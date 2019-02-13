ລັດຖະບານລາວ ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວນາປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 100,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າປະຊາຊົນຈະບໍ່ຂາດເຂົ້າກິນໃນປີ 2019 ນີ້.
ທ່ານລຽນ ທິແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປີ 2018 ນີ້ ເຮັດໃຫ້ນາປີເສຍຫາຍໄປ 90,600 ເຮັກຕາ ຄິດເປັນ 12 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ຊຶ່ງກໍ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກໃນລາວ ໂດຍກົງ ແລະເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີແຕ່ການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວນາ ຊາວສວນ ລາວທຳການປູກພືດລະດູແລ້ງ ໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ຄືການປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 100,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ 525,300 ໂຕນ ຫລືເພີ້ມຂຶ້ນ 32 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ດ້ວຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຊາວນາ ຊາວສວນລາວຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນທຸກດ້ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ຢືນຢັນວ່າ
“ຂະແຫນງກະສິກຳ ກະໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຈັດຕັ້ງເອົາພະນັກງານສົມທັບໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຟື້ນຟູຊົນລະປະທານ ສະໜອງຕອບແນວພັນເຂົ້າ ແນວພັນພືດ ແນວພັນສັດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລ້ວກາແຍກເປັນແຕ່ລະປະເພດ ຜູ້ທຸກຍາກແມ່ນໃຫ້ລ້າ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດແດ່ ກະແມ່ນວ່າ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮ່ວມມືນຳຜູ້ປະກອບການກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າ ແລະກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜອງແນວພັນ ແລະກະເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂການຂາດແຄນດ້ານສະບຽງອາຫານ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານຫຼ້າສາຍ ນວນທະສິງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເຂດນະຄອນ
ວຽງຈັນຢືນຢັນວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດຫາກັນຍາ 2018 ກະທົບ
ຕໍ່ການຜະລິດດ້ານສະບຽງອາຫານໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນຢ່າງໜັກໜ່ວງໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີທີ່ ເຄີຍເຫຼືອແລະເກີນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກໃນປະລິມານ
ສະເລ່ຍ 50,000-60,000 ໂຕນ ໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ 5,000-6,000
ໂຕນເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ການປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້
ໄດ້ຕາມ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນ ໃນເຂດ
ນະຄອນວຽງຈັນ ຈະມີເຂົ້າກິນຢ່າງພຽງພໍໃນປີ 2019 ນີ້.
ທັງນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ກໍໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການປູກເຂົ້າ
ນາແຊງ ໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 15,900 ເຮັກຕາປູກພືດຜັກ ໃນເນື້ອທີ່ 7,138
ເຮັກຕາ ແລະປູກພືດອຸດສາຫະກຳໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 1,625 ເຮັກຕາ ຫາກແຕ່ວ່າ ນະ
ຄອນວຽງຈັນກໍຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາພື້ນທີ່ກະສິກຳຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະ
10 ປີ ມານີ້ ເນື່ອງຈາກການຫັນເອົາທີ່ດິນໄປນຳໃຊ້ໃນພາກການຜະລິດອື່ນໆເພີ້ມຂຶ້ນ
ເຊັ່ນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະແລະການຂະຫຍາຍເຂດຕົວ
ເມືອງ ເພື່ອຮອງຮັບຈຳນວນປະຊາກອນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທີ່ນາຫຼຸດຈາກ
72,160 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2016 ເປັນ 71,990 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017. ສ່ວນໃນປີ 2018 ກໍ
ດຳນາປີ ໄດ້ 52,373 ເຮັກຕາ ເທົ່ານັ້ນ ໃນນີ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ 11,000 ກວ່າເຮັກຕາ ຄິດເປັນ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າທີ່ເສຍຫາຍ 51,000 ກວ່າໂຕນ.
ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ 10 ແຂວງເປັນເຂດຈຸດສຸມ ໃນການປູກ
ເຂົ້າຂອງຊາດ ທີ່ຮວມເຖິງນະຄອນວຽງຈັນອີກດ້ວຍ ສ່ວນອີກ 9 ແຂວງ ຄືແຂວງຄຳມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ບໍລິຄຳໄຊ, ວຽງຈັນ, ໄຊຍະບຸລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ແລະບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະມີຜົນຜະລິດເຂົ້າຮວມກັນ ຄິດເປັນ 85 ເປີເຊັນ ຂອງຜົນຜະລິດເຂົ້າ ທັງໝົດໃນລາວ ຫາກແຕ່ວ່າ ທັງ 10 ແຂວງ ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍປະເຊີນກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 3 ລ້ານ 6 ແສນໂຕນ ໃນຂະນະທີ່ແຜນການໄດ້ວາງເອົາໄວ້ເຖິງ 4 ລ້ານ2 ແສນໂຕນ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການ
ສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດຢືນຢັນວ່າ ການຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງ
ເດືອນກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນຫຼາຍວກ່າ 4,400 ຕື້ກີບ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ເຖິງ
616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບຄົວໃນເຂດ 2,382 ບ້ານຂອງ 124 ເມືອງໃນທົ່ວ
ປະເທດ. ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍທີ່ສຸດກໍຄືຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂະແໜງກະສິກຳ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍເກີນກວ່າ 3,000 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຕ້ອງຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຂົນ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.
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