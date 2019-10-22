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ລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ ສາ​ກົນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ລາວ ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງ​ການ ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ຢູ່​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໃນ​ແຂວງ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ລາວ.

ກຸ່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມຫຼາຍ​ກຸ່ມ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ ລາວ ຍົກ​ເລີກໂຄງ​ການສ້າງເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ​ແຫ່ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງເອົາ ສຳ​ລັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ​ຢູ່​ຕາມລຳແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ, ແລະ ໄດ້​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ​ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຈະ​ຕາມ​ມາ ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ແມ່​ນ້ຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເພື່​ອກ​ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ຊັອມ​ບໍ ປີ​ເຕີ ມີ​ລາຍ​ງານນີ້​ ຈາກ ບາງກອກ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລະ​ບຽບ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງ ​ຫົກ​ເດືອນ ສຳ​ລັບ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານຂອງ​ລາວ​ ໃນ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງສາ​ກົນ ຫຼື MRC ຄື ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ທົບ​ທວນ​ແຜນ​ການຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ແລະ ຍົກ​ເອົາ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຕ່າງໆ​ຂຶ້ນ​ມາ. ແຕ່​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ທັງຫຼາຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ນາ​ຊ​າວ​ສວນ ແລະ ຫາ​ປາ​ ທີ່ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜັກ​ສຸດ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ກັບການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້.

ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ແມ່ນ​ເຂື່ອນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລຳ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ທີ​ຫ້າ​ ທີ່​ປະ​ເທດ ລາວ ຈະສ້າງ​ຂຶ້ນ​ ຜ່ານລະ​ບຽບ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງ ແລະ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດໄຟ​ຟ້າ 1,460 ເມ​ກະ​ວັດ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ເຂື່ອນ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້. ເຂື່ອນແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເຂື່ອນ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ຈະ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ເລີ່ມ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ເດືອນນີ້.

ທ່ານ​ນາງ ພຽນ​ພອນ ດີ​ເທັ​ສ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ຝ່າຍໂຄ​ສະ​ນາ​ສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ສາ​ກົນ ​ປະ​ຈຳ​ປະ​ເທດ ໄທ, ເຊິ່ງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ແມ່​ນ້ຳ ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສຳ​ລັບ​ຂະ​ບວນ​ການແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ສີ່​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ທົບ​ທວນ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ​ທີ່​ໃຫຍ່ ແລະ ການບໍ່​ລວມ​ຊຸມ​ຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ຂະ​ບວນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືນີ້, ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ສ່ວນ​ຕົວແລ້ວ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ມັນ​ເປັນ​ກາ​ຈ້ຳ​ຢາງ ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ໂຄງ​ການ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອົງ​ການ MRC ບໍ່ສາ​ມາດ​ຄັດ​ຄ້ານ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ​ສຳ​ລັບ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ນັ້ນ, ມີ​ແຕ່​ຕຳ​ໜິ ແລະ ທຳ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ໃນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ນັ້​ນ, ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ແລະ ຜູ້​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ, ບໍ​ລິ​ສັດ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ພ​າວ​ເວີ, ໄດ້​ທຳ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍໃຫ້​ຝຸ່ນ​ໃນ​ນ້ຳ​ໄຫຼ​ຜ່ານ ແລະ ປາຂຶ້ນ
ລ່ອງ​ໄປ​ມາ​ໄດ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ແຕ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ຕ່າງໆ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ ອາດບໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຫຍັງຫຼາຍ, ບາງ​ອັນ ແມ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ໃສ່​ແມ່​ນ້ຳ​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ອົງ​ການ​ MRC ​ເອງກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດບອກ​ໄດ້ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ເພາະ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ.

ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດ​ທິ​ທັງຫຼາຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.

ກຸ່ມ Save the Mekong, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ແລະ ກຸ່ມ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ທົ່ວ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ, ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ລາວ ຍົກ​ເລີກ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ເຂື່ອນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ແຜນ​ສ້າງ​ໃນ​ລຳ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອ່ານ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໜ້ອຍ​ດ​ຽວວ່າ ຂະ​ບວນ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ, ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງ ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ເຂື່ອນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ອະ​ດີດ ຫຼື ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ຂອງ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ໂດຍບໍ່​ເວົ້າເຖິງ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ສຳ​ລັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ, ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທົ່ວ​ໄປ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ຂະ​ບວນ​ການແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງທີ່​ມີຄວາມ​ບົກ​ຜ່ອງ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ ອົງ​ການ MRC ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໃນ​ລຳ​ແມ່​ນ້ຳ ແລະ ໃຫ້​ປະ​ເມີນ​ຕົວ​ເລືອກ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນ.”

ການ​ສຶກ​ສາ​ເມື່ອ 6 ປີ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສະ​ສົມ​ໄວ້​ ຂອງ​ເຂື່ອນ ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ສ້າງ 11 ແຫ່ງ​ສຳ​ລັບ​ລຳ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ຈີນ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2040, ເຊິ່ງ 9 ແຫ່ງ​ແມ່ນ​ໃນ​ລາວ, ແລະ ສອງ​ແຫ່ງ​ໃນ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນັ້ນ, ຈະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ຈຳ​ນວນ​ປາ​ໃນ​ທົ່ວ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 40 ເປີ​ເຊັນ, ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເຖິງ​ສອງ​ເທື່ອ​ນັ້ນ.

ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສຳ​ລັບ​ເຂື່ອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ເອງ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂື່ອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການອົບ​ພະ​ຍົບ​ຕາມ​ລະ​ດູ​ການຂອງ​ປາ ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຍາກ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ, ແລະ ວ່າ​ປາຫຼາຍ​ໂຕ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໄດ້​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຫາ​ບ່ອນ​ອອກ​ໄຂ່​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ລົງ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ການ​ສຶກ​ສາ​ບາງ​ອັນ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ນັ້ນ ​ຈະ​ມີ​ໄດ້​ພຽງ​ຄັ້ງ​ດຽວ ເມື່ອ​ໂຄງ​ການ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ຕາມ, ປະ​ເທດ ລາວ ກໍ​ໄດ້​ຮີບ​ເລັ່ງປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສຳ​ລັບ ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ເພື່ອ​ຟ້າວ​ເປັນ “ໝໍ້​ໄຟ​ຂອງເອ​ເຊຍ.”

ແຕ່​ກຸ່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ຕ່າງໆ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການປະ​ລິ​ມານ​ໄຟ​ຟ້າ ​ທີ່​ເຂື່ອ​ນຕ່າງໆ​ຈະ​ຜະ​ລິດ, ແລະ ວ່າ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນໆ​ທີ່​ປ່ອດ​ໄພ​ກວ່າ.

ທ່ານ​ນາງ ພຽນ​ພອນ, ຈາກ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນໍ້​າ​ສາ​ກົນ ​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ​ຂໍ້​ອ້າງ​ຂອງ​ໂຄງ​ການຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ສອບ​ຖາມ ແລະ ຄຳ​ຖາມນີ້​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຕອບ​ໂດຍ​ຜູ້​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ, ເປັນ​ຫຍັງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຂອງ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອົາ​ລັດ​ເອົາ​ປຽບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ​ຫຍັງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ກໍ່​ສ້າງ ພ້ອມ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທັງຫຼາຍ, ພ້ອມ​ກັບ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເມີນ​ເສີຍ.”

ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ ລາວ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ການ​ປະ​ສານ​ງານ ທ່າ​ນ ສີ​ອຳ​ພອນ ແສງ​ຈັນ​ດາ​ລາ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເປັນ​ຫ່ວງ ແລະ ໄດ້​ມອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ, ເຊິ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາ​ດ​ຕິ​ດ​ຕໍ່​ໄດ້.

ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ແຂກ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ PetroVietnam, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂື່ອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫຼື ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ການ​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕ້ອງ​ຖືກສົ່ງ​ໃຫ້​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ.

ໃນ​ຄຳ​ຕອບ​ທີ່​ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ​ນັ້ນ, ອົງ​ການ MRC ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ຂະ​ບວນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື “ຕອນນີ້​ແມ່ນວ່າບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ.”

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຈາກ “ຜູ້​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ” ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຊິ່ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ ອື່ນໆ​ສາ​ມາດ​ສືບ​ຕໍ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ໂຄງ​ການ ເມື່ອ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື 6 ເດືອນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ.

ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ​ຖ້າປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ການ​ປັບ​ປຸງ​ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ​ ກໍຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ວ່າ​ເອ​ກະ​ສານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ເຂື່ອນ​ອື່ນໆກໍຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຂ​ະ​ບ​ວນ​ການແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງ ໄດ້ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ມັນ ແລະ ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ. ແຕ່​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ​, ພວກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​ມີ​ບ່ອນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຢູ່.”

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປັບ​ປຸງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ລວມ​ມີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ ທີ່ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ແຕ່​ລະ​ບ່ອນນອກ​ເໜືອ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂື່ອນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນັ້ນ ແລະ ​ຮັບຟັງ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຊາວ​ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງຫຼັງ​ຈາກ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ກໍ່​ສ້າງແລ້ວ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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