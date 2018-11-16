ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ
2018 ທີ່ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ແລະສ້າງລາຍໄດ້
ກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາ ເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານ
ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ
ແລະທ່ອງທ່ຽວຍອມຮັບວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດຫາ ເດືອນ
ກັນຍາ 2018 ນີ້ ບໍ່ສາເຫດສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ນີ້ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້
ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ
ໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ
ທີ່ຜ່ານມາຂອງປີນີ້ ມີຊາວຕ່າງຊາດ ໄດ້ບໍ່ເຖິງ 3 ລ້ານຄົນ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ
ໃນລາວ ຈຶ່ງຄາດວ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້ ຈະມີຊາວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງມາລາວ
ໃນລະດັບດຽວກັນ ກັບປີ 2016 ດັ່ງທີ່ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ຢືນຢັນວ່າ “ມາຮອດເດືອນເກົ້ານີ້
ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາມີປະມານເກືອບ 3 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງເທົ່າກັບປະມານກວ່າ
3 ເປີເຊັນ ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017 ຄາດວ່າຮອດທ້າຍປີນີ້ ຈຳນວນ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະເຂົ້າມາປະເທດຂອງພວກເຮົາຮວມແລ້ວ ອາດຈະເທົ່າໆກັບ
ຈຳນວນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ.”
ໂດຍໃນປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈຳນວນທັງໝົດ
3,868,831 ຄົນ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງ 8.73 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານ 2 ແສນ 3 ໝື່ນຄົນ ໂດຍນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໃນອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ ຖືເປັນກຸ່ມທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະພາຍຫຼັງ
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ2018 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ
28 ຕຸລາ 2017 ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດດຽວກັນກັບງານບຸນນະມັດສະການພະທາດ
ຫຼວງ ປະຈຳປີ 2017 ທັງຍັງໄດ້ເຊີນສື່ມວນຊົນ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານອາຊຽນ
ແລະພູມິພາກຕ່າງໆ ຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີດັ່ງກ່າວດ້ວຍກັນ ກໍປາກົດວ່າ
ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ເພິ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະ
ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2017 ນັ້ນ ກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາ
ໃນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຈຶ່ງຄາດຫວັງວ່າ ຈະເປັນສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ 3
ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍຈະດຶງເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເຂົ້າ
ມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນລາວ
ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາ ຕະຫຼອດປີ 2018 ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳ
ແລະງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ ການຈັດຄາລາວານ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ບຸນມະໂຫລານການສະແດງສິນລະປະ ວັດທະນະ
ທຳພື້ນເມືອງບັນດາເຜົ່າການແຂ່ງລົດວິບາກ ກິດຈະກຳປີນໜ້າຜາ ການຈັດງານ
ວັນລາວ ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ໄທ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ
ທີ່ທາງການລາວ ເຊື່ອວ່າ ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ດ້ວຍ
ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງ.
ທາງດ້ານ ສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ກໍລາຍງານວ່າພາກທຸລະກິດ
ບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ຳສຸດ
ຂອງອາຊຽນໃນປີ 2017 ຄື 1.8 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພາກບໍລິການແລະ
ທ່ອງທ່ຽວຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ເຖິງ 29.1 ເປີເຊັນ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ມຽນມາ 18.4 ເປີເຊັນ ບຣູໄນ 18.3 ເປີເຊັນ ອິນໂດເນເຊຍ 16.9 ເປີເຊັນ ກຳປູເຈຍ
11.8 ເປີເຊັນ ຟີລິບປິນ 11 ເປີເຊັນ ໄທ 8.6 ເປີເຊັນ ສິງກະໂປ 7.7 ເປີເຊັນ ແລະ
ມາເລເຊຍ 3 ເປີເຊັນ. ສ່ວນໄທນັ້ນ ກໍຄືປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຈາກພາກທຸລະກິດບໍລິ
ການແລະທ່ອງທ່ຽວສູງທີ່ສຸດໃນປີ 2017 ຊຶ່ງມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ $57,477 ລ້ານ
ໂດລາ ຕິດຕາມດ້ວຍ ສິງກະໂປ $19,707 ລ້ານໂດລາ ມາເລເຊຍ $18,323 ລ້ານ
ໂດລາ ແລະອິນໂດເນເຊຍ $12,520 ລ້ານໂດລາ ໃນຂະນະທີ່ລາວ ມີລາຍຮັບພຽງ
$648 ລ້ານໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ.
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