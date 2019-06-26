ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບ ການເກັບພາສີຕອບໂຕ້ໄປມາ,
ການຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າອີກເທື່ອນຶ່ງ ລະຫວ່າງ ປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນ
ອອກ ແມ່ນກຳລັງເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງງຽບໆ, ເຊິ່ງແມ່ນການຜິດຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບ ນ້ຳມັນປາມ
ຂອງ ມາເລເຊຍ ກັບ ເຮືອບິນຮົບອາຍພົ່ນ ຢູໂຣບ.
ໃນເວລາທີ່ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ປະກາດເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະ
ຍົກເລີກການໃຊ້ນ້ຳມັນປາມ ເປັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບສຳລັບການຂົນສົ່ງພາຍໃນປີ
2030 ຍ້ອນບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ສົ່ງອອກນ້ຳມັນປາມລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດສອງ
ປະເທດ ຄື ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ, ແມ່ນໄດ້ອອກມາຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
ແລະ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ທ່ານ ມາຮາເທຍ ໂມຮາມັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
ຮອຍເຕີ ວ່າ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກຳລັງສ່ຽງເຮັດສົງຄາມການຄ້າ ຍ້ອນນະໂຍບາຍ
“ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງຍິ່ງ” ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກຳ
ພາຍໃນປະເທດ, ແລ້ວກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງໄພພິບັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ອັນທຳອິດ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ຖ້າສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຫາກອະນຸມັດການຍົກເລີກ, ມາເລເຊຍ ຈະຫັນໜ້າ
ໜີ ຈາກການເຮັດສັນຍາປ້ອງກັນປະເທດກັບ ຢູໂຣບ ແລະ ຫັນໄປຫາ ຈີນ ເພື່ອສັ່ງຊື້
ເຮືອບິນຮົບອາຍພົ່ນໃໝ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອາດມີມູນຄ່າເຖິງນຶ່ງພັນ
ລ້ານໂດລາ.
ມັນຍັງຄົງບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ນະໂຍບາຍການແກ້ໄຂສະຖານະການຂອງ ມາເລເຊຍ ຈະ
ເປັນແນວໃດ.
ສະພານ້ຳມັນປາມ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກົດລະບຽບໃໝ່ຂອງ ສະຫະພາບຢູໂຣບ
ອາດສ້າງຜົນກະທົບ “ຄັ້ງໃຫຍ່” ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ມັນໄດ້
ປະກອບສ່ວນ 6 ເປີເຊັນ ເຂົ້າໃນຍອດຜະລິດຕະພັນລວມຂອງປະເທດໃນປີ 2017.
ນ້ຳມັນປາມຫຼາຍກວ່າ 12 ເປີເຊັນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ສົ່ງໄປສະຫະພາບ ຢູໂຣບ,
ເຊິ່ງແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກ ອິນເດຍ. ຈີນ ໄດ້ຕາມມາຕິດໆ
ຢູ່ອັນດັບສາມ.
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