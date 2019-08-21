ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງກຳປູເຈຍ ຢືນຢັນວ່າ ຈະຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິ
ມານ 1,700 ເມກາວັດ ຫາກແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ
ໃນການກໍ່ສ້າງ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຮຸນ ເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງກຳປູເຈຍ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ
ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ການຂາດແຄນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍການຊື້ກະແສ
ໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານຮວມ 1,700 ເມກາວັດ ຫາກແຕ່ການຊື້ກະແສໄຟຟ້າ
ຈາກລາວດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ອຍ
ເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍ ໂດຍທ່ານຮຸນ ເຊນ ໄດ້ຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ
ຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນການກໍ່ສ້າງແນວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄປພາກເໜືອຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຄວາມ
ຄືບໜ້າ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 35 ໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້
ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກຳປູເຈຍ ຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານ 200 ເມກາວັດ
ເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານ
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້
ເຈລະຈາເພື່ອຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ມາເລເຊຍແລະສິງກະໂປ ເພີ່ມການຮັບຊື້
ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ ຫວຽດນາມໄດ້ຕົກລົງ ຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ
ພາຍໃນປີ 2025 ນັ້ນ ທາງການລາວ ກໍຂໍໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 7,000 – 9,000
ເມກາວັດ ສ່ວນມາເລເຊຍນັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 300 ເປັນ 500 ເມກະວັດ
ທັງຍັງໄດ້ເຈລະຈາ ກັບລັດຖະບານສິງກະໂປ ແລະມາເລເຊຍ ເພື່ອຂໍໃຫ້ເລັ່ງເຮັດຂໍ້
ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເພື່ອທີ່ວ່າ
ລາວຈະໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປ ໄດ້ໂດຍຜ່ານໄທຍ ແລະມາເລເຊຍ
ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ທັງ 4 ປະເທດ ມີຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ
ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ລັດຖະບານ
ມາເລເຊຍ ຕ້ອງການສຶກສາ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ທຳມະຊາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການວາງແນວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ໃນປະເທດຕົນ
ເສຍກ່ອນ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ຄືບໜ້າຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ທາງດ້ານ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານແລະ
ບໍ່ແຮ່ ຢືນຢັນວ່າ ທາງການຫວຽດນາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະເລັ່ງການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າ
ຈາກລາວໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານລະບົບສານສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ
ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ຈຶ່ງໄດ້ເຈລະຈາກັນ ເພື່ອຕົກລົງ ໃນລາຍລະອຽດຮ່ວມກັນ
ຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາ ທາງການຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ແຈ້ງ ຕໍ່ທາງການລາວແລ້ວວ່າ
ຈະຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ທັງພະລັງງານນ້ຳແລະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
ດັ່ງທີ່ ທ່ານຄຳມະນີ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ “ສຳລັບຫວຽດນາມ ພວກເຮົາກຳລັງເຈລະຈາ
ຊຶ່ງຈະມີຢູ່ 8 ຈຸດ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ແລ້ວກະໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາເລື່ອງການ
ຮ່ວມມືພັດທະນາໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງລາວກັບຫວຽດນາມ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
ມີແຕ່ເຈລະຈາ ເປັນແຕ່ລະໂຄງການ ເປັນແຕ່ລະຈຸດໄປ ທາງລັດຖະບານຫວຽດນາມ
ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າ ເພິ່ນຈະຊື້ ຈາກພວກເຮົາທັງພະລັງານນ້ຳແລະ
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ເພິ່ນກະແຈ້ງເປັນລາຄາຂ້ອນຂ້າງລະອຽດ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານຕີ ໂນຣິນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຂອງ
ກຳປູເຈຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງໃນແຂວງຈຳປາສັກແລະເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-
ເຊນ້ຳນ້ອຍ ໃນແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂາດແຄນໄຟຟ້າ
ໃນກຳປູເຈຍທັງຍັງຈະມີການພິຈາລະນາຊື້ໄຟຟ້າລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກໂຄງການອື່ນໆ.
ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃນກຳປູເຈຍເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃນອານາຄົດ.
ໃນປັັດຈະບັນນີ້ ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 69 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
ຮວມກວ່າ 7,525 ເມກາວັດ ແລະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
38,670 ລ້ານ ກິໂລແມັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງເປັນພະລັງງານທີ່ຜະລິດທັງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ພະລັງງານຖ່ານລິກໄນຕ໌ ພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະຊີວະມວນ ຕາມລຳດັບທາງ
ດ້ານທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່າການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ໃນລາວໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ 7.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ໄທນັ້ນ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ
ແລະຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ໃນປີ 2020 ເພາະໄທ ຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມກາວັດ
ນັ້ນເອງ.
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