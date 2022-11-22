ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ລະຫວ່າງລາວໄທ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປາກຊັນ-ບຶງການຄືສ່ວນປະກອບນຶ່ງຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດລາວ-ໄທເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ພົນເອກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງຂົວ ຫຼື ສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກັບ ຈັງຫວັດບຶງການ ກໍຄືສ່ວນປະກອບອັນນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ລັດຖະບານທັງ 2 ປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ. ທັງຍັງຖືເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ຕອບສະໜອງແຜນການພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ພົນເອກປຣະຢຸດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ແຫ່ງທີ 5 ເປັນໂຄງການຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ ທັງຍັງສອດຄ່ອງ ກັບ ຍຸດທະສາດຂອງ ສປປ.ລາວ ທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງທີ່ສຳຄັນຂອງພູມມີພາກ ແລະ ຂົວແຫ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນໄປມາຫາສູ່ກັນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະເພີ້ມທາງເລືອກໃນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລະຫວ່າງໄທ ກັບສະປປລາວ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອມໂຍງໃນອະນຸພາກພື້ນລະຫວ່າງໄທ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະສາມາດເຊື່ອຕໍ່ໄປຍັງຈີນໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ການຄ້າຂາຍຈະເລີນກ້າວໜ້າຍິ່ງຂຶ້ນ.”
ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ນີ້ ຢູ່ເບື້ອງລາວມີ 2 ສັນຍາດ້ວຍກັນ ກໍຄືການກໍ່ສ້າງຖະໜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຕຂອງຂົວ ແລະ ອາຄານປະຈຳດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ການດຳເນີນງານໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ. ສ່ວນການກໍ່ສ້າງຂົວຈາກຈຸດເຄິ່ງກາງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ເບື້ອງລາວນັ້ນ ກໍຄືບໜ້າແລ້ວເກີນກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ ຈຶ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າການກໍ່ສ້າງທັງເບື້ອງລາວ ແລະໄທ ຈະສຳເລັດ ແລະເປີດການນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນເດືອນທັນວາ 2023 ຢ່າງແນ່ນອນ. ສ່ວນທາງແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ກັບຂົວໃນເບື້ອງລາວ ເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະເຊື່ອມໂຍງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 5 ນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະລາດຊະອານາຈັກໄທແລ້ວ ຍັງຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການເຊື່ອມໂຍງໃນອານຸພາກພື້ນ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທັງເປັນການເປີດປະຕູທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ ພ້ອມກັນນີ້ ແຂວງໄດ້ກຳນົດເອົາເຂດສົ້ນຂົວແຫ່ງທີ 5 ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ 110 ເຮັກຕ້າ ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດ Logistic.”
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ຈະໃຊ້ເງິນທຶນໃນມູນຄ່າລວມ 3,930 ລ້ານບາດທີ່ຈັດສັນໂດຍລັດຖະບານໄທທັງໝົດ ໃນນີ້ລັດຖະບານໄທໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວ 1,248 ລ້ານບາດແບ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ 30 ເປີເຊັນ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ 70 ເປີເຊັນ. ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 4,765 ລ້ານບາດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 6 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງສາລະວັນກັບຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີພາຍໃນປີ 2027 ໂດຍງົບປະມານ 50 ເປີເຊັນເປັນການຊ່ວຍເຫລືອແລະ ເງິນກູ້ທີ່ຈັດສັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໂດຍຂົວຍາວ 1,020 ແມັດມີ 2 ຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງໄທ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ດ້ວຍໄລຍະທາງພຽງແຕ່ 150 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລັດຖະບານລາວ-ໄທຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ຊຶ່ງຈະເປັນການກໍ່ສ້າງຄູ່ຂະໜານກັບຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 1 ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ສຳລັບຂົວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ-ໄທໃນປີ 2027. ສ່ວນປີ 2022 ນີ້ ທາງການໄທຄາດວ່າ ຈະສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳ ເຊັ່ນ ຢາງພາລາ ແລະເຂົ້າໜຽວ ໄປຈີນດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 6 ລ້ານໂຕນ ທັງຍັງຈະສົ່ງ ໝາກໄມ້ 22 ຊະນິດໄປຈີນເກີນກວ່າ 2.5 ລ້ານໂຕນ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາໃນຕະຫລອດປີ 2022 ນີ້ອີກດ້ວຍ.