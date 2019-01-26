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​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາລົງ​ທຶນ ໃນໂຄງການ ທາງດ່ວນ ຈາກວຽງຈັນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່ກັບຮາໂນ່ຍ

ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງຂອງ​ລາວ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ຫລວດ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ທາງດ່ວນ ຈາກນະຄອນວຽງຈັນ ໄປນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2017

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວຈະ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບໍ​ລິ​ສັດຈາກ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເພື່ອ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງທາງດ່ວນທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ ນະ​ຄອນວຽງຈັນໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນຮາໂນ່ຍ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ອົງ​ການ JICA ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ກຳ​ລັງສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຢູ່.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ​ວຽງ​ຈັນ-ຮາ​ໂນ່ຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໂຄງ​ການສ້າງທາງດ່ວນທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່
ລະ​ຫວ່າງນະ​ຄອນວຽງຈັນ ກັບ​ນະ​ຄອນຮາໂນ່ຍຂອງ​ຫວຽດ​ນາມຊຶ່ງ​ອົງ​ການ​ເພື່ອ​ການຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນຂອງລັດ​ຖະ
​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຫລື JICA ກຳ​ລັງສຶກ​ສາຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ຢູ່. ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນຖືວ່າ ເປັນ ໂຄງ​ການບູ​ລິ​
ມະ​ສິດທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍີ່​ປຸ່ນລົງ​ທຶນພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ.

ຫາກ​ແຕ່​ຍັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ເສຍ​ກ່ອນ ແລະ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ທີ່​ຄູ່​ຂະ​ໜານ​ກັບ​ທາງ​ເລ​ກ 3 ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຈີນ ແລະໄທນັ້ນ ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານຈີນ. ​ຫລັງ​ຈາກນັ້ນ ​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ BOT ຄືບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ ແລະ​ເກັບ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕາມ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາໃນ​ສັນ​ຍາ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຄັນ​ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ແລ້ວນັ້ນ ຈຶ່ງ​ຈະ​ໂອນ​ໂຄງການເປັນຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

​“ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາເລື້ອງ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ວຽງ​ຈັນ-ຮາ​ໂນ່ຍ ໄປ​ປາກ​ຊັນ ອອກ​ທາງ​ແທ່ງ​ຖຸຍ ໄປ​ທາງ​ເຫງ່​ອານ ໄປ​ຮອດ​ຮາ​ໂນ່ຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຊິ​ໃຫ້​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ລົງ​ທຶນ BOT ດ​ຽວນີ້ ກໍ​າ​ລັງ​ສຶ​ກ​ສາ​ສຳ​ຫລວດ​ເສັ້ນ​ທ​າງ R3 ອີກ ທີ່​ຮຽງ​ກັນ​ກັບ​ເສັ້​ນ​ທາງ R3 ທີ່​ມີ​ແລ້ວນີ້ ແຕ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ດີກວ່າ ຜູ້​ໃດ​ບໍ່​ຢາກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ກໍ​ທຽວ​ເສັ້ນປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຜູ້​ໃດ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ໄວ ຂົນ​ສົງ​ສິນ​ຄ້າ​ແດ່ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແດ່ ກໍ​ໄປ​ເສັ້ນ​ນັ້ນ ຈ່າຍ​ເງິນ.”

​ພາບ​ຂອງ​ແຜນ​ຜັງ​ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ແຕ່​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນໄປ​ຫາ​ຫວຽດ​ນາມ
​ພາບ​ຂອງ​ແຜນ​ຜັງ​ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ແຕ່​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນໄປ​ຫາ​ຫວຽດ​ນາມ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫວຽດ​ນ​າມໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​
ດ່ວນເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ໄປ​ນະ​ຄອນ​ຮາ​ໂນ່ຍ ແລະ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທ​ນ​ກະ​ຊ​ວງ​ໂຍ
​ທາ​ທິ​ກາ​ນ ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງຂອງທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ໄດ້​ຮ່​ວມ​ກັນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສຳ​ຫລວດ​ພື້ນ​ທີ່​ຕົວ​ຈິງ
​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2017 ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ແລ​ວ​ທາງກໍ່​ສ້າງ​ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ສັ້ນ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຈາກ​
ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ໄປ​ຕາມ​ແລ​ວ​ທາງ​ຫລ​ວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເລກ​ທີ 13 ໃຕ້ ໄປ​ຫາ​ເມືອງປາກ
ຊັນໄປ​ຕາ​ມ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ຜ່ານເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາຍ
ແດນຫວຽດນາມທີ່ດ່ານແທ່ງຖຸຍ ແລະເມືອງແທ່ງເຈືອງ ແຂວງເຫງ່ອ່ານ ມີໄລຍະທາງ
ຍາວລວມ 365 ກິໂລແມັດໃນ​ເບື້ອງ​ລາວ.

ສ່ວນເສັ້ນທາງຢູ່ໃນເບື້ອງຫວຽດນາມ ຈະມີໄລຍະທາງລວມ 342 ກິໂລແມັດ ຈາກດ່ານ
ແທ່ງຖຸຍ ໄປຕາມທາງຫຼວງເລກ 46 ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງດ່ວນພາກເໜືອຕອນ​ໃຕ້ໄປ
ຫານະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງລວມ 707 ກິ​ໂລ​ແມັດ ທັງ​ໃນ
​ຫວ​ຽດ​ນາມ ແລະ​ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າການ​ກໍ່ສ້າງ​ໃນ​ພາກ​ຕົວ​ຈິງ
ຈະ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ໃດ ​ເພາະວ່າ​ຈະ​ຕ້ອງຫາ​ແຫລ່ງ​ທຶນ​ໃຫ້​ໄດ້​ເສຍ​ກ່ອນ ​ໂດຍ​ຄາດຫວັງ​ວ່າ​
ລັດຖະບານຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ທາງ​ດ່ວນ R3
ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ໄດ້​ຮັບການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານຈີນ​.

ນອກຈາກນັ້ນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດ China
Yunnan Sunny Road ແລະ ບໍລິສັດChina Yunnan Sunny Road ຈາກຈີນກັບ
ບໍລິສັດດວງ​ຈະ​ເລີນພັດ​ທະ​ນາ​ຈຳ​ກັດ ແລະບໍລິສັດ​ພູ​ສີກໍ່​ສ້າງແລະພັດ​ທະ​ນາ​ຈຳ​ກັດ
(ມະ​ຫາ​ຊົນ) ຊຶ່ງ ​ເປັນບໍ​ລິ​ສັດເອກະຊົນລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່
ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ໂດຍ​ເປັນ​ການລົງທຶນ
ໃນຮູບແບບ BOT ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່ເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດເປັນເວລາ 30 ປີແລ້ວຈຶ່ງ
ໂອນໂຄງການໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ.

ທັງນີ້ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊຈະມີຂະໜາດກວ້າງ 23 ແມັດ ແບ່ງເປັນ
4 ຊ່ອງຈາລາຈອນ ແຕ່ລະຊ່ອງຈາລະຈອນກວ້າງ 3.5 ແມັດ ແລະ 2 ຂ້າງທາງມີຄວາມ
ກວ້າງ ເບື້ອງລະ 4.5 ແມັດ ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຍາວ 580 ກິໂລແມັດ ທີ່​ສາ​ມາດເຊື່ອມ
ຕໍ່ກັບໂຄງການ ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ຮາໂນ່ຍໄດ້ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ອີກ​ດ້ວຍ.

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