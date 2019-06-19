ການພັດທະນາດ້ານກົດໝາຍໃນ ລາວ ຍັງດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ
ຍັງເປັນການດັດແກ້ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເທົ່າທັນກັບສະພາບການທີ່ປ່ຽນໄປທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສຳນັກເລຂາທິການລັດຖະສະພາອາຊຽນ ເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫາສຳ
ຄັນປະການນຶ່ງທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ລັດຖະສະພາອາຊຽນ ຈະຢິບຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື
ກັນໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 40 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ສິງຫາ 2019 ທີ່
ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ກໍຄືບັນຫາການພັດທະນາທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ບໍ່ເທົ່າທັນກັນ
ລະຫວ່າງປະເທດ ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນ ສປປ
ລາວ ນັ້ນຖືເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ການພັດທະນາທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກ
ຊ້າທີ່ສຸດ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສາມາດຜ່ານ
ແລະ ຮັບຮອງກົດໝາຍອອກມາບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ພຽງ 11 ສະບັບໃນນີ້ຍັງເປັນການດັດແກ້
ກົດໝາຍເກົ່າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການທີ່ປ່ຽນໄປເຖິງ 6 ສະບັບ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນປີ
2018 ສະພາແຫ່ງຊາດຊາດ ລາວ ສາມາດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງກົດໝາຍໃໝ່ອອກມາ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ພຽງ 5 ສະບັບເທົ່ານັ້ນ.
ສຳລັບໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ທີ່ດຳເນີນ
ກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 5-25 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ກໍໄດ້ມີການພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ
ຈຳນວນ 10 ສະບັບດ້ວຍກັນ ໃນນີ້ເປັນການດັດແກ້ກົດໝາຍເກົ່າ 4 ສະບັບ ຄືກົດ
ໝາຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົດໝາຍຄ່າທຳນຽມ
ສານ ສ່ວນຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ 6 ສະບັບກໍຄືກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດ
ໝາຍອາກອນລາຍໄດ້, ກົດໝາຍອາກອນຊົມໃຊ້, ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ການທຸ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ການອຸດໜຸນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ ຊຶ່ງນັບແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ
ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແລ້ວ 142 ສະບັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນລາວ ຍັງມີອີກບັນຫານຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ກໍຄືການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການ
ຮັບຮູ້ກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຍັງມີການສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດ
ໃຫ້ຕ້ອງມີການພັດທະນາໂຄງຂ່າຍການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆດ້ວຍການ
ນຳໃຊ້ ແອັບພລີເຄຊັນ ໃນລະບົບໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ່າວສານດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະ
ບານໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການຕ່າງໆທີ່ປ່ຽນໄປຢ່າງໄວວາອີກ
ດ້ວຍ.
ໂດຍການພັດທະນາ ແອັບພລີເຄຊັນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ລາວ ຜ່ານອົງການ USAID ເປັນເວລາ 5 ປີ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ ລາວ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະຫຼາດໂລກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ກໍຄືການຊ່ວຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ
ນິຕິກຳຕ່າງໆໃນ ລາວ ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ ທັງສາມາດປະກອບຄວາມເຫັນຕໍ່ນິຕິກຳ
ຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເສີມສຸກ ສິມພະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ
"ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສະນັ້ນກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງ
ໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ແອັບພລີເຄຊັນ ກົດໝາຍຈາກ ເວີຊັນ 1, ເວີ
ຊັນ 2 ມາເປັນເວີຊັນ 3 ໃຫ້ເປັນອີກຊ່ອງທາງນຶ່ງຂອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໃນການຄົ້ນຫາທາງໂທລະສັບມືຖື ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າ
ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ການແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອມີກົດໝາຍໃໝ່ ຫຼື ກົດ
ໝາຍປັບປຸງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ສາມາດປະກອບຄວາມ
ເຫັນໂດຍຜ່ານ ແອັບພລີເຄຊັນ ກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດ້າຍຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ."
ນອກຈາກນັ້ນ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ດ້ອຍປະສິດທິພາບ ກໍເປັນອີກບັນຫານຶ່ງດ້ວຍ
ເຊັ່ນກັນ ໂດຍທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ປະທານໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຍອມຮັບ
ວ່າປະຊາຊົນ ລາວ ບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານໄອ
ຍະການເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທີ່ໄດ້ຮັບເອົາສິນບົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຈຳ
ເລີຍພົ້ນຜິດນັ້ນຖືເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປັດຈະບັນນີ້.
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