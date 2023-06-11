ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມພະຍາມເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອກີດກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຫລາຍດ້ານກໍຕາມໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ກໍຕາມ ແຕ່ປະຊາຄົມຮັກຮ່ວມເພດໃນສະຫະລັດກໍໄດ້ສະເຫລີມສະຫລອງເດືອນແຫ່ງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງເພດ ກໍຄືເດືອນມິຖຸນານີ້ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເດືອນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫລາຍໆແຫ່ງທົ່ວ ສະຫະລັດ. ບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດເລື້ອງນີ້ ມາສະໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເດືອນມິຖຸນາກໍຄືເດືອນນີ້ເປັນເດືອນແຫ່ງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງເພດໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງຜູ້ຄົນພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນຢູ່ໃນຫລາຍຮູບແບບທັງໃນແບບທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ ຫລື ໃນກຸ່ມພວກຮັກຮ່ວມເພດດ້ວຍກັນ ຫລືແບບຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃຫຍ່ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜຸນແກ່ພວກຮັກຮ່ວມເພດ ດັ່ງທີ່ເດວິດ ບຸດຕະວົງ ອາຍຸ 41 ປີ ຊຶ່ງເປັນລາວ-ອາເມຣິກັນ ຈາກເມືອງແຟຣສໂນ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຖືຕົນເອງວ່າບໍ່ແມ່ນເພດໃດນັ້ນເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
“ມີການສະຫລອງຢູ່ຫລາຍແບບ ຢູ່ເມືອງແຟຣສໂນໜີ້ພວກເຮົາກໍມີການແຫ່ຂະບວນ ແລະບຸນທີ່ຈະຈັດໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຢູ່ເມືອງອື່ນກະສະຫລອງຄືກັນ ແລະກໍມີການສະຫລອງແບບເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ມັນກາຍເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາແທ້ໆ ມັນເປັນການຢ້ຳຄືນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຄືໃຜ, ໝູ່ເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະກໍຊ່ວຍຊູກັນ ແລະມາເຕົ້າໂຮມກັນ, ສະແດງຄວາມຮັກແພງຕໍ່ກັນແທ້ໆ ນັ້ນຄືຄວາມໝາຍຂອງການສະຫລອງເດືອນນີ້ ເພາະວ່າຫລາຍຄົນທີ່ລະບຸຕົວຕົນວ່າເປັນພວກຮັກຮ່ວມເພດ ຫລື LGBTQ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບແບບນີ້ ສ່ວນຫລາຍເຂົາເຈົ້າກໍມີຄອບຄົວທີ່ເອີ້ນວ່າຄອບຄົວຮັກ ເພາະວ່າເພື່ອນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນດີຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍມາເປັນຄືຄົນໃນຄອບຄົວ ເພາະຄອບຄົວແທ້ຂອງບາງຄົນບໍ່ຮັບຮູ້ເຂົາເຈົ້າກໍມີ.”
ສ່ວນພວກທີ່ປ່ຽນເພດຈາກຍິງໄປເປັນຊາຍ ແລະຊາຍເປັນຍິງນັ້ນ ກໍມີການສະຫລອງໃນເດືອນມິຖຸນາເຊັ່ນກັນແຕ່ແມ່ນໃນວັນທີ 23 ດັ່ງທີ່ຍານາງ ຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ ຜູ້ທີ່ປ່ຽນເພດມາເປັນແມ່ຍິງໂດຍທັງໝົດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ຍານາງຄຣິສໂຕລ, ອາຍຸ 63 ປີ, ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານສະຫວັນເມືອງລາວຢູ່ລັດຟລໍຣິດາ ແລະແຕ່ງງານມາໄດ້ 10 ກວ່າປີແລ້ວ. ຍານາງບອກວ່າ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮັບຮູ້ສິດຂອງພວກ LGBTQ ໃຫ້ສາມາດດຳລົງຊີວິດ ແລະເລືອກຄູ່ຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່າທຽມກັນກັບຄົນເພດຍິງ ແລະຊາຍທົ່ວໄປ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດ ຊຶ່ງຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ສ່ວນເດວິດທີ່ເປັນຜູ້ໜຸ່ມກວ່ານັ້ນ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ບັນຫານີ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫລາຍພາຍຫລັງໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະສັງຄົມມາເປັນເວລາຍາວນານທັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະລາວ ແລະປະເທດອື່ນອີກດ້ວຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ແມ່ນມີກະແສຕໍ່ຕ້ານພວກຮັກຮ່ວມເພດ ແລະປ່ຽນເພດ ຫລື LGBTQ+ ເພີ້ມຂຶ້ນ. ລາວກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
“ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງຫລາຍ ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລາວ ຢູ່ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ ແລະໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າພວກ LGBTQ ຍາມໃດກໍມີມາແຕ່ດົນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຫລາຍຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ມາໄດ້ໄລຍະນຶ່ງແລ້ວກໍໄດ້ພາກັນສະຫລອງໃນການທີ່ວ່າພວກເຮົາມີສິດເປັນດັ່ງທີ່ໃຈເຮົາຢາກເປັນ ແຕ່ເຖິງແມ່ນຈະມີການດຳເນີນວຽກງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວກໍຕາມ ໃນປະມານສອງສາມປີຜ່ານມາໜີ້ ບາງຢ່າງກໍໄດ້ຖອຍຫລັງໄປໜ້ອຍນຶ່ງ ເຊັ່ນວ່າມີກົດໝາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວໜຸ່ມ, ກົດໝາຍທີ່ໂຈມຕີປະຊາຄົມຄົນປ່ຽນເພດດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ຈົນຮອດເດືອນ 3, 2022 ມີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຕ້ານ LGBTQ ເກືອບຮອດ 670 ສະບັບ ຖືກຍື່ນໂດຍສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ອີງຕາມການວິໄຈຂອງອົງການຂ່າວ NBC News ຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກສະຫະ ພັນເສລີພາບພົນລະເຮືອນອາເມຣິກາ ແລະກຸ່ມສະຫນັບສະຫນູນເສລີພາບຂອງພວກ LGBTQ ສຳລັບອາເມຣິກັນທຸກຄົນ ຊຶ່ງພົບວ່າເກືອບຫມົດທັງ 50 ລັດ ຢ່າງຫນ້ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ. ຕະຫລອດໄລຍະນີ້ ຈໍານວນຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານ LGBTQ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສະເໜີຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຈາກ 41 ສະບັບໃນປີ 2018 ມາເປັນ 238 ສະບັບ ໃນເວລາບໍ່ຮອດ 3 ເດືອນຂອງປີ 2022, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທາງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄົນອາເມຣິກັນທີ່ຮັກຮ່ວມເພດ ຫລື LGBTQ+ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍ. “ພວກເຈົ້າມີຄົນຮັກຫອມ, ມີຄົນໄດ້ຍິນສຽງຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ ແລະລັດຖະບານຊຸດນີ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງພວກເຈົ້າ,” ນັ້ນ ຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານຣິຊຊີ ຊູນາກ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.