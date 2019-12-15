ອັງກິດ “ສົມຄວນໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ ຈາກການຖົກຖຽງກັນ ພັກຜ່ອນຈາກການເມືອງ ແລະພັກຜ່ອນຢ່າງຖາວອນ ຈາກການເວົ້າເລື້ອງກ່ຽວກັບການແຍກໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື ແບຣັກຊິຕ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກ ພັກອານຸລັກນິຍົມຂອງທ່ານ ໄດ້ຊະນະ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ “ດີເລີດ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ໃຫ້ບາດແຜເລີ້ມດີຄືນ.”
ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄຳຂວັນໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ “ເຮັດແບຣັກຊິຕໃຫ້ແລ້ວເສັດ”. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສຽງສ່ວນຫຼາຍສຳລັບພັກອານຸລັກນິຍົມຂອງທ່ານ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະອຳນວຍໃຫ້ທ່ານ ຊຸກຍູ້ຂໍ້ຕົກລົງແຍກໂຕຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຜ່ານສະພາໄດ້ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງກ່ອນໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ແລະຈະສາມາດດຳເນີນການແຍກໂຕໄດ້ ພາຍໃນວັນທີ 31 ເດືອນມັງກອນ 2020 ນີ້.
ທ່ານໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນພັກແຮງງານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃຫ້ແກ່ພັກອານຸລັກນິຍົມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ “ປະເທດນຶ່ງດຽວທີ່ມີລັດຖະບານອານຸລັກນິຍົມ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ ຂອບໃຈ ສຳລັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະໃນຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອທົດແທນຄວາມເຊືອໝັ້ນຂອງພວກທ່ານ ແລະຈະນຳເອົາບູລິມາສິດທັງຫຼາຍຂອງພວກທ່ານ ພ້ອມກັບສະພາທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອທ່ານ.”
ຜູ້ນຳອັງກິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາການສະເໜີຈາກພະຣາຊີນີອັງກິດ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິຮູບລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍອັນໃດອັນນຶ່ງ ສຳລັບ ປະເທດນຶ່ງລັດທິອານຸລັກນິຍົມ “ແຕ່ມັນອ້າງເຖິງແນວຄິດຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ພັກອານຸລັກນິຍົມ ຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອໝົດທຸກຄົນໃນອັງກິດ. ອັນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອປະຊາຊົນ ຈາກຖານະພື້ນຖານດ້ານເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຈາກປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອັງກິດ.”
ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ອຳນວຍໃຫ້ພວກຫົວອານຸລັກນິຍົມ ມີຈຳນວນສຽງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສະພາ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຊ່ວງປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ.