ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໄປເຖິງຈີນແລ້ວ ເພື່ອທຳການສົນທະນາຫາລື ກັບປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເປັນເວລາ 4 ວັນ.
ລົດໄຟພິເສດໄດ້ນຳເອົາທ່ານ ກິມ ແລະພັນລະຍາຂອງເພິ່ນ, ທ່ານນາງ ຣີ ໂຊລ ຈູ ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫລາຍທ່ານ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນປັກກິ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ອົງການຂ່າວສູນກາງ ຫລື KCNA ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານ ກິມ ອອກຈາກນະຄອນພຽງຢາງ. ອົງການຂ່າວ KCNA ເວົ້າວ່າ ທ່ານກິມໄປຍັງນະຄອນຫລວງຂອງຈີນ ພາຍໃຕ້ການເຊື້ອເຊີນ ຂອງປະທານປະເທດ ສີ.
ນີ້ເປັນການເດີນທາງ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດພັນທະມິດດ້ານການທູດ ແລະເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍຂອງເກົາຫລີເໜືອ ນັບແຕ່ ປີກາຍນີ້ເປນັຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຂ່າວລືກັນເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ ທ່ານ ກິມ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນຳກັນເປັນຄັ້ງທີສອງ.
ທ່ານ ກິມ ແລະປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນສັນຍາທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບປະຫວັດການຢູ່ສິງກະໂປໃນເດືອນມິຖຸນາແລ້ວນີ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຽງຢາງລົບລ້າງໂຄງການອາວຸດນີວເຄລຍຂອງຕົນ. ແຕ່ວ່າ ການເຈລະຈາເພີ້ມໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຢຸດສະງັກລົງຍ້ອນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ເອົາເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບ ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ມີໜ້ອຍ ແລະການຄັດຄ້ານຂອງເກົາ
ຫລີເໜືອຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃຫ້ລົບລ້າງອາວຸດນີວເຄລຍຢ່າງສິ້ນ
ເຊີງກ່ອນຈຶ່ງຈະຍອມໃຫ້ມີການຍົກເລີກການລົງໂທດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ກ່າວຄຳປາໄສ ເນື່ອງໃນວັນປີໃໝ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ກິມເວົ້າວ່າ ມັນເປັນ “ຈຸດປະສົງອັນໜັກແໜ້ນ” ຂອງເພິ່ນ ທີ່ວ່າເກົາຫລີເໜືອຈະບໍ່ຜະລິດ ຫລື ທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍອີກຕໍ່ໄປ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຍິນດີທີ່ຈະມີການປະຊຸມແບບຊ້ອງໜ້າກັນກັບ ທ່ານທຣຳອີກເທື່ອນຶ່ງ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າປະເທດຂອງທ່ານ ອາດຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງອື່ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະເອົາ “ມາດຕະການທີ່ຕອບຮັບຄືກັນ.”
ເກົາຫລີເໜືອຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ກ່ອນອື່ນໝົດ ອອກຄຳປະກາດສັນຕິພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເປັນປໍລະປັກຕໍ່ກັນ ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະໃຫ້ເອົາຄຳປະກາດນັ້ນ ໃຊ້ແທນໃຫ້ສັນຍາຢຸດຍິງທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ຕອນສົງຄາມເກົາຫລີສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 1953. ພວກນັກວິຈານທັງຫລາຍເປັນຫ່ວງກັນວ່າ ການປະກາດສັນຕິພາບອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ຈະເອົາທະຫານຂອງສະຫະລັດປະຈຳໄວ້ຢູ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້.
North Korean leader Kim Jong Un has arrived in China for four days of talks with President Xi Jinping.
A special train carrying Kim and his wife Ri Sol Ju, along with several senior officials, arrived in Beijing Tuesday morning, hours after North Korea's official Korean Central News Agency announced Kim's departure from Pyongyang. KCNA says Kim is in the Chinese capital at the invitation of President Xi.
This is Kim Jong Un's fourth visit to North Korea's primary diplomatic and economic ally since last year, and raises speculation that Kim and U.S. President Donald Trump will hold a second summit.
Kim and President Trump signed a vague agreement during their historic summit in Singapore last June that calls on Pyongyang to abandon its nuclear program. But further negotiations have stalled over the North's demand for front-loaded sanctions relief tied to small progress, and its opposition to the Trump administration's call for complete denuclearization prior to granting any concessions.
During his annual New Year's Day address last week, Kim said it was his "firm will" that North Korea will no longer produce or test nuclear weapons. He also said he would be willing to hold another face-to-face meeting with Trump, but warned his country may have to take another path unless Washington takes "corresponding measures."
North Korea is also demanding that the United States and South Korea first issue a peace declaration to formally end hostilities and replace the armistice that has been in effect since the Korean War ended in 1953. Critics worry a peace declaration could undermine the justification for the U.S. military presence in South Korea.
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