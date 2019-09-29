ປາກົດວ່າ ການອອກມາໃຊ້ສິດອອກສຽງແມ່ຕ່ຳສົມຄວນ ອັນເປັນຂີດໝາຍຂອງການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນອັຟການິສຖານ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສາມາດຄວບຄຸມສະຖານການໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບໄດ້ບາງ
ສ່ວນໃນທົ່ວປະເທດ ແມ່ນກະທັງທີ່ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ອອກມາເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍ
ກໍຕາມ.
ຢ່າງໜ້ອຍ ມີພົນລະເຮືອນ 4 ຄົນ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ 3 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວ ຈາກເຫດລະເບີດແຕກຂະໜາດນ້ອຍ ສຳລັບຄວາມຮຸນແຮງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການເລືອກຕັ້ງ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ແມ່ຕ່ຳສົມຄວນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ການເລືອກຕັ້ງທີ່
ຜ່ານມາ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຊາວອັຟການິສຖານປະເຊີນ ເກືອບວ່າໃນແຕ່ລະມື້
ທີ່ເປັນເລື້ອງທຳມະດາ.
ນາຍພົນ ໂຄແຊລ ຊາດັຕ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ອນໜ້າໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍ ຈະປິດລົງ ວ່າ “ໃນຂະນະນີ້ ພວກ
ເຮົາບໍ່ມີຈຳນວນຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນຂອງຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງທີ່ອອກມາປ່ອນບັດ.
ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດສ້າງສະພາບການທີ່ປອດໄພ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພີ່ນ້ອງຮ່ວມ
ຊາດຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ພາກັນອອກມາມີໜ້າ.”
ທ້າວ ດາຣີຢູຊ ຄານ (Daryush Khan) ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາສູນໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງກາບູລ ພ້ອມກັບພັນລະຍາຂອງລາວ ແລະລູກນ້ອຍສອງຄົນ ຊຶ່ງລູກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ
ແມ່ນຢູ່ອ້ອມແຂນຂອງລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວມານະທີ່ນີ້ ກໍ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະນາ
ຄົດຂອງລູກເຕົ້າລາວ.
ທ້າວຄານ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ມີບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ໃນ
ອັຟການິສຖານ ລວມທັງຄວາມປອດໄພ. ແຕ່ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງອອກມາ ແລະລົງຄະແນນສຽງ ແລະເລືອກຊາຕາກຳຂອງພວກເຮົາ.” ສ່ວນພັນ
ລະຍາຂອງລາວ ນາງກາອີຕີ ອຸ້ມລູກອີກຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໄພຂົ່ມຂູ່ມາກີດຂວາງໃນການເລືອກອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະໂຈມຕີກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກ
ຕັ້ງ ດ້ວຍການຕັນຖະໜົນຫົນທາງ ແລະລະເບີດຖິ້ມຫໍສື່ສານຕ່າງໆ ແລະເອີ້ນການ
ເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍ ວ່າ “ເປັນຂະບວນການປອມ.”
ເຖິງຈະມີການຂົ່ມຂູ່ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານຕ່າງໆນາໆ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ພວກ
ຄົນທັງຫຼາຍ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຢູ່ໃນບ້ານ. ຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່
ພໍໃຈນຳການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຂີ້ຮ້າຍແລະບໍ່ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ມາໄດ້
ຫ້າປີແລ້ວນັ້ນ.
“ໃນຕະຫຼອດຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຍັງເລີຍ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງ. ສ່ວນຜູ້ສະໝັກ
ຄົນອື່ນ ກໍຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕ່າງນາໆ ທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້. ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍທີ່ຈະປ່ຽນແປງ”
ທ້າວ ຊາບນາມ ຢູຊູຟີ ຈາກເມືອງການດາຮາຣ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້າຈະໄປໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Seemingly low voter turnout marked presidential elections in Afghanistan Saturday, even as security forces managed to maintain relative calm across the country, despite dire warnings from the Taliban.
At least four civilians and three security personnel were killed across the country and more than 50 civilians suffered injuries in election related violence, mostly from small explosions. The figure is relatively small, keeping in mind past elections and the almost daily violence Afghanistan normally faces.
"At the moment we don't have the exact number of voter turnout. But we have created a safe environment. We do believe quite a wide range of our compatriots were present," General Khoshal Sadat, the Afghan deputy interior minister, told VOA before polls closed.
Daryush Khan, who came to a Kabul polling center with his wife and two small children, one of them in his arms, said he was there to safeguard his kids' future.
"We know there are a lot of problems in Afghanistan, including security. But it's our civil duty to come out and vote and choose our destiny," he said. His wife, Gaity, holding up the other crying child, said they could not let threats get in the way of choosing their future.
The Taliban had threatened to attack any election related activity, block roads, and blow up communication towers, calling the elections a "fake process."
Taliban threats, however, were not the only reason people decided to stay home. Many said they were disgruntled after five years of bad governance and false promises.
"In the last five years, the government didn't deliver anything worthwhile. Especially, they didn't do anything for women. The other candidates are also making empty promises. Nothing will change," said Shabnam Yusufi of Kandahar, ahead of the polls.
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