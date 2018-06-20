ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີ ແຜນແມ່ບົດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນ ທີ່ດິນ

ລັດຖະມົນຕີຍອມຮັບວ່າ ການທີ່ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການຈັດສັນ
ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເຮັດໃຫ້ມີການຈັດທຳເອກກະສານປອມ ເພື່ອຍັກຍອກເອົາດິນຂອງ
ລັດໄປຂາຍ ໃຫ້ເອກກະຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງ
ກອກ.
ທ່ານສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ຂອງລັດຖະບານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ອີກທັງຍັງເປັນຊ່ອງວ່າງເຮັດໃຫ້ມີການຍັກຍອກ
ເອົາທີ່ດິນ ຂອງລັດໄປຂາຍໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວແລະຕ່າງຊາດ ທີ່ລົງທຶນ
ຢູ່ໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍນັ້ນ ກໍເພາະວ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນແມ່ບົດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຫຼັກຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມ
ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືການບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ພາກ
ລັດແລະການເສື່ອມສັດທາ ຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມມາດ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ການສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະແຜນນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເກີດມີ
ຊ່ອງວ່າງ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີລັກສະນະຟຸມເຟືອຍ ມີການຈັບຈອງທີ່ດິນ ປ່າສາ
ທາລະນະຢ່າງຊະຊາຍມີການຫຼົບຫຼີກການເສຍຄ່າທຳນຽມ ທີ່ດິນດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ
ການຕົກລົງແບ່ງປັນທີ່ດິນລັດໃຫ້ບຸກຄົນຖືສິດນຳໃຊ້ຂາດຕົວ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍກໍເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍໄວ ເພາະຕິດ
ພັນກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືເສື່ອມສັດທາຕໍ່ການນຳພາ
ລວມຂອງພັກ.”
ທັງນີ້ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການສຶກສາວິໄຈ ແລະວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ລາຍງານວ່າ ການຈັດທຳເອກກະສານປອມເພື່ອຍັກຍອກເອົາ
ທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະການສໍ້ໂກງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອນຳເອົາໄປຂາຍ ຫຼືໃຫ້
ສຳປະທານກັບບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນ ຢູ່ໃນລາວ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງໃນນີ້ຮວມເຖິງການປອມແປງໃບຕາດິນ ເພື່ອນຳໃຊ້
ໃນການຄ້ຳປະກັນການກູ້ຍືມເງິນທັງຈາກທະນາຄານຂອງລັດ ແລະທະນາຄານເອກ
ກະຊົນໃນລາວດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ໂດຍທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະ
ກິດເພື່ອສຶກສາວິໄຈ ແລະວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2017
ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ
ແລະມີລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມເປັນ
ຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນກຳມະ
ການທັງຍັງມີກອງເລຂາປະຈຳການຢູ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າສາມາດຍຶດເອົາ
ທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຍັກຍອກໄປ ໂດຍຜິດກົດໝາຍກັບຄືນມາໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ກ້ວາງກວ່າ
1 ໝື່ນເຮັກຕາ.
ທາງດ້ານ ດຣ. ວາດສະໜາ ລະອອງປິວ ນັກວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ
ຂອງໄທ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຢູເຂດເມືອງລອງ ແຂວງ
ຫຼວງນ້ຳທາ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ປະຊາຊົນລາວ ກຳລັງປະເຊີນກັບການສູນເສຍທີ່ດິນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນບັນດາ
ນັກທຸລະກິດຈີນໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນລາວ
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະ ເຊັ່ນການປູກຢາງພາຣາ ໂດຍທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນທຶນຈຶ່ງຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກນັກທຸລະກິດຈີນແລະໃຊ້ທີ່ດິນຄ້ຳປະກັນ
ຄັນເມື່ອ ປາກົດວ່າ ຢາງພາຣາ ໃນຕະຫຼາດລາຄາຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ມີເງິນຊຳລະໜີ້ ແລະຜົນທີ່ຕາມມາ ກໍຄືການຖືກຍຶດເອົາທີ່ດິນໂດຍ
ບັນດານາຍທຶນຈີນນັ້ນເອງ.
ດຣ. ວາດສະໜາ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ປະຊາຊົນລາວ ຍັງຈະຕ້ອງສູນເສຍທີ່ດິນ
ໃຫ້ແກ່ ບັນດານາຍທຶນຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນອີກເລື້ອຍໆ ເພາະຍັງມີທີ່ດິນອີກກວ້າງກວ່າ 3 ແສນ
ເຮັກຕາ ທີ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນເມືອງລອງ ດັ່ງກ່າວ ຖືກບີບບັງຄັບໃຫ້ທຳສັນຍາກະເສດ
ພັນທະ ກັບບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະຊາຊົນລາວ
ໃນແຂວງອື່ນໆ ໃນທົ່ວເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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