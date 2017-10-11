ລັດຖະບານຫວຽດນາມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລັດຖະບານລາວຫລາຍຂຶ້ນໃນການ
ພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມລະບົບ
ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສະໄໝໃໝ່ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທ່ານທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ສື່ສານ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການ
ພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ທັງໃນດ້ານເທັກນິກ ແລະບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມລະບົບຂໍ້ມູນ-
ຂ່າວສານສະໄໝໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະໃຫ້ເທົ່າກັນກັບສະພາບການ
ທັງພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດ ທີ່ປ່ຽນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.
ທັງນີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນນັ້ນ ຍັງຕິດພັນກັບ
ການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ແລະການປ້ອງກັນປະເທດເປັນກໍລະນີ
ພິເສດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກບຸກຄະລາກອນໃນກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ
ແລະສື່ສານ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ຖືກຊັບຊ້ອນ ມາຈາກກະຊວງ ແລະ
ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຮຽບຮ້ອຍໃນລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທັນສະໄໝ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ນອກຈາກການຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານເທັກນິກແລ້ວ ເບື້ອງສະຫາຍຫວຽດນາມ ກໍໄດ້
ຊ່ວຍກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຫລາຍໆຄົນ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ໄປຮຽນເລື່ອງ
ວຽກສື່ສານ, ວຽກໄປສະນີຕ່າງໆນີ້ ຢູ່ທີ່ຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະຫລາຍໆທ່ານ ຢູ່
ໃນກອງທັບກໍອອກມາຢູ່ກັບກະຊວງນີ້ ຢູ່ໃນບໍລິສັດ ເລື່ອງໂທລະຄົມນີ້. ພວກເຮົາຍິ່ງ
ມີການຮ່ວມມືກັນຫລາຍ ແລະແຕ່ລະໄລຍະອັນນີ້ ພວກເຮົາມີການພົວພັນກັນ ຮ່ວມມື
ຊ່ວຍເຫລືອກັນ ທາງດ້ານເທັກນິກ, ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຕ່າງໆຫລາຍອັນ
ຫລາຍແນວ ມານໍາພາເຮັດໃນກໍລະນີພິເສດ ພວກອ້າຍກໍໄດ້ມາຊ່ວນເຮົາຕະຫລອດ.”
ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການຄວບຄຸມສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (online) ທີ່ມີການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຢ່າງວ່ອງໄວ ປັດຈຸບັນທາງການລາວ ແລະຫວຽດນາມຍັງເຫັນດີຮ່ວມກັນວ່າ
ເປັນປາກົດການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ທີ່ເປັນກະບອກສຽງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ
ຂອງທັງສອງປະເທດ ຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີການຍົກລະດັບ
ການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນໃຫ້ເທົ່າທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທັງພາຍໃນ ແລະນອກ
ປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ທາງການຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ແລະສື່ສານຂອງລາວ ໃນກການພັດທະນາເທັກນິກ ເພື່ອກວດກາການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
online ໃນລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວເປັນເຈົ້າ
ພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນໍາອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕ້ອງການສະກັດ
ກັ້ນ ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມ online ທີ່ເປັນການວິພາກວິຈານທາງການເມືອງ ແລະໃສ່ຮ້າຍ
ປ້າຍສີ ການນໍາຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານລາວ ອັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດ ແລະສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານໄດ້ນັ້ນເອງ.
ໂດຍການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມໃນລາວໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ນັບແຕ່ປີ 2010 ທີ່ລາວໄດ້
ເລີ້ມນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານ 3G ແລະໄດ້ຍົກລະດັບເປັນລະບົບ 4G ນັບຈາກປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນກໍປາກົດວ່າ ມີຜູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ
ຫຼືກວ່າ 95 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໃນນີ້ ກໍມີຫຼາຍກວ່າ 2
ລ້ານຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ແລະ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ3 ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2017 ນີ້.
ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສື່ມວນຊົນຕ່າງຊາດ ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າ
ມາເປີດສຳນັກງານ ແລະລາຍງານຢູ່ໃນລາວໄດ້ ນັບແຕ່ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2016 ເປັນ
ຕົ້ນມາ ແຕ່ກໍໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບັນດາສື່ມວນຊົນຕ່າງຊາດ ຈະຕ້ອງຈັດສົ່ງຕົ້ນ
ສະບັບແລະລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວສານຕ່າງໆ ນັ້ນ ໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ
ລາວ ທຳການກວດສອບ ກ່ອນທີ່ຈະທຳການເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ການຮັບຮູ້ໃນວົງກວ້າງ ແລະ
ພ້ອມກັນນີ້ ການນຳສະເໜີ ຈະຕ້ອງເປັນລາຍງານຂ່າວທີ່ສ້າງສັນອີກດ້ວຍ ຫາກບໍ່ສະນັ້ນ ທາງການລາວກໍຈະຕ້ອງມີຄຳສັ່ງໃຫ້ປິດສຳນັກງານຂອງສື່ມວນຊົນຕ່າງຊາດໃນລາວໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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