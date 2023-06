ສະຖານະການຫຼ້າສຸດ ໃນຢູເຄຣນ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ຂອງຣັດເຊຍ ຖະຫຼົ່ມເມືອງກຣີບຢີ ຣີ ຢູ່ພາກກາງຂອງຢູເຄຣນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ເມືອງກຣີບຢີ ຣີ (Kryvyi Rih) ຢູ່ພາກກາງຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນ ແລະອີກ 25 ຄົນບາດເຈັບ.

ທ່ານເຊີຮີ ລີຊາກ (Serhiy Lysak) ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດດີນີໂປຣເປໂທຣວ໌ (Dnipropetrovsk) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳລາຍຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫ້າຊັ້ນ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະພວກນັກກູ້ໄພ ໄດ້ຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດໃນຊາກຫັກພັງ.

ເມືອງກຣີບຢີ ຣີ ເປັນບ້ານເກີດຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ ເທເລີແກຣມ ວ່າ “ພວກຄາດຕະກອນ ຣັດເຊຍ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດສົ່ງຄາມຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍແຫ່ງ, ເມືອງທຳມະດາສາມັນຕ່າງໆ ແລະປະຊາຊົນ.”

ການໂຈມຕີຕໍ່ເມືອງກຣີບຢີ ຣີ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າໂດຍຣັດເຊຍ ທີ່ຍັງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນ ແລະເມືອງຄາຣກີບ.

ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງ​ທຳ​ລາຍ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຣັດເຊຍ 10 ໃນຈຳ​ນວນ 14 ລູກຕົກ ພ້ອມດ້ວຍນຶ່ງໃນສີ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ.

ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະໂດຣນ ຕໍ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ອນໜ້າຂອງການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທີ່ໄດ້ຄາດການມາຍາວນານ.

ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຕົນຢຶດເອົາເຈັດບ້ານຄືນມາໄດ້ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ການເລີ້ມຕົ້ນບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການຢຶດເອົາພື້ນທີ່ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຄອບຄອງໂດຍກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂຕນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ສະ ແດງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນວັນຈັນວ່ານນີ້ ທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະ “ສືບຕໍ່ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຈະບັນລຸ ຊຶ່ງເປັນການເອົາດິນແດນທີ່ໄດ້ຖືກຢຶດຄອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຣັດເຊຍນັ້ນ ກັບຄືນມາ.”

