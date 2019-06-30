ປະຊາຊົນ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ອອກມາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນການເປັນກະເທີຍ

ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ພາກກັນອອກມາສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນຄວາມພາກພູມໃຈ
ທີ່ເປັນກະເທີຍ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ທີ່ລວມທັງການຈັດງານປາຕີ ທີ່ມີຊີວິດ
ຊີວາ ໃນປະເທດເມັກຊິໂກ ແລະມີການສວນສະໜາມດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ ຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດມາເຊໂດເນຍ ນຳດ້ວຍ.
ທຸງ ແລະ ຄັນຮົ່ມສີຮຸ້ງ ໄດ້ແກວ່ງໄກວໄປມາ ແລະ ສຽງເພງໄດ້ເປີດດັງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ
ໃນຂະນະທີ່ການເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມຖະຫນົນ ປາເຊໂອ ເດ ລາ ເຣຟໍມາ (Paseo de
la Reforma) ຂອງນະຄອນຫຼວງ ເມັກຊິໂກ ຊິຕີ້ ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ, ພ້ອມກັບຄູ່ຮັກ,
ຄອບຄົວ ແລະ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດ ສຳລັບ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເພດໃນປະເທດ ເມັກຊິໂກ ນັ້ນ.
ສະຫະພັນພົນລະເຮືອນ ຮັກເພດດຽວກັນ ໄດ້ຮັບສິດທິຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ເມັກຊິໂກ ຊີຕີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2007, ແລະ ການແຕ່ງງານຂອງກະເທີຍນັບຕັ້ງ
ແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນ.
ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລະນຶກເຖິງການຈະລາຈົນ Stonewall
ຄົບຮອບ 50 ປີ, ໃນເວລາທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນຮ້ານກິ່ນດື່ມກະເທີຍ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່
ການຈະລາຈົນ ແລະ ເກີດການປະທ້ວງຫຼາຍວັນ ທີ່ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຂະບວນການ
ປົດປ່ອຍຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ຫຼື LGBTQ.
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ LGBTQ ອື່ນໆໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກປະເທດ ອິນເດຍ ຫາ ຢູໂຣບ,
ພ້ອມກັບມີແຜນຈະຈັດອີກຫຼາຍງານ ສຳລັບວັນອາທິດມື້ນີ້ໃນທົ່ວໂລກ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Tens of thousands of people turned out for gay pride celebrations around the world on Saturday, including a boisterous party in Mexico and the first pride march in North Macedonia's capital.
Rainbow flags and umbrellas swayed and music pounded as the march along Mexico City's Paseo de la Reforma avenue got underway, with couples, families and activists seeking to raise visibility for sexual diversity in the country.
Same-sex civil unions have been legal in Mexico City since 2007, and gay marriage since 2009.
In New York City, Friday marked the 50th anniversary of the Stonewall uprising, when a police raid on a gay bar in Manhattan led to a riot and days of demonstrations that morphed into a sustained LGBTQ liberation movement.
Other LGBTQ celebrations took place from India to Europe, with more events planned for Sunday aroung the world.
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