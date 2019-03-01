ລາວນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ຈາກຈີນ ໃນປະລິມານຮວມເກີນ 100 ລ້ານລິດຕໍ່ປີເພື່ອຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ກໍມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ຄ້ານ້ຳມັນຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ລາວນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຈີນ ໃນປະລິມານຮວມເກີນ 100 ລ້ານລິດຕໍ່ປີ ເພື່ອສອບ
ສະໜອງໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ກໍມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ນ້ຳມັນຄຸນນະພາບຕ່ຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຈີ
ເປີດເຜີຍວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ກັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງຊາດໃນລາວນັ້ນ ໄດ້ມີ
ສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ໃນການລັກລອບຄ້ານ້ຳມັນຄຸນນະພາບຕ່ຳຢູ່ໃນລາວ ໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ ເພາະໄດ້ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເອົານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ
ໃນລາວ ໄດ້ເຖິງ 16 ດ່ານຊາຍແດນດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວດກາ ໄດ້ຢ່າງບໍ່ທົ່ວເຖິງ
ປະກອບກັບມີການລັກລອບຄ້ານ້ຳມັນເຖື່ອນເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ
ກໍເຮັດໃຫ້ມີການນຳເອົານ້ຳມັນຄຸນພາບຕ່ຳມາປະສົມກັບນ້ຳຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ
ແລ້ວ ກໍນຳໄປຂາຍໃຫ້ກັບບັນດາປ້ຳບໍລິການນ້ຳມັນຕ່າງໆດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ
ຂອງລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ... “ເປັນຫຍັງນ້ຳມັນຢູ່ປ້ຳບໍລິການ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມາດ
ຕະຖານ ອັນນີ້ກະຍອມຮັບໄດ້ວ່າມັນມີຫຼາຍສາເຫດຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີໂຄວ໌ຕາ
ນ້ຳມັນ Calosines ທີ່ເອົາມາລ້າງເຄື່ອງຈັກແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ທີ່ໝາຍ ຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການລັກລອບ
ເອົາອອກມາຜະສົມກັບນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະເອົາໄປຂາຍໃຫ້ແກ່ປ້ຳຫັ້ນ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານ Yasushi Negishi ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ
(ADB) ປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງ
ຜະເຊີນກັບ ການຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ ໂດຍປີ 2018 ລັດຖະ
ບານລາວຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 14.9 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດ
ຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP)ແລະໄດ້ ມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຖິງ 1,750 ລ້ານ
ລິດ ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 12 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແຕ່ສຳລັບໃນປີ 2019 ນີ້ ກໍຄາດ
ວ່າລາວຈະນຳເຂົ້ານ້ຳມັນບໍ່ເກີນ 1,000 ລ້ານລິດ ເພາະວ່າໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແຫ່ງທຳອິດ
ໃນລາວ ທີ່ລົງທຶນ ໂດຍກຸ່ມເສດຖະກິດຈີນນັ້ນ ຈະເລີ້ມດຳເນີນການກັ່ນນ້ຳມັນໃຫ້ໄດ້
ໃນປະລິມານຮວມ 950 ລ້ານລິດ ໃນປີ 2019 ນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ຮວມເຖິງການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຈີນ
ສຳລັບຕອບສະໜອງໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະເມື່ອ
ຮວມກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຈີນໃນລາວ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນເວລານີ້
ຈຳນວນ 9 ໂຄງການ ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍ ໄດ້ວ່າ ຈະມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຈີນ
ໃນປະລິມານຮວມເກີນກວ່າ 100 ລ້ານລິດ ໃນປີ 2019 ນີ້ ຊຶ່ງເປັນນ້ຳມັນທີ່ສົ່ງອອກ
ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Petro China ແລະນຳເຂົ້າມາໃນລາວໂດຍບໍລິສັດ NTP ການຄ້າ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງນຳມັນໃຫ້ກັບ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງຈີນໃນລາວ ເປັນການສະເພາະ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.
ສ່ວນທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະປະທານອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ກວດພົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜິດລະບຽບ
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ
ທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຊ່ອຍເຫຼືອຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ໃນວົງການລາວນັ້ນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວສູນເສຍລາຍຮັບໄປຫຼາຍກວ່າ 2,407
ຕື້ກີບ ໃນແຕ່ລະປີ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານບຸນທອງ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງໃນໂອກາດທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປກວດກາ
ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮ່ວມກັບທ່ານຈ້າວ ເລີ່ຈີ ປະທານຄະນະກວດກາ
ລະບຽບວິໄນຂອງສູນກາງພັກຄອມມຸຍນິສຈີນ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເມື່ອທ້າຍປີ 2018
ວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄືບໜ້າກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການແລະການດຳເນີນ
ງານກໍຮຽບຮ້ອຍດີ ໃນທຸກດ້ານ.
ທັງນີ້ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ - ຈີນ ໄດ້ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບ
ບໍລິສັດຈີນແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ຖືກກະທົບທັງໝົດ 3,832 ເຮັກຕາ ໂດຍໄດ້
ຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນລະຫວ່າງ 11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ໃນແຂວຫຼວງນ້ຳທາອຸ
ດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ແລະລະຫວ່າງ 15,000 -137,000 ກີບ ຕໍ່ຕາແມັດ ໃນແຂວງ
ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນວຽງຈັນ ໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນໃນລາວ ລະບຸວ່າ
ເປັນຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ເຖິງ 10 ເທົ່າຕົວ.
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