ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າໝາ ຫຼືແມວຂອງທ່ານ ສາມາດໃຊ້ຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າ ພວກເຂົາໃຈຮ້າຍ, ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວຫງອຍເຫງົາ ຫຼື ມີຄວາມເຈັບ ປວດ. ດຽວນີ້ ພວກມັນສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ແລ້ວ ຍ້ອນອາໄສເຄື່ອງມືການສື່ສານທີ່ມີການປະດິດສ້າງໃຫມ່ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສະແດງອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. Julie Taboh ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍລະອຽດເລື້ອງນີ້ເພີ່ມເຕີມ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນາງມໍແກນ (Morgan) ເວົ້າວ່າ: “ໄປ໋! ໄປຫຼິ້ນເທາະ! ໄປ໋ໄປຫຼິ້ນ! ໄປກັນ ເທາະນາງເອີ້ຍ!”
ນາງມໍແກນ ຄຣຸກ (Morgan Krug) ຮູ້ວິທີການສື່ສານກັບສັດລ້ຽງຂອງນາງ ... ນາງບອກໝາຂອງນາງວ່າ: “ປະມັນ, ດີຫລາຍ, ປີບ! ຈັບ!”
ແລະ ກໍຄ້າຍໆກັນກັບເຈົ້າຂອງສັດສ່ວນຫລາຍ, ປົກກະຕິແລ້ວ ນາງຮູ້ຈັກໃນຕອນໃດທີ່ພວກເຂົາຢາກໄດ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ...
ນາງມໍແກນເວົ້າວ່າ: "ມີສັດລ້ຽງອີກ!"
ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນການພົວພັນສື່ສານກັບສັດໃນແຕ່ລະວັນຂອງນາງ ຍິ່ງເຮັດໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ນາງເວົ້າວ່າ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ມີຊຸດປຸ່ມທີ່ມີຄໍາເວົ້າ ບັນທຶກໄວ້ລ່ວງ ຫນ້າ ທີ່ສັດລ້ຽງຂອງນາງສາມາດກົດ ເພື່ອສະແດງອອກສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກບອກອອກມາ.
ແມວແຈສເປີ (Jasper) ກົດປຸ່ມ: “ອາຫານປຽກ!!”
ນາງມໍແກນ ຄຣຸກ (Morgan Krug), ຄູຝຶກໝາກ່າວວ່າ: “ຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນດວຍການບໍ່ຢາກເຊື່ອປານໃດ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພວກເຂົາສາມາດຮ້ອງ ຂໍອອກໄປ 'ນອກ' ຫຼື ຂອງຫຼິ້ນສະເພາະອັນໃດອັນນຶ່ງ."
ໝາອະດໍຣາ (Adora) ກົດປຸ່ມ: “ຟຣິສບີ” ("Frisbee") ຫຼິ້ນ." ນາງມໍແກນ (Morgan) ເວົ້າວ່າ “ຫຼິ້ນ Frisbee ໄປ໋!!”
ນາງ ຄຣຸກ ກ່າວອີກວ່າ: "ແຕ່ອັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບອກໄດ້ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ພວກເຂົາຢາກເຮັດ."
ໂດຍທີ່ເປັນຄູຝຶກໝາອາຊີບ, ນາງຄຣຸກ ກຳລັງໃຊ້ລະບົບທີ່ເອີ້ນວ່າ FluentPet ທີ່ນາງສາມາດໃຊ້ສຽງຂອງຕົນ ເພື່ອບັນທຶກຄຳເວົ້າຕ່າງໆ..
ນາງເວົ້າ ແລະອັດຄຳວ່າ “ໝາກບານ” ແລະກົດປຸ່ມເປີດສຽງຄືນ ທີ່ເວົ້າວ່າ “ໝາກບານ!”:
ການເຮັດສິ່ງນີ້ມີປະໂຫຍດຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບແມວແຈສເປີ (Jasper) ທີ່ຕາບອດຂອງນາງ.
ແມວແຈສເປີ ກົດປຸ່ມ: “Kibble” ຊຶ່ງແປວ່າອາຫານແຫ້ງ.
ນາງ ຄຣຸກ ອະທິບາຍວ່າ: "ການມີປຸ່ມຕ່າງໆ ແລະສຽງໃນເວລາທີ່ແມວບໍ່ມີສາຍຕາທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນໃນເວລາໄປມາທາງໃດ ໄດ້ໃຫ້ຊີວິດຂອງນາງດີຂຶ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນແບບທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍຄາດຄຶດມາກ່ອນ."
ທ່ານ ເລໂອ ທຣອດທີເອີ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດ FluentPet. ທ່ານໂອ້ລົມກັບວີໂອເອ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ສະນັ້ນ ຍ້ອນປຸ່ມຕ່າງໆນີ້ ພວກເຮົາເຫັນຄົນລາຍງານພຶດຕິກໍາ ແລະ ການ ພົວພັນສື່ສານກັບຫມາ ຫຼືແມວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ແນວນັ້ນ ແນວນີ້ ຊຶ່ງສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດ ດ້ານ ສະຫມອງ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປຶ້ມໃຈຫລາຍ."
ບໍລິສັດນີ້ຍັງໄດ້ພັດທະນາແອັບ FluentPet ທີ່ເຈົ້າຂອງສັດ ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ຫມາ ຫຼືແມວ ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ອັນໃດແດ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ແມວແຈັສເປີກົດປຸ່ມ ທີ່ເວົ້າວ່າ: “ສັດລ້ຽງ, ອາຫານແຫ້ງ, ການຝຶກອົບຮົມ.”
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຈະແຈ້ງຫລາຍກໍຄື: ລະບົບເຊັ່ນນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມຫວັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສໍາລັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ ໃນດ້ານການພົວພັນສື່ສານກັນ ລະຫວ່າງມະນຸດກັບສັດ.
ນາງມໍແກນ ( Morgan) ເວົ້າວ່າ: “ໝາ Adora ຢາກໄດ້ຫຍັງ?" ແລ້ວໝາ Adora ກໍກົດປຸ່ມ: “ອອກໄປນອກ.” ນາງມໍແກນກໍຕອບວ່າ "ໂອເຄ, ໄປ໋ໄປ!”
ອ່ານລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມ:
Imagine if your dog or cat could use words to let you know when they’re angry, lonely or in pain. Well now they can, thanks to an innovative communication tool that’s helping them express themselves more effectively. VOA’s Julie Taboh has more.
Morgan: “Go! Let’s go play! Let’s go play! Go girl!”
Morgan Krug ((kroog)) knows how to communicate with her pets...
Morgan: “Drop, good job, beep! Catch!”
And like most animal owners, usually knows when they want something…
– Morgan: “More pets!”
But now her daily interactions are even stronger, she says, thanks to a set of buttons with pre-recorded words that her pets can push to express themselves.
Jasper pushes button: “Wet food!!”
Morgan Krug, Dog Trainer: “I started off as skeptic. I knew that they could request ‘outside,’ or specific toys.”
Adora pushes buttons: “Frisbee." Play." Morgan: “Frisbee play!!”
Morgan Krug, Dog Trainer: “But this allows them to be specific about what they want.”
A dog trainer by trade, Krug is using a system called FluentPet, where she can use her own voice to record words...
Morgan: “Ball” and button plays back, “Ball!”:
This has been especially helpful for her cat Jasper, who is blind.
Jasper pushes button: “Kibble”:
Morgan Krug: “Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated.”
Leo Trottier is founder and CEO of FluentPet. He spoke with VOA via Skype:
“So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that to me as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing.”
The company has also developed a FluentPet app that owners can use to collect data on their pets and keep track of what their dog or their cat has learned over time.
Jasper pushes the buttons: “Pet. Kibble. Training.”
One thing is clear: Systems like this hold a lot of promise for future advancements in human-animal interactions.
Morgan: “What does Adora want?" Adora pushes button: “Outside.” Morgan: "Okay let’s go!”