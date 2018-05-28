ທາງການລາວດຳເນີນ ມາດຕະການກວດກາເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາສິ້ນຄ້າອຸບປະໂພກ
ບໍລິໂພກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍຢ້ານວ່າ ຈະມີການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ
ຫຼັງຈາກການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານນາງພວງພັນ ພູນສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງ
ບໍ່ແກ້ວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ຄະນະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງອຸດສາ
ຫະກຳ ແລະການຄ້າ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາເພື່ອຄວບຄຸມ
ລາຄາຄ່າສິນຄ້າອຸບປະໂພກ ບໍລິໂພກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະຢ້ານວ່າ
ຈະມີການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າພາຍຫຼັງ ຈາກທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້
ອະນຸມັດ ໃຫ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃນທົ່ວປະເທດຈາກ 9 ແສນກີບເປັນ
1 ລ້ານ 1 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1
ພຶດສະພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນ.
ໂດຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ກໍຄືກັນກັບ ທຸກແຂວງ ໃນທົ່ວ
ປະເທດລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ຊຶ່ງກໍໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອລົງໄປກວດກາລາຄາສິນຄ້າ ຢູ່ໃນ
ທ້ອງຕະຫຼາດເປັນປະຈຳທຸກວັນ ໂດຍໄດ້ປະສານງານການຮ່ວມມືກັບພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແລະພະແນກວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນ
ໂລຈີ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງພວງພັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ການຄຸ້ມຄອງລາຄານີ້
ແມ່ນແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ພະນັກງານເຮົາລົງປະຈຳ ແຕ່ລະເຊົ້າຕ້ອງໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມກວດ
ກາເບິ່ງແລະຢູ່ໃນນັ້ນ ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄືມີການຄ້າເຮົາເປັນຫຼັກ ມີສາທາ
ມີກະສິກຳ ມີພະແນກວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ ໄດ້ລົງກວດກາ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ
ທາງດ້ານລະບຽບ ການຈັດສັນສະຖານທີ່ການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກຂອງຕະຫຼາດ
ແລ້ວກະການຄຸ້ມຄອງລາຄາ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານນາງເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ
ແລະການຄ້າ ຍອມຮັບວ່າ ການດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າອຸບປະ
ໂພກ-ບໍລິໂພກໃນຫຼາຍລາຍການ ແລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນສິນຄ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມແລະສິນຄ້າ
ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີເຝົ້າລະວັງເຊັ່ນ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຄ່າຮັກສາສຸຂະພາບ ຄ່າຫ້ອງພັກທີ່
ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຄ່າເສີມສວຍ ຄ່າບໍລິການຕັດເຄື່ອງ ແລະຄ່າຊ້ອມແປງລົດຍົນຕ່າງໆ
ນັ້ນຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຕ້ອງສັ່ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປຕິດຕາມ ກວດກາຕົວຈິງຢ່າງໃກ້ຊິດ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ຕາມລຳພັງໂດຍຖ້າຫາກກວດພົບ
ການລະເມີດ ກໍຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ທັງຍັງຈະ
ຕ້ອງກຳໜົດບັນຊີສິນຄ້າຄວບຄຸມໃຫ້ໄວ ແລະມີການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຢ່າງ
ເໝາະສົມດ້ວຍ.
ລາຄາສິນຄ້າອຸບປະໂພກແລະບໍລິໂພກໃນລາວ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2017 ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍປາກົດວ່າ ລາຄາສິນຄ້າ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ
ເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນວຽງຈັນ ນັບເປັນເຂດທີ່ສິນຄ້າໄດ້
ປັບລາຄາສູງຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍເຂົ້າໜຽວປະເພດທີ 1 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 8 ພັນ
500 ເປັນ 12 ພັນກີບ ຕໍ່ກິໂລກຣາມ ສ່ວນຊີ້ນສັດ ກໍແພງກວ່າຢູ່ໃນໄທ ເຖິງ 25
ເປີເຊັນ ຊີ້ນງົວລາຄາ 85 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນໝູ ເປັດ ໄກ່ ລາຄາ 40 ພັນກີບ
ຕໍ່ກິໂລກຣາມ.
ສະພາບການ ດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ໄດ້ປັບຂຶ້ນຈາກ 9 ແສນກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ
ຕໍ່ເດືອນ ຫຼືເພີ້ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 22.2 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ກໍປາກົດວ່າ ຜູ້ອອກແຮງ
ງານແລະປະຊາຊົນລາວຕ້ອງແບກຮັບຄ່າຄອງຊີບ ທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ ເຊັ່ນ ປະຊາຊົນເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງ
ອັດຕະປື ທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີນັ້ນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.
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