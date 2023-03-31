ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານສືບລັບໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບເຣດາປ້ອງກັນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ກຳລັງຖືກທຳລາຍຢູ່ໃນເຂດໂດແນັດ. ລະບົບເຫລົ່ານີ້ສາມາດຊອກຫາຢ່າງໄວແລະ ໂຈມຕີປືນໃຫຍ່ສັດຕູ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ໄດ້ກ່າວ ແລະມັນຍັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນການຊອກຫາໄດ້ ແລະທຳລາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ທັງ ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ຕ້ອງການຈະເພີ້ມການເກັບສະສົມລະບົບເຫລົ່ານີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມກະຊວງດັ່ງກ່າວແລ້ວ “ຣັດເຊຍຈະເຫັນວ່າດິ້ນລົນ ເພາະວ່າລະບົບນີ້ແມ່ນເພິ່ງພາອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ໄດ້ຖືກລົບກວນຈາກການລົງໂທດ.”
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊິເລັນສະກີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານປະຈຳວັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ມື້ນີ້ ເປັນ 400 ມື້ ຂອງການຕ້ານຢັນ ການຕ້ານຢັນຢ່າງເຕັມທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຂອບໃຈທຸກໆຄົນຢູ່ໃນໂລກ ຜູ້ທີ່ຢືນຢູ່ກັບຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ແຂງຂັນວ່າ ພວກເຮົາຊາວຢູເຄຣນ ມີ ຄວາມໝັ້ນໝາຍວ່າ ໂລກຄວນອ້າງໃສ່ບັນດາລະບຽບການ ໃສ່ລະບຽບການທີ່ຈະເລີນ ລະບຽບການຂອງມະນຸດສະທຳ ເຄົາລົບ ແລະສັນຕິພາບ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ນແຕ່ຮອງຮອຍນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໄວ້ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງພວກເຮົາ.”
ສະພາຂອງເທິກີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຟິນແລນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຊຶ່ງໄດ້ຍົກເລີກອຸບປະສັກອັນສຸດທ້າຍທີ່ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ປະເທດນໍດິກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າມາຮ່ວມກຸ່ມພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານເຈັນ ສະໂຕລເຕັນເບີກ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນທວິດເຕີ ຫລັງຈາກການລົງຄະແນນຂອງເທິກີ ວ່າ “ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວອົງການ NATO ທັງໝົດ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ຟິນແລນ ແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານສະວີເດັນ ຕ່າງກໍໄດ້ປະຖິ້ມການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມມາເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດ ດ້ວຍການຍື່ນຄຳຮ້ອງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານ ຫລັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮາມຢູເຄຣນປີກາຍນີ້.
ນັບແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການ NATO ໃນເດືອນກໍລະກົດແລ້ວ ສະມາຊິກອົງການ NATO ໄດ້ຜ່ານການດຳເນີນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນການໃຫ້ການອະນຸມັດເທື່ອສຸດທ້າຍຕໍ່ຟິນແລນ ແລະສະວີເດັນ.
The British Defense Ministry said in its intelligence update Friday that Ukraine recently released footage of a Russian counterbattery radar being destroyed in the Donetsk area. These systems can quickly detect and strike enemy artillery, the report said, and they are also vulnerable to being detected and destroyed.
While both Russia and Ukraine would like to increase their stock of these systems, according to the ministry, “Russia will likely struggle because the systems rely on supplies of high-tech electronics which have been disrupted by sanctions.”
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said in his daily address Thursday, “Today, on the 400th day of resistance, full-scale resistance, I want to thank everyone in the world who stands with Ukraine ... who has the same strong conviction that we, Ukrainians, have ... the conviction that the world should be based on rules, on civilized rules -- on the rules of humanity, respect and peace. ... We will not leave a single trace of Russia on our land.”
Turkey’s parliament on Thursday ratified Finland’s bid to join NATO, lifting the last hurdle of the Nordic country’s accession into the Western military alliance.
“This will make the whole NATO family stronger & safer,” NATO Secretary-General Jens Stoltenberg wrote on Twitter after Turkey’s vote.
Finland and neighboring Sweden each dropped decades of nonalignment with their applications to join the military alliance after Russia invaded Ukraine last year.
Since their accession bids were ratified at a NATO summit in July, NATO member states have gone through their own processes of giving final approval for Finland and Sweden.