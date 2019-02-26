ກຸ່ມລີມາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມັນມີ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງແລະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້”
ຕໍ່ຊີວິດຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮວນ ກວາອີໂດ (Juan Guaido).
ບັນດານັກການທູດຈາກກຸ່ມລີມາ 10 ປະເທດ ພົບປະກັນ ໃນນະຄອນ ໂບໂກຕາ
ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ
ແຫ່ງເວເນຊູເອລາ ຮັບຜິດຊອບ ຖ້າຫາກວ່າ ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ ທ່ານກວາອີໂດ
ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ກຸ່ມລີມາ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ມີ 14 ປະເທດ ທີ່ຮວມທັງ ອາເຈັນຕິນາ,
ບຣາຊີລ, ການາດາ ຊີລີ, ໂຄລອມເບຍ ແລະຮອນດູຣັສ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນ ທີ່ຈະຊອກຫາ
ທາງອອກ ແກ້ໄຂວິກິດການທາງການເມືອງ ໃນເວເນຊູເອລາ, ຮວມທັງ “ການກໍ່ຕັ້ງ
ຂອງການຈັດລະບຽບຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະຕົວບົດກົດໝາຍ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໂຄລອມເບຍ ທ່ານຄາໂຣສ ໂຮມ ທຣູຮີລໂຢ (Carlos
Holmes Trujillo), ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເອົາບາດກ້າວຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ
ຕໍ່ ທ່ານກວາອີໂດ ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຫຼືຄອບຄົວ” ຈະໄປຕາມຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດ
“ທາງກົດໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທາງການເມືອງ.”
ທ່ານກວາອີໂດ ຫົວໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດເວເນຊູເອລາ. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງທ່ານ
ໂດຍນຳໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອປະກາດວ່າ ການເປັນຜູ້ນຳຂອງທ່ານມາດູໂຣ ທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນການເລືອກຕ້ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະປະກາດໃຫ້ທ່ານເອງ
ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ທ່ານ ກວາອີໂດ ຕີດຕາມດ້ວຍ 50 ປະເທດ
ໃນທົ່ວໂລກ.
ບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມລີມາ ຍັງຕ້ອງການສານນາໆຊາດ ທີ່ຈະປະກາດການປະຕິເສດ
ຂອງທ່ານມາດູໂຣ ແລະເຮັດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໃນປະເທດ
ທາງດ້ານ “ອາຊະຍາກຳຕໍ່ຕ້ານມະນຸດສະທຳ,” ແຕ່ວ່າ ການທີ່ຍົກເວັ້ນຂອງການນຳໃຊ້
ກອງກຳລັງ ເພື່ອຈະໂຄ່ນລົ້ມທ່ານມາດູໂຣ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເພື່ອແຜ່ວທາງສູ່ການ
ເລືອກຕັ້ງໃໝ່.
“ການໂອນອຳນາດໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ຕ້ອງມີການປະກອບການຢ່າງສັນຕິ
ໂດຍເວເນຊູເອລາ ພາຍໃນກອບລະບຽບການ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະກົດໝາຍ
ນາໆຊາດ, ການທີ່ດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍທາງການເມືອງ ການເອົາມາດ
ຕະການທາງການທູດ ປາດສະຈາກການໃຊ້ກຳລັງ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນໄດ້ລະບຸ ໃນຖະແຫຼງ
ການສະບັບນຶ່ງ.
ແຕ່ທ່ານ ກວາອີໂດ ຕ້ອງການປະຊາຄົມນາໆຊາດ ພິຈາລະນາ ທາງອອກທຸກທາງໃນ
ການກຳກັບຕໍ່ທ່ານມາດູໂຣ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ການກ່າວຕຳໜິຂອງການເຂົ້າພົວພັນຂອງສະຫະລັດ ກັບເວເນຊູເອລາ
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