Welcome to English in a minute, where we teach you all about idiom in American English.
ກັບມາພົບກັນອີກເທື່ອນຶ່ງເນາະທ່ານໃນລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ.
You probably have heard someone say break a leg. Don't worry, she isn't going to break someone's leg. This is an expression that means good luck. Let's listen to a conversation to find out.
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນບາງຄົນບອກທ່ານເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Break a Leg”. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ລາວຈະບໍ່ຫັກຂາໃຜດອກ. ສຳນວນນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ ໂຊກດີ ຫລື good luck. ພວກເຮົາລອງມາຟັງການສົນທະນາຕໍ່ໄປກ່ອນເນາະບາງທີທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນກໍເປັນໄດ້.
I'm so nervous. Tonight is the first night of play.
ຂ້ອຍມາຄືກະວົນກະວາຍໃຈແທ້! ມື້ແລງໜິ ເປັນມື້ທຳອິດທີ່ຂ້ອຍຈະຂຶ້ນເວທີ ສະແດງ.
is it? ແທ້ຫວາ.
Well go out there and break a leg.
ເອີ້ ຂຶ້ນໄປໂລດ, ສະແດງໄປໂລດ, ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ.
This phrase began as a way to wish actors good luck. Theater people said that if they wished each other. Something bad, good might happen, so when you hear. Break a leg. It really means do well. Also, it can mean to work really hard at something.
ສຳນວນນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ພອນແກ່ພວກສະແດງທັງຫລາຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂຊກດີ. ພວກນັກສະແດງໃນໂຮງລະຄອນ ແລະໃນວົງການຮູບເງົາ ເຊື່ອກັນວ່າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າອວຍພອນໃຫ້ກັນແບບໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຟັງແລ້ວ ຄືວ່າບໍ່ດີ ມັນອາດຈະມີສິ່ງດີໆ ເກີດຂຶ້ນ. ເພາະສະນັ້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “Break a Leg” ມັນກໍຍັງຈະເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບອກຄົນທີ່ຈະເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງວ່າ “ເຮັດໃຫ້ດີ. ເອົາຈົນສຸດຂີດໂລດ. ເອົາຈົນສຸດຄວາມສາມາດໂລດ. ຢ່າລັ່ງເລໃຈ. ໃຫ້ເຮັດຈິງໆຈັງໆ ໂລດ.”
ຄຳວ່າ Break, b-r-e-a-k =break ແປວ່າ ເຮັດໃຫ້ແຕກ ຫລືເຮັດໃຫ້ຫັກ ຈະແປວ່າທັບມ້າງ ຫລືລະເມີດກໍໄດ້ ເຊັ່ນ Break the Law ລະເມີດກົດໝາຍ.
ຄຳວ່າ leg, l-e-g =leg ແປວ່າ ຂາ ຫລື ແຂ່ງຂາ.
ແຕ່ສຳນວນ “Break a Leg” ແປວ່າ ເຮັດໃຫ້ດີ, ເອົາຈົນສຸດຂີດໂລດ.
And that's English in a minute.
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