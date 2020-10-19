ການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍໃນ ຝຣັ່ງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫ ແລະ ຢ້ານກົວ

ໄດ້ມີການຊຸມນຸມທົ່ວປະເທດ ຝຣັ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ການແຍກສາ ສະໜາໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ລັດທິຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ລຸນຫຼັງການສັງຫານນາຍຄູ ຝຣັ່ງ ຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍການໃສ່ໜ້າກາກຕາມກົດລະບຽບ ໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງນະຄອນຫຼວງນັ້ນ, ຢູ່ຈະຕຸລັດ Place de la Republique ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ແລະ ຫຼາຍເມືອງທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ລຸນຫຼັງການຂ້າຕັດຫົວນາຍຄູສອນວິຊາປະຫວັດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ທ່ານ ຊາມູແອລ ປາຕີ. ບາງຄົນໄດ້ຍົກທຸງຊາດ ຝຣັ່ງ ຂຶ້ນໂບກໄປມາແລະ ປ້າຍຄຳຂວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄສົກໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນຫຼ້າສຸດ ຕໍ່ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຂອງປະເທດ.
ພິທີລະນຶກເຖິງທົ່ວປະເທດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ຮືນີ້ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ປາຕີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເມືອງ ກົງຟລັງ ແຊັງຕ໌ ໂອໂນຣີນ (Conflans-Sainte Honorine) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ.
ຢ່າງນຶ່ງນັ້ນ, ການອອກມາສະແດງຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ເສຍໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແມ່ນການເຮັດຊໍ້າຄືນເຫດການເກືອບ 6 ປີກ່ອນ, ເວລາທີ່ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ອອກມາປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຫ້ອງການຂອງວາລະສານສຽດສີ ຊາລີ ເອັບໂດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ ຊັອງ ກາສເຕັກສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມປະຈຳອາທິດ Le Jounal du Dimanche, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາໂຄສົກຢູ່ການຊຸມນຸມໄດ້ເຕືອນ ຕໍ່ການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ຄວາມຄຽດຊັງດ້ວຍຄວາມຄາດຊັງໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ
ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າແມ່ນຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງເອກະລັກຂອງພວກເຮົາ.
ໃນການກ່າວຢໍ້າຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ຂ້ອຍແມ່ນ ຊາລີ” ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີໃນເດືອນ ມັງກອນ 2015 ນັ້ນ, ທ່ານ ກາສເຕັກສ໌ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້ອຍແມ່ນ ຊາລີ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.”
ແຕ່ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮຽກຮ້ອງ ສຳລັບຄວາມສາມັກຄີ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງທີສອງພາຍໃນເວລາບໍ່ເຖິງນຶ່ງເດືອນນີ້ກໍຕາມ, ຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ຍັງບົ່ງບອກເຖິງການແຕກແຍກ ແລະ ການຕຳໜິວິຈານຕໍ່ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສາສະໜາອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຂອງລັດຖະບານ.
ມັນຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງ ແລະ ຖືກສ້າງຂຶ້ນສ່ວນນຶ່ງ ໂດຍການຕໍ່ສູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຕໍ່ວິກິດ ການອີກອັນນຶ່ງຂອງປະເທດຄື ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.