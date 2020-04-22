ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນຂອງລັດຖະບານລາວ ຫລຸດລົງຫລາຍ ຍ້ອນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19

ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຫລຸດລົງຫລາຍຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນໃນລາວຕົກຕໍ່າລົງ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວ ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວ ຣັສ Covid-19 ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ຂອງຕ່າງຊາດໃນລາວ ຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຍັງຈະກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບຈາກພາສີ ອາກອນ ແລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າ ການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ຫລຸດລົງເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ໃນໄຕມາດ ທີ 1 ຂອງປີ 2020 ທັງຍັງບໍ່ມີການລົງທຶນຂອງຕ່າງຊາດ ເຂົ້າມາໃນລາວອີກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່່າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ກະຊວງການເງິນຂອງລາວ ໄດ້ທໍາການຕິດຕັ້ງລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ (Electronic) ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະບັນດາຄ່າທຳນຽມການບໍລິການຕ່າງໆໄວ້ ທີ່ດ່ານສາກົນ 24 ແຫ່ງ ກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ແຫ່ງ ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ເນື່ອງຈາກການຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ທີ່ຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງເສຍພາສີອາກອນ ແລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ຂອງບັນດາ ນັກທຸລະກິດ ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ຫລຸດລົງອີກເຊັ່ນກັນ ທັງຍັງກະທົບຕໍ່ ການຈັດສັນງົບປະມານ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ ໃນການສະກັດກັ້ນ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ (Covid)-19 ໃນລາວອີກດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີງົບປະມານ ຢ່າງຈໍາກັດ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກາເງິນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ງົບປະມານໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ຖ້າອີງໃສ່ງົບປະມານລວມຂອງພວກເຮົານີ້ ກະມີຈໍາກັດຫັ້ນແລ້ວ ເງິນທີ່ເຮົາມີ ກໍບໍ່ຫລາບ ພວກເຮົາລະຢາກສຸມໃສ່ ຊື້ອຸປະກອນການແພດ ຊື້ຢຸກ ຊື້ຢາຊື້ສິ່ງທີ່ມັນຈໍາເປັນ ທີ່ມັນຕ້ອງການ, ຜ້າອັດປາກບໍ່, ນໍ້າຢາລ້າງມືບໍ່, ອຸປະກອນອື່ນໆ ສໍາລັບປ້ອງກັນ ສໍາລັບປິ່ນປົວ ອັນນີ້ ມີຄວາມຈໍາເປັນແທ້. ອັນທີ ສອງມາລະແມ່ນ ສໍາລັບໃຫ້ແພດໃຫ້ໝໍຜູ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຫັ້ນເນາະ. ອັນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າ. ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວເກັບລາຍຮັບຈາກການບໍລິການໄດ້ 11,422 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 92.72 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ຫາກແຕ່ກໍເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 580 ຕື້ກີບ ຫຼື 5.8 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພາະວ່າໄດ້ເລີ້ມນຳໃຊ້ລະບົບ Electronic ທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ດ່ານສາກົນບາງດ່ານ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະການທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຍັງມີບັນດານັກທຸລະກິດການຄ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,590 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 7.8 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ຕະຫຼອດປີ 2020 ແລະເພີ້ມຂຶ້ນ 13.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ. ຫາກແຕ່ວ່າ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍໆ ເພາະການຕົກຕໍ່າລົງທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ນັ້ນເອງ.
ສ່ວນນັກເສດຖະສາດໃນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ຄາດວ່າລັດຖະບານລາວຈະຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານເກີນກວ່າແຜນການວາງໄວ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າໃນປີ 2019 ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະຄຸມການຂາດດດຸນງົບປະມານໃຫ້ບໍ່ເກີນ 4.9 ເປີເຊັນຂອງ GDP. ຫາກແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງກໍປາກົດວ່າ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນງົບປະມານສູງກວ່າ 7 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2019.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນປີ 2019 ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ 7,080 ຕື້ກີບ. ສ່ວນໃນປີ 2020 ຄາດວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 2 ເທົ່າ ເນື່ອງຈາກການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຫລຸດລົງເພະາການລະບາດ ຂອງໄວຣັສ Covid-19 ນັ້ນເອງ.
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