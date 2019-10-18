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ເຄືອ​ຂ່າຍ​ ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໃນນ້ຳ​ຂອງ

​ພວກເຄື່ອນ​ໄຫວໄທ ຍື່ນຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສານ​ສູງ​ຂອງໄທ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສານ​ຢຸດ​ການ​ຊື້​ໄຟ​ຟ້າ​ຈ າກ​ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ.

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ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ ເທິງ​ແນວ​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ ລາວ ເພາະ​ເຫັນ​ວ່າ​ຈະ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພັນ​ທະ​ມິດ​ປົກ​ປ້ອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (Save the Mekong) ແລະ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄທ 8 ຈັງ​ຫວັດ​ໃນ​ລຸ່​ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ຕຸ​ລາ 2019 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີ​ກ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ ທີ່​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ຢູ່​ເທິງ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ ລາວ ລວ​ມ​ເຖິງ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ເທິງ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (MRC) ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ​ ນັ້ນ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່ MRC ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ, ໄທ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ແຜນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ ເທິງ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ທາງ​ການ ລາວ ຮ່ວມ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Petro Vietnam Power ຈຳ​ກັດ, ບໍ​ລິ​ສັດ ຊ. ການ​ຊ່າງ​ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ) ຈາກ ໄທ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຖື​ຫຸ້ນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ (Lao Holding) ນັ້ນ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວ​ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ເພາະ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ເທິງ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເຖິງ 4 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ ລາວ ກໍ​ຄື​ເຂື່ອນ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ເຂື່ອນ​ປາກ​ແບງ, ເຂື່ອນ​ປາກ​ລາຍ ແລະ ເຂື່ອນດອນ​ສະ​ໂຮງ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ອີກ​ເຖິງ 10 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເທິງ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ ແລະ ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ຂອງ​ປັບ​ຂຶ້ນ-ລົງ​ຢ່າງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ການ​ປະ​ມົງ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ອຸ​ທົກ​ກະ​ໄພ ແລະ ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ຢ່າງ​ນັກ​ໜ່ວງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ​ມານີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ສານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປົກ​ປ້ອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ພີ່​ນ້ອງ​ກັງ​ວົນ​ວ່າ ໃນ​ການ​ທີ່​ເຂົາ​ສ້າງ​ເຂື່ອນຂຶ້ນ​ມານີ້ ເກງວ່າ​ນໍ້​ເທີ້​ກັບ​ຂຶ້ນ​ມານີ້ ຈະ​ໄປ​ຖ້ວມ​ບ້ານ​ເຮືອນ ຄື​ປະ​ເດັນ​ທີ 1, ປະ​ເດັນ​ທີ 2 ພີ່ມ​ນ້ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກັງ​ວົນ​ວ່າ ປານີ້​ຈະ​ສູນ​ພັນ ຫຼືບໍ່ ປາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ເໝືອນ​ເດີມຫຼືບໍ່ ຕໍ່​ມາ​ກໍ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ວ່າ​ຈະ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ພຽງ​ພໍຫຼືບໍ່ ກໍ​ຈະ​ມາ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ຈະ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ເພີ່ມ​ກໍ​ຕະ​ລິ່ງ​ຈະ​ພັງຫຼືບໍ່ ແລ້ວ​ກໍ
​ຢ້​ານ​ເລື່ອງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໄປ ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ບໍ່ ກໍ​ຄື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ."

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ ສົມ​ກຽດ ປະ​ຈຳ​ວົງ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ໃນ MRC ກໍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ແຜນ​ການກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ 6 ເດືອ​ນ​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 8 ຕຸ​ລາ 2019 ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ທີ 7 ເມ​ສາ 2020 ໂດຍໃນໄລ​ຍ​ະ 6 ເດືອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທາງ​ການ ໄທ ກໍ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຊີ້​ແຈງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ໂຄງ​ການ​ແກ່​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ ກໍ​ຄື​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ສ່ວນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ພາກ​ປະ​ຊາ​ສັງ​ຄົມ, ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ກະ​ຊົນ, ອົງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ 8 ຈັງ​ຫວັດ​ຂອງ ໄທ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມ​ຝັ່ງ​ນ້ຳ​ຂອງ.

ສ່ວນ​ທ່ານ ຊານ​ນະ​ຣົງ ວົງ​ລາ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄທ 8 ຈັງ​ຫວັດໃນ​ລຸ່ມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ເທິງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ ຍັງ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໂດຍ​ໃນ​ເດືອນກໍ​ລະ​ກົດ 2019 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄທ 8 ຈັງ​ຫວັດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ນໍ້​ຂອງ​ກໍ​ໄດ້​ຍື່​ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສານ​ປົກ​ຄອງ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ ໄທ ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໂຈະ​ການ​ຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ເທິງ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ ລາວ ຊຶ່ງ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​ຝ່າຍ​ຜະ​ລິດ​ແຫ່ງ​ປະ​ເທດ ໄທ (EGAT) ຈະ​ຮັບ​ຊື້​ນັບ​ຈາກ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2019 ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ໂດຍ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ ລາວ ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ 9,000 ເມ​ກະ​ວັດຕໍ່​ປີ ເປັນ​ເວ​ລາ 25 ປີ ກໍ​ຄື​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2019-2044 ນັ້ນ​ເອງ.

ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 1,460 ເມ​ກະ​ວັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ຈອມ​ເພັດ ຫຼື​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ ປະ​ມານ 25 ກິ​ໂລ​ແມັດ ໂດຍ​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ເປັນ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ລົ້ນ​ທີ່​ມີ​ສັນ​ເຂື່ອນ​ສູງ 79 ແມັດ ກວ້າງ 97 ແມັດ ຍາວ 275 ແມັດ ແລະ ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງ​ກວ່າ 90 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 4,600 ຄົນໃນ 1,077 ຄອບ​ຄົວ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຈັດ​ສັນ​ໃໝ່ ເພື່ອ​ເປີດ​ພື້ນ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ນົດ​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2027.

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