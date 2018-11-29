ທັກສະດ້ານວິຊາຄະນິດສາດ ຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມ ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນມະຫະວິ
ທະຍາໄລໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງຈຸດທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນຮອບ 14 ປີ, ອີງຕາມອົງການ
ການສອບເສັງແຫ່ງຊາດ. ພຸດທະສອນ ຈະນຳສະເໜີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງນີ້
ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກນັກສຶກສາແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບັນລຸຄວາມ
ສຳເລັດ” ການສຶກສາວິຊາຄະນິດສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລປີທຳອິດ ນັ້ນ ໄດ້ຕົກ
ລົງເຖິງລະດັບທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມ
ອົງການ ACT, ເປັນອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານການສອບເສັງໃຫ້ພວກນັກຮຽນ.
ມີພຽງ 40 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສອບເສັງແຫ່ງຊາດຂອງອົງການ ACT, ທີ່ຖືກ
ໃຊ້ໃນການສະໝັກເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ນອກຈາກການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ຫຼື SAT ນັ້ນ, ໄດ້ຜ່ານ ຫຼື ມີຄະແນນດີກວ່າ ໃນການສອບເສັງວິຊາຄະ
ນິດສາດ ເພື່ອທຽບຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.
ນັ້ນແມ່ນການຫຼຸດລົງຈາກ 46 ເປີເຊັນໃນປີ 2012.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງອົງການ ACT ທ່ານ ມາເທັນ ຣົວດາ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງຂ່າວ
ສະບັບນຶ່ງວ່າ “ແນວໂນ້ມທາງລົບ ໃນຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຄະນິດສາດ ແມ່ນທຸງ
ແດງສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຄະນິດສາດ
ແລະ ວິທະຍາສາດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນກວ່າເກົ່າໃນ ໃນປະເທດ ສະຫະລັດ ທີ່ມີ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານເທັກໂນໂລຈີຍິ່ງຂຶ້ນແລະຕະຫຼາດ ວຽກງານໃນໂລກ.
ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາຈະຫັນປ່ຽນແນວໂນ້ມນີ້ສຳລັບຄົນລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ຮັບປະ
ກັນວ່າ ພວກນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະ ວິຊາຄະນິດສາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອ
ຄວາມສຳເລັດໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຄະແນນໃນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ຫຼື ຄວາມພ້ອມ, ດັ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງ
ຈອນການສຶກສານັ້ນ, ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງ
ໃນປີນີ້ເຖິງ 60 ເປີເຊັນຈາກ 64 ເປີເຊັນໃນປີ 2015, ເປັນລະດັບທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການສອບເສັງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທະຍາສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຫຼຸດລົງໄລຍະຍາວ ຫຼືບໍ່ກໍ
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຄວາມຮູ້ນັ້ນ, 46 ເປີເຊັນແມ່ນພ້ອມ ທີ່ຈະເລື່ອນລະດັບ ໃນການຮຽນຮູ້
ຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ໃນຂະນະທີ່ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດນັ້ນ, ການວັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຢຸດຢູ່
36 ເປີເຊັນ.
ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ “ວິທະຍາສາດ ຍັງຄົງເປັນຂົງເຂດວິຊາທີ່ພວກນັກຮຽນ ແມ່ນມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະມີຄວາມພ້ອມສຳລັບການຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາ
ໄລ.”
ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນປີ 2018 ນັ້ນ, 35 ເປີເຊັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ບັນ
ລຸການເສັງທຽບຂອງອົງການ ACT, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 31 ເປີເຊັນໃນປີ 2014, ອີງ
ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການ ACT.
ອົງການ ACT ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປີນີ້ມີນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ໄດ້ເສັງ ACT ທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມເປັນ
ຢ່າງດີ ສຳລັບການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍລວມ ໜ້ອຍກວ່າປີກາຍນີ້. ນັກຮຽນ
ພວກນີ້ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະປະສົບຄວາມລຳບາກໃນການຮຽນທັງໝົດສີ່ວິຊາຫຼັກ
ໃນມະຫາວິທະຍາໄລປີທຳອິດ.”
ຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍມີຜົນງານດີທີ່ສຸດໃນການສອບເສັງທຽບເຂົ້າຮຽນ.
ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບນັກຮຽນຈາກເຊື້ອສາຍ ຫຼື
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆ, ເຊິ່ງຄະແນນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ.
ນັກສຶກສາທີ່ປາກພາສາ ສເປນ ແລະ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳ ມີຄະແນນຕາມຫຼັງເພື່ອນ
ນັກສຶກສາຜິວຂາວ ແລະ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕ່ຳກວ່າ ນຶ່ງ
ສ່ວນສີ່ຂອງນັກສຶກສາຈາກຄອບຄົວ “ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ, ຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ລຸ້ນທຳອິດ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນ 43 ເປີເຊັນຂອງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ໄດ້ເສັງ ACT ທຸກຄົນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ກຽມພ້ອມເປັນຢ່າງດີ ສຳລັບການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.”
ການສອບເສັງ ACT ຈະໃຊ້ເລກຈາກ 0 ຫາ 36 ເພື່ອຈັດລະດັບຄວາມສາມາດຂອງ
ນັກສຶກສາ. ຄະແນນສະເລ່ຍໂດຍລວມຂອງພວກນັກສຶກສາຈົບລະດັບມັດທະຍົມ ທີ່
ມີຄວາມພ້ອມສຳລັບການຮຽນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍລວມໃນປີນີ້ແມ່ນ 20.8
ຈາກ 36.
ພາດຫົວຂ່າວຂອງອົງການ ACT ຂຽນວ່າ “ອະນາຄົດຂອງ STEM ບໍ່ດີພໍສົມຄວນສຳ
ລັບ ອາເມຣິກາ”, ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາ ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລ
ຈີ, ວິກະວະກຳສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.