ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການນອກແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວທີ່
ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີໜີ້ເສຍ ຫລື NPL ໃນລະບົບທະນາຄານ
ຂອງລັດຖະບານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ນອກແຜນການພັດທະນາ
ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງ
ງົບປະມານ ໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທັງຍັງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີໜີ້ເສຍ ຫລື NPL
ໃນລະບົບທະນາຄານຂອງລັດຖະບານລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ບໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະການຂາດ
ວິໄນທາງການເງິນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການບໍ່ຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະຕົ້ນທຶນທີ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຕົກລົງໄວ້ ໃນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ອັນ
ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການນອກແຜນການຂອງລັດ
ຖະບານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຊ້ໜີ້ ຈາກພາກລັດຖະບານ ແລະ
ບັນຫາທີ່ຕາມມາກໍຄື ການບໍ່ມີເງິນສໍາລັບຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ທະນາຄານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໜີ້ເສຍ
ໃນລະບົບທະນາຄານ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຄິດເປັນ 3.25 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າເງິນກູ້ທັງໝົດ ດັ່ງທີ່
ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ຢືນຢັນວ່າ:
“ບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ມີໜີ້ສິນເສຍມາຢູ່ໃນລະດັບ 3.25 ເປີເຊັນ ຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນສິນເຊື່ອ
ເພື່ອການປະຕິບັດໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ ຍ້ອນວ່າສິນເຊື່ອ
ດັ່ງກ່າວ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ຕາມລະບຽບການ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ກໍາ
ນົດອອກ ຄືຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດດອກເບ້ຍ, ການຊໍາລະດອກເບ້ຍ ຫລືຕົ້ນ
ທຶນໄດ້ຕາມກໍາໜົດເວລາ, ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ຕາມລະບຽບ
ການ ຍ້ອນວ່າບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໄດ້ຕາມກໍາໜົດເວລາທີ່ໄດ້
ຕົກລົງໃນສັນຍາສິນເຊື່ອທະນາຄານທຸລະກິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນໜີ້.”
ທັງນີ້ ຄາດວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນພາກລັດໃນປີ 2016-2017 ຈະນຳໃຊ້ທຶນໃນມູນຄ່າລວມເຖິງ 36,366 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ເປັນທຶນພາຍໃນ 5,463 ຕື້ກີບ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ 8,629 ຕື້ກີບ ການລົງທຶນຂອງເອກກະຊົນ
ພາຍໃນ ແລະຕ່າງຊາດ 14,474 ຕື້ກີບ ແລະສິນເຊື່ອທະນາຄານອີກຫລາຍກວ່າ
7,800 ຕື້ກີບ ຕາມລຳດັບ.
ໂດຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈະເປັນໄປຕາມແຜນການ ແລະລະບຽບ
ກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເພື່ອກຳນົດໃຫ້ຂະແໜງ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ ແລະຂະແໜງກວດກາ ເຂົ້າໄປມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນທຸກໂຄງການ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາການຮ່າງສັນຍາຮັບເໝົາ, ການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະການປະມູນໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວດກາຄວາມໂປ່ງໃສ ທັງໃນ
ການຊຳລະການລົງທຶນ ແລະການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໂຄງການຕາມໜ້າວຽກຕົວຈິງ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະສອດຄ້ອງກັບແຜນການຂອງລັດຖະບານ ທັງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີຍັງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີໂຄງການນອກແຜນການຢ່າງເດັດຂາດ ນັບແຕ່ປີ
2018 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປອີກດ້ວຍ.
ຫາກແຕ່ວ່າໂຄງການລົງທຶນພາກລັດນັບວ່າເປັນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນລາວ ຢາກໃຫ້ມີການ
ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ້ວນທີ່ສຸດ ເພາະເຊື່ອວ່າ ມີການຄໍຣັບຊັ້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ່າງຂວາງ ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ສູນເສຍງົບປະມານໄປ ຫຼາຍກວ່າ 5,800 ຕື້ກີບ ໃນຊ່ວງປີ 2011-
2015 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ
ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໃນລະດັບສູນ
ກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຈະມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ ແລະຈັດຈ້າງ ຢ່າງເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ກຳນົດລະບຽບການ ວິທີການ ມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະການກວດສອບໄວ້ ຢ່າງ
ຮັດກຸມ ທັງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະກວດກາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໂປ່ງໃສ ລວມເຖິງການ
ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເດືອນພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້.
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