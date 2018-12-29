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ການ​ກໍ່​ສ້າງ ຖະໜົນ​ຫົນ​ທາງ ໃນ​ລາວ ແມ່ນມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຕ່ຳ ແລະບໍ່​ໄດ້ມາດ​ຕະ​ຖານ

ການ​ກໍ່​ສ້າງຖະໜົນ​ຫົນ​ທາງ ໃນ​ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຖະ​ໜົນ​ຈຳ​ນວນ​ບໍ່​ນ້ອຍ​ໃນ​ລາວ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້
ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຕາມ​ແບບ​ທີ່​ກຳ​ນົດ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຕ່ຳ ແລະ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ກໍ່​ສ້າງ
​ສູງກວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງອີກ​ດ້ວຍ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​ການ​ສ້າງ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຕ່ຳ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ ໃນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ບຸນ​ຈັນ ສິນ​ທະ​ວົງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ​ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງໄດ້
ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ກໍ່​ສ້າງຖະໜົນຈຳ​ນວນ​ບໍ່​ໜ້ອຍ ໃນ​ລາວ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບໍ່​ໄດ້
ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຕາມ​ແບບ​ທີ່​ກຳ​ນົດ ທັງ​ຍັງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຕ່ຳ
ແຕ່​ກັບ​ມີ​ການ​ປະ​ເ​ມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທີ່​ສູງກວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ໂດຍ​ສາ​ເຫດ​ທີ່
ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ໂຄງ​ການ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ມູນຢ່າງ​ເປີດ
ກວ້າງ ຈຶ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງ​ການ​ໃນ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນໂດຍ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ລາຍ​ດຽວໂດຍສະ​ເພາະ
ແມ່ນ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ພາກ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລົງ​ທຶນ​ໃຫ້​ກ່ອນ​ນັ້ນຖື​ເປັນ​ໂຄງ​ການ
​ທີ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ຈັນໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ
​ສາ​ມັນ ຄັ້ງ​ທີ 6 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຊຸດ ທີ 8 ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້​ວ່າ “​ກະ​ຊວງ​
ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ​ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງ ໄດ້​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ສັງ​ຮວມ ສາ​ເຫດຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ໂຄງ​
ການ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ສູງ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຕ່ຳ ແລະ​ແກ່​ຍາວ​ເວ​ລາການ​ກໍ່​ສ້າງ ສາ​ເຫດແມ່ນ​
ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ກ່ອນ ໂດຍ​ບໍ່​ຜ່ານ​ການ​ປະ​ມູນເປີດກວ້າງ ​ຜູ້​ສຳ​ຫຼວດ
ອອກ​ແບບ ແລະ​ກໍ່​ສ້າງ ແມ່ນ​ຜູ້​ດຽວ​ກັນ ຮວ​ມ​ທັງ ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ທີ່​ປຶກ​ສາ​ມາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ກວດ​ກາ​ຄຸນ​ນະ​ພາບການ​ກໍ່​ສ້າງ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຮັບເໝົາ
ເປັນ​ຜູ້​ເລືອກ​ເອງ ບໍ່​ຜ່ານ​ການ​ປະ​ມູນ​ເປີດກວ້າງ ຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​
ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ."

ທາງດ້ານ​ທ່ານ​ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແລະລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ
​ການ​ເງິນ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນວ່າ ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ພາກ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລົງທຶນ​
ໃຫ້​ກ່ອນ ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ໄດ້​ສ້າງ​ພາ​ລະ​ໜີ້ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໂດຍ​ໃນ
​ແຜນ​ການງົບ​ປະ​ມານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2018 ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານສຳ​ລັບ
ການ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃຫ້​ກ່ອນ ເຖິງ 1,831 ໂຄງ​ການ​ໃນ​ນີ້
ໄດ້​ຊຳ​ລະໜີ້​ໄປ​ແລ້ວກວ່າ 529 ຕື້​ກີບ ​ແລະ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຳ​ລະ​ຄືນອີກກວ່າ
6,513 ຕື້​ກີບ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ກໍ​ຕາມ ເນື່ອງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ມີ
​ການ​ປັບປ່ຽນ ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ ດັ່ງ​ກ່າວ ດ້ວຍ​ການ​ອອກ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ
ເພື່ອ​ອ່ວຍ​ໜີ້ທີ່​ບັນ​ດາ​ບໍລິສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ມີ​ຢູ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຕ່າງໆ ໃນ​ລາວ​
ໃຫ້​ມາ​ເປັນ​ໜີ້​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແທນ ໃນ​ມູ​ນຄ່າ 3,250 ຕື້​ກີບ ຊຶ່ງ​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ
ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝສາ​ມັນ ຄັ້ງ​ທີ 5 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2018.

​ທ່ານ​ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຢືນ​ຢັນ​ດ້ວຍ​ວ່າ ການ​ອ່ວຍ​ໜີ້ໃຫ້​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດເອກ​ກະ​ຊົນ ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້
ບໍ່​ຮວມ​ເຖິງໂຄງ​ການນອກ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ຕາມ​ລາຍ
​ງານ​ຂອງ

ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ລະ​ບຸ​ວ່າ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ໂຄງ​ການນອກ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ
​ບານ 285 ໂຄງ​ການ​ມີມູນ​ຄ່າ 4,483 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ
​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແລະ​ບໍ່​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ໃນ​ປີ 2017 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ທາງດ້ານ ​ຄະ​ນະກວດ​ກາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການກວດ
​ກາ​ພາຍ​ໃນພັກ ໃນ​ປີ 2017 ກວດ​ພົບ​ການ​ທຸດ​ຈະ​ລິດ 146 ກໍ​ລະ​ນີ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​
ເສຍ​ຫາຍ 593 ຕື້​ກີບ ກັບ 5 ລ້ານ​ກວ່າບາດ, 4 ລ້ານ 6 ແສນ 7 ໝື່ນໂດ​ລາ ແລະ 20
ລ້ານກວ່າ​ດົງ ມີ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ 994 ຄົນ ໃນ​ນີ້ ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ 908 ຄົນ ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ
86 ຄົນ ໂດຍ​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ທາງວິໄນແລ້ວ 414 ຄົນ ແລະ 14 ຄົນ ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໃຫ້​ຂັງ​ຄຸກ.

ສ່ວນອົງ​ການເພື່ອ​ຄວາມ​ໂ​ປ່ງ​ໃສ​ສາ​ກົນ (Transparency International) ສະ​ເໜີ
ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ໃນ​ປີ 2017 ໂດຍ​ຈັດ​ໃຫ້​ລາວ ​ຢູ່​ທີ່​ອັນ​ດັບ 135
ຈາກ 180 ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ໂລກ ໂດຍ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນຕໍ່​ຄວາມ
​ໂປ່ງໃສ ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໃນ​ລະ​ດັບ 29 ຈາກ 100 ຄະ​ແນນ
ຊຶ່ງ​ຫຼຸດ​ລົງ ຈາກ​ 30 ຄະ​ແນນ ໃນ​ປີ 2016 ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ມາດ​ຕະ​ການ ໃນ​ການ​ປາບ
​ປາມການສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ໃນ​ລາວ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຕ່ຳ​ລົງ ທັງ​ນີ້ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ
​ເອ​ເຊຍ (ADB) ປະ​ເມີນ​ວ່າ ​ການ​ທຸ​ດ​ຈະ​ລິດໃນ​ລາວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຫຼາຍ
ກວ່າ 698 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

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