານກາຣເຊຍ (Garcia) ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ລາວມີພວກຄົນຕິດຕາມເຖິງລ້ານຄົນຢູ່ໃນທົ່ວ

ໂລກ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ຍ້ອນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງເພດຫຼາຍກະທົງ ໃນ

ປີກາຍນີ້ ໂດຍມີ ຄ່າປະກັນໂຕ 50 ລ້ານໂດລາ.

ສຳນັກງານຫົວໜ້າໄອຍະການຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຍືນຄຳຟ້ອງໃໝ່ 20 ກວ່າສະ

ບັບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາຄະດີອາຍາ ທີ່ຮວມທັງການຂົ່ມຂືນ ຕໍ່ທ່ານກາຣເຊຍ ແລະບັນດາ

ຄູ່ຈຳເລີຍໃນຄະດີອີກສອງຄົນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.

